Piero Quispe confesó que desea jugar en Boca Juniors y no ve tan lejano llamado a la selección peruana

El delantero ha disputado todos los partidos con Universitario en el 2022.

Piero Quispe es de la grandes revelaciones en el 2022 con Universitario de Deportes. El delantero se ganó un puesto en el once titular y partido a partido viene demostrando que está para grandes cosas. En una reciente entrevista confesó que le gustaría jugar en Boca Juniors, uno de los clubes más grandes de América. Además, también analizó su momento con los ‘cremas’, equipo con el que renovó por tres años.

“Aún no he ganado nada,voy paso a paso. Nunca pensé que a mis 20 años sería titular en el club del cual soy hincha. Mi sueño es jugar afuera algún día, me gustaría en Boca Juniors ”, confesó para DirecTV el futbolista que ha participado de todos los compromisos de los ‘merengues’ en el año.

Además, también coemntó que la selección peruana no es algo tan lejano y que ‘Aladino’, figura en la victoria ante Paraguay, es su referente de la ‘blanquirroja’. “Creo que me falta mejorar algunas cosas pero no estoy tan lejos de la selección. Christian Cueva es mi referente”, dijo.

Recordemos que Piero Quispe renovó contrato con Universitario de Deportes y jugará vestido de ‘crema’ por las próximas tres temporadas a menos que una oferta del exterior sobrepase las expectativas del club. Esta nueva firma significó una mejora económica y mejores condiciones a su favor. Los ‘merengues’ son dueños de su carta pase y cualquier club que desee contar con el deportista en sus filas deberá negociar con la escuadra de Ate.

La próxima vez que se podrá ver en acción al habilidoso deportista será este domingo 03 de abril , cuando los ‘cremas’ enfrenten a ADT de Tarma en el estadio Monumental de Lima, que contará con el 80% del aforo habilitado para sus hinchas. Este compromiso corresponde a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022.

Es importante resaltar que hasta el momento el delantero ha jugado todos los partidos oficiales de la ‘U’ de la temporada, dos por Copa Libertadores y siete por el torneo doméstico. Por ahora no ha anotado goles ni brindado asistencias, pero ha sido vital en todos los ataques del cojunto dirigido por Álvaro Gutiérrez, que tiene planeado salir con Piero acompañado de Hernán Novick y Rodrigo Vilca dentro del once en el próximo cotejo.

El delantero ha disputado todos los partidos de Universitario en al temporada 2022.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 8 DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1

Viernes 1 de abril

Sporting Cristal vs San Martín (Canal TV: Gol Perú | 1:15 p.m. | Estadio Alberto Gallardo)

Ayacucho FC vs UTC (Canal TV: Gol Perú | 3:30 p.m. | Estadio Ciudad de Cumaná)

Sábado 2 de abril

Sport Boys vs Binacional (Canal TV: Gol Perú | 11:00 a.m. | Estadio Miguel Grau del Callao)

Alianza Atlético vs Municipal (Canal TV: Gol Perú | 1:15 p.m. | Estadio Melanio Coloma)

Melgar vs Carlos Stein (Canal TV: Gol Perú | 3:30 p.m. | Estadio Monumental de la UNSA)

Sport Huancayo vs Alianza Lima (Canal TV: Gol Perú | 7:00 p.m. | Estadio IPD Huancayo)

Domingo 3 de abril

Atlético Grau vs Cienciano (3:00 p.m. | Estadio Francisco Mendoza Pizarro)

Universitario vs ADT (Canal TV: Gol Perú | 3:30 p.m. | Estadio Monumental)

Carlos Mannucci vs César Vallejo (Canal TV: Gol Perú | 6:30 p.m. | Estadio Mansiche)

Descansa Academia Cantolao.

PIERO QUISPE SUEÑA CON JUGAR A LADO DE CHRISTIAN CUEVA

En una reciente entrevista, Piero Quispe confesó que le gustaría jugar a lado de Christian Cueva en la selección peruana, dejando en claro que todo lo toma con calma.

“Mi sueño es jugar en la Selección Peruana. Lo que Dios quiera, en su momento, pero lo tomo con calma. Primero debo trabajar bien en mi club, Universitario, y seguir creciendo. Sigo a Christian Cueva, sueño con jugar a su lado en la selección y seguiré trabajando duro para alcanzarlo”, comentó a Depor el jugador formado en la academia Héctor Chumpitaz.

Piero Quispe es el futbolsita más destacado de Universitario en el arranque del 2022.

SEGUIR LEYENDO