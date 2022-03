Test de personalidad: lo primero que mires revelará qué tan romántico eres. (Foto: Captura)

En el mundo del amor, el romanticismo no siempre es el protagonista. Las personas suelen querer ocultar ese lado “tierno” del amor porque los hace vulnerables frente al resto, pero su prensencia es de suma importancia dentro de una relación porque hasta la pareja más “dark” tiene maneras de mostrar su lado más romántico. Para descubrir si eres o no un romántico empedernido te traemos este test de personalidad y estamos seguros que te será de mucha ayuda.

Aunque puedes definirte como “no romántico”, probablemente la respuesta de este test termine sorprendiéndote porque las muestras de afecto son parte de nuestras características como seres humanos. Obviamente puedes intentar ocultarlo, al punto de llegar a engañarte, pero eso lo resolveremos con este acertijo visual.

Para hacerlo, s olo debes de ver la imagen y dentro de ella hay 3 personajes (figuras), la que primero llame tu atención será aquello que esconde la respuesta de si eres o no una persona romántica. En la parte baja podrás encontrar el signifcado de las figuras.

Test de personalidad: lo primero que mires revelará qué tan romántico eres. (Foto: Captura)





RESPUESTA DEL TEST DE PERSONALIDAD

Llegó el momento de la verdad. Recuerda que no vale hacer trampa.

1. El chico

Si lo primero que identificaste en la imagen es el chico con gorrita , entonces es probable que las personas consideren que tienes una pasión infantil, ya que eres demasiado romántico , aunque no te guste admitirlo. Tú sabes que lo eres y hasta te consideras así, pero el nivel que manejas es demasiado al punto de compararse con el de una novela. Proyectas que estas en búsqueda de encontrar a tu princesa o príncipe azul. Es decir, simplemente deseas experimentar tu propio cuento de hadas.

No está mal ser romántico, pero recuerda que todo en exceso es dañino y entregar demasiado al inicio o idear cosas como si e tratase de un cuento de amor, simplemente puede terminar dañandote y dañando al ser amado. Mide y piensa qué consecuencias pueden traer tus actos.

2. La niña

A diferencia de el anterior, en este caso el ver a la niña primero indica que la gente piensa que estás obsesionado con todo lo relacionado con el amor y el romance. Titanic se queda corto a tu lado y es que el drama cuando algo te obsersiona a más no poder es simplemente inevitable.Probablemente los que te conocen no se equivoquen al decírtelo.

Estás orgulloso de tu racha romántica, pero a veces las personas que te rodean pueden confundirse en cuanto a la percepción que tienen sobre ti. Por ejemplo, pueden pensar que el amor, las citas y el sexo es todo lo que realmente te interesa, cuando en realidad no es de esa forma. Si te interesa pero no es lo único.

3. El cráneo

Si viste la calavera primero, la gente piensa que no pierdes el tiempo, la energía o el esfuerzo en cosas como el “romance”. Las personas que te rodean ven que eres inteligente y realista, y asumen que esto significa que no te involucras en cosas del amor y del corazón. Es por ello que, las personas promedio y que no están acostumbradas a ese accionar podría llamar verte y referirse hacia ti como una persona frívola.

Pero tú sabes que no es así y que no es más que una pésima percepción sobre la realidad. La verdad es que tienes debilidad por el romance cuando se hace bien. Piensas que el romance debe ser personal, específico y privado. Pero te preocupa que si la gente supiera esto sobre ti, comenzarían a tratarte de manera diferente, mientras ocultan sus verdadesras intenciones.

