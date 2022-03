Test de personalidad: identifica una figura y conoce lo más frustrante que hay en ti. (Foto: Captura)

La frustración es una sensación que todos los humanos sentiremos en algún momento y no necesariamente en alguna etapa específica de la vida porque puede sucedernos tanto desde bebés, niños, adultos o ancianos. Inclusive alguna personas lidian con ello, pero a veces algunas de las frustraciones que creemos tener no son exactamente las que nos llevan aun estado anímico poco positivo , puede que la raíz de esa frustración tenga otra razón o motivación. Si quieres descubrirlo realiza este test de personalidad.

Toma en cuenta que para diagnósticos reales debes de acudir a un médico; sin embargo, estos test de personalidad te muestran el camino de forma general de lo que podría estar estar creando una frustración en cuanto a tu personalidad.

Para realizar este test, observa la imagen y aquello que identifiques primero, deberás seleccionarlo mentalmente y luego ir a la parte baja para descubrir su significado.

Test de personalidad: identifica una figura y conoce lo más frustrante que hay en ti. (Foto: Captura)

Ahora, es momento de conocer tu respuesta.

1. La cara del hombre

Si viste la cara del hombre, tu rasgo de personalidad más frustrante es que no puedes evitar decir lo que todos los demás están pensando. Tienes habilidades sociales, pero a veces en situaciones estresantes cuando las cosas irían mejor sin decirlas, decides tomar el “toro por los cuernos” y decir las cosas de todos modos.

Situaciones como preguntar cómo va el trabajo a pesar de que se anuncie que un compañero es despedido es parte de ti, sabemos de tu preocupación pero existen ideales para esas preguntas.

2. El hombre leyendo:

Tu rasgo de personalidad más frustrante es tu tendencia a soñar despierto . Está muy bien escapar a tus propios pensamientos en busca de consuelo, pero eso no significa que debas pasar todo tu tiempo viendo como avanzan las nubes.

Si la vida de tus sueños está interfiriendo con tu vida personal, si las personas no quieren abrirse contigo porque creen que realmente no estás escuchando, podría ser el momento de evaluar cuánto tiempo pasas en tu mundo personal y tomar acciones sobre ello.

3. Los árboles:

Lo más frustrante de tu personalidad (en el fondo para ti) es tu incapacidad para tomar las cosas en serio. Eres legalmente un adulto, probablemente lo hayas sido durante bastante tiempo. Pero lo más probable es que te estés acomodando en una relación que no te hace verdaderamente feliz o que te quedes en un trabajo en el que estás infravalorado o mal pagado.

No es que no seas capaz, es que huyes deliberadamente del éxito. Si quieres ser feliz realmente y además, ser tratado como un igual por tus compañeros, deja de sabotearte a ti mismo y comienza a apoyarte en tu verdadero potencial. Eres grande en todo sentido, no permitas que la vida te haga dudar de ello.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

