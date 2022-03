Norma Yarrow critica a Hernán Condori en Pleno del Congreso: “Ese ministro de Salud no sirve”

Este 31 de diciembre se debate la moción de censura contra el ministro de Salud. | Foto: Composición (Infobae)

Este jueves 31 de marzo se viene debatiendo en el Pleno del Congreso la moción de censura en contra del Ministro de Salud, Hernán Condori. Durante su intervención, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) arremetió contra el funcionario y señaló que “no sirve” en la cartera en la que ha sido asignado.

La parlamentaria hizo mención del mensaje que dio el presidente Pedro Castillo, cuando visitó el Pleno días antes de la moción de vacancia. Él había mencionado que haría cambios y que buscaba la conciliación con el Legislativo. De esta forma, ella le cuestionó que haya colocado a Condori en el cargo que desempeña actualmente y por el cual se está intentando removerlo.

“El presidente Castillo dijo que quería el cambio, la mejora, la concertación; pues, ¿sabe qué? Ese ministro de Salud no sirve, no es capaz. Y no es porque sea provinciano, no nos victimicemos. Y digo ‘nos’ porque soy provinciana también, y vuelvo a repetir: no es porque sea de Junín. No tiene la idoneidad para el cargo”, expresó.

“La salud es lo principal, ahora en esta pandemia, donde debemos tener profesionales idóneos. (Condori) está despidiendo enfermeras, el hospital de San Juan de Lurigancho tiene un proceso judicial, que no les engañen todavía. El señor utiliza a niños para poder vender su imagen, después que se vendió como un promotor de una agua arracimada”, agregó como argumentos por los que votará a favor de la censura.

La congresista de Avanza País también se refirió a la vacunación y cuestionó que se haya permitido el vencimiento de una gran cantidad de vacunas.

“Que digan que se tiene que vacunar obligatoriamente la tercera dosis no es porque estén preocupados en la vacunación realmente, sino porque son ineficientes en el trabajo y se les están venciendo las dosis”, dijo.

Asimismo, nos llegaron, concluyó haciendo un llamado a los congresistas para que voten todos a favor de la censura. “Seremos nosotros los culpables de tener una persona ineficiente en la cartera de Salud”, finalizó.

La congresista de Avanza País señaló que el ministro de Salud no sirve en el cargo. | VIDEO: Congreso TV

RAZONES POR LAS QUE BUSCAN CENSURAR AL MINISTRO

La moción de censura fue presentado la semana pasada y acusa a Condori de promover la venta de ‘agua arracimada’ atribuyéndole propiedades medicinales que no se encuentran comprobadas ni certificadas por alguna autoridad oficial o académica.

También se le culpa al titular de salud de utilizar su condición de médico “para promocionar el servicio de diagnóstico de cáncer de cuello uterino sin tener la especialidad de ginecología u oncología”.

El documento tabién señala que Condori desconoce las funciones que debe cumplir como ministro de Salud tras el traslado de una menor de edad de Cañete a Lima para recibir tratamiento médico.

“El señor Hernán Condori Machado tampoco ha demostrado capacidad para el ejercicio del cargo. Así, de una revisión de la hoja de vida y experiencia en gestión, se aprecia que el señor Ministro de Salud fue designado como director regional de salud de Junín, pero en dicha oportunidad fue removido del cargo por falta de idoneidad para ejercer el cargo”, dice.

Asimismo, se señala que a consecuencia de la designación de Hernán Condori diversos profesionales han renunciado a cargos de alto nivel, como los miembros del Equipo Consultivo de Alto Nivel, quienes denunciaron “no tener las condiciones para un ejercicio autónomo en el cargo” y que esto “debilita la política de salud del Estado Peruano.

Los funcionarios que dejaron sus cargos son: Virginia Garaycochea Cannon, Edwin Vásquez Ghersi, Ladislao Tutaya Gonzales, Juan Rivera Feijoo y Gabriela Minaya Martínez. El viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell. El 25 de febrero pasado, la jefa de Inmunizaciones, Gabriela Jiménez, también dejó su cargo.

