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Ignacio Buse, optimista durante su primera gira sobre césped rumbo a Wimbledon: “Me siento más competitivo”

El ‘Colorado’ viene compitiendo al más alto nivel en la previa de su estreno en el Grand Slam londinense. De momento, se ha instalado en octavos de Queen’s y Mallorca

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Ignacio Buse rinde al más alto nivel en la superficie que menos estaba habituado. Crédito: ATP.
Ignacio Buse rinde al más alto nivel en la superficie que menos estaba habituado. Crédito: ATP.

Ignacio Buse atraviesa uno de los momentos más alentadores de su carrera y lo hace en una superficie que históricamente ha representado un desafío para los tenistas sudamericanos. El peruano viene dejando sensaciones muy positivas durante su primera gira completa sobre césped y sus resultados comienzan a respaldar el trabajo realizado junto a su equipo de cara a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.

Hasta el momento, el ‘Colorado’ ha logrado instalarse en los octavos de final tanto del ATP 500 de Queen’s como del ATP 250 de Mallorca, un rendimiento que confirma su rápida adaptación a una superficie muy distinta a la arcilla, donde desarrolló gran parte de su formación como profesional.

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La primera gran señal llegó en Londres. En la ronda inicial de Queen’s, Buse consiguió su primera victoria oficial sobre césped al derrotar al estadounidense Marcos Giron. Más allá del resultado, el encuentro evidenció importantes progresos en aspectos fundamentales para competir sobre hierba, como la agresividad al resto, la velocidad de desplazamiento y la capacidad para resolver los puntos con mayor rapidez.

Ignacio Buse se impone 3-0 en el segundo set casi sin resistencia del griego Tsitsipas. Disney

La evolución del peruano quedó aún más reflejada esta semana en Mallorca. Allí consiguió uno de los triunfos más destacados de su carrera reciente al superar al griego Stéfanos Tsitsipás, ex número tres del mundo y dos veces finalista de Grand Slam. La victoria no solo le permitió avanzar de ronda, sino también reforzar la confianza en una superficie en la que apenas comenzó a competir de forma regular.

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Precisamente, esa confianza fue uno de los aspectos que destacó el propio Buse en declaraciones concedidas al periodista Juan Diego Llosa. El tenista nacional aseguró sentirse cada vez más preparado para afrontar los desafíos que plantea el césped.

Me siento más competitivo. Tengo oportunidad de entrar al partido si está cuesta arriba. Lo estoy haciendo muy bien. Me tengo bastante confianza”, comentó el actual número 34 del ranking ATP.

Buse parece haber encontrado ese equilibrio que le permite competir de igual a igual frente a rivales con mayor experiencia sobre hierba. “Si estoy ordenado y hago las cosas bien, puedo rendir. Me siento cómodo en pasto”, agregó el peruano, dejando en evidencia que su adaptación avanza incluso más rápido de lo previsto.

Ignacio Buse señaló que le encanta el césped como superficie y que se está adaptando a ella. Crédito: ATP.
Ignacio Buse señaló que le encanta el césped como superficie y que se está adaptando a ella. Crédito: ATP.

A pesar del entusiasmo generado por sus resultados, el joven tenista mantiene los pies sobre la tierra y prefiere concentrarse en el presente. “Trato de mantenerme en el presente y no pensar mucho en el futuro”, señaló.

Con esa mentalidad, Ignacio Buse continúa construyendo una gira que ya le ha dejado importantes enseñanzas y que ilusiona al tenis peruano de cara a su próxima participación en Wimbledon, donde buscará seguir demostrando que también puede brillar sobre la hierba. Ahora su próximo desafío en Mallorca será ante el checo Vít Kopřiva por un lugar en los cuartos de final.

Ignacio Buse vs Vít Kopřiva: día, hora y canal TV del partido

El encuentro entre Ignacio Buse y Vít Kopřiva se disputará este miércoles 24 de junio en la pista principal del Mallorca Country Club, en España. El tenista peruano saltará a la cancha aproximadamente a las 05:30horas de Perú, aunque el horario podría variar dependiendo de la duración del partido previo en la programación del torneo.

Ignacio Buse vs Vít Kopřiva: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Mallorca. Crédito: Imagen Composición Infobae
Ignacio Buse vs Vít Kopřiva: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Mallorca. Crédito: Imagen Composición Infobae

La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de Disney+, plataforma que posee los derechos de los torneos ATP en la Perú y gran parte de Sudamérica. Asimismo, el duelo también podrá seguirse a través de Tennis TV, el servicio oficial del circuito que ofrece cobertura en vivo de todos los encuentros del calendario profesional. En paralelo, Infobae Perú informará el resultado del partido y todos los detalles de la participación de ‘Nacho’ en el torneo español.

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