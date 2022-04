Acertijo visual: ¿cuál de los dos equipos ganará en el juego de la cuerda?

¿Qué equipo ganará el juego de la cuerda? Solo tienes 7 segundos para descubrirlo Foto: Facebook.

Un nuevo reto viral para ti. Los acertijo virales tienen niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complejos como el que presentamos a continuación. Se trata de una ilustración que si has estado atento a las últimas series de Netflix, te resultará familiar.

Es una imagen donde hay chicos vestidos con buzo color verde y polo blanco que están en el juego de la cuerda, en donde quien pasa la línea es el vencedor. Sí, es casi similar a una escena de ‘El juego del calamar’ solo que sin la aparición de trampas mortales. Lo que debes hacer es descubrir quien gana el desafío y así conocer si eres una persona capaz de superar el reto.

Recuerda que solo el 95% de las personas que participaron en el reto, no lograron superarlo en el tiempo establecido: 7 segundos. El 5% venció el acertijo y pueden considerarse hábiles. Sin embargo, que eso no desmotive ya que siempre se debe buscar el aprendizaje para cualquier situación.

Por eso, líneas abajo tendrás el solucionario completo, en una prueba que se ha vuelto tendencias en redes sociales como Facebook y Twitter. Sin más preámbulos, mucha suerte en el siguiente desafío.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si llegaste hasta los siguientes párrafos, no superaste la prueba o vienes a tener curiosidad sobre el solucionario. No hay problemas, tampoco te sientas mal si no lograste pasar el desafío. Recuerda que se necesita mucha práctica en retos que se requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos en el tiempo establecido

En ese sentido, te presentamos el solucionario completo para que estés tranquilo y para una próxima ocasión sepas como resolverlo sin complicaciones y en tiempo récord. La siguiente imagen debes verla con mucha paciencia, al costado derecho del chico pelirrojo hay una sombra oscura que no se distingue muy bien en un principio.

Ahí estaba la clave del éxito para resolver el acertijo visual, porque el equipo de la derecha tiene 3 miembros y a la izquierda solo son 2. En estos casos, mayoría gana por fuerza —aunque creas que por habilidad pueden ser vencidos— y así logran jalar la cuerda con más facilidad. Ese era el detalle que debiste encontrar. Suerte para la próxima y comparte la prueba con tus familiares o amigos.

Solución: descubre qué equipo ganará el juego de la cuerda en la siguiente imagen Foto: Facebook.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

