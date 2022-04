Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se contagiaron de COVID-19 y revelan sus síntomas

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu dieron positivo a COVID-19. (Foto: Instagram)

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se han contagio de COVID-19. La pareja hace unos días había anunciado que estaba en aislamiento debido a que una amiga en común se encontraba con el virus, por lo que antes de volver a casa y estar al lado de sus pequeñas, querían confirmar si ellos también estaban con coronavirus.

Tras realizarse las respectivas pruebas, ellos pudieron conocer que efectivamente se habían contagiado. A través de sus redes sociales ellos dieron a conocer la noticia, aclarando que sus hijas se encontraban totalmente bien, pues los resultados de ellas arrojaron negativo.

De otro lado, Andrea San Martín le contó a sus seguidores que ella no ha desarrollado ningún síntoma hasta el momento, pero su pareja Sebastián Lizarzaburu sí lo ha hecho.

“ Positivos. En verdad, ya me la olía porque la chica con la que tuve contacto sí está con mil síntomas . Ahora me siento mejor de haber tomado la decisión de encerrarnos”, empezó escribiendo Andrea en su historia de Instagram.

“La verdad, yo no tengo ni siento nada. Sebastián sí se levantó molestoso de la garganta, así que con mayor razón dije: ‘tamos echos’. Espero seguir así“, agregó la exmodelo.

Asimismo, ella señaló que ellos se encuentran pendientes de sus hijas, aunque no se han acercado para nada a ellas. “ Seguiremos viendo a las chicas de lejos. Sé que muchos dicen que con doble mascarilla no pasa nada, pero sí tengo la responsabilidad de evitar el contacto ”, indicó.

Por su parte Sebastián Lizarzaburu contó los leves síntomas que tiene. De acuerdo a sus declaraciones, tiene la garganta un poco ronca, pero no presente fiebre ni dolor de cabeza.

“Bueno que les puedo decir, años ganándole al COVID, saliendo invicto. Buenos síntomas en realidad ningún, la garganta un poco ronca, como si hubiera gritado en un concierto, pero no tengo tos, no tengo mocos ni fiebre, un poco de dolor de cabeza, nada más ”, comentó.

Asimismo, el exchico reality precisó que a él, a diferentes de otras personas, le ha dado más apetito, por lo que ahora está comiendo más, eso sí, siempre alimentándose con comida saludable.

ESTUVIERON EN UNA FIESTA

Hace una semana Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín decidieron salir a divertirse y estuvieron en una fiesta junto a amigos cercanos. Los videos de su ‘juerga’ fueron difundidos por el portal ‘Instarándula’, donde la exchica reality aparece realizando los sensuales pasos de Anitta.

Asimismo, el popular ‘hombre roca’ se pronunció sobre este hecho y aseguró que existen más imágenes que no pueden ver la luz. “ Supuestamente lo que iba a pasar en Barú, se queda en Barú, pero al parecer no se queda ahí. Lo que sí no van a salir son los videos prohibidos, eso sí no va a salir ”, señaló.

