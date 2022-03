Contraloría advierte que más de 4 millones de vacunas podrían vencerse entre el 31 de marzo y el 30 de abril

En total son 4 millones 449 mil 30 vacunas pronto a vencer. | Foto: Composición (Infobae)

La Contraloría General de la República advirtió que dos lotes de dosis de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19 tienen como fecha de vencimiento el 31 de marzo y el 30 de abril. En total se trata de 4 millones 449 mil 30 vacunas , distribuidas en diversas regiones del país.

El Cenares habría distribuido las vacunas entre el 13 de febrero y el 11 de marzo a direcciones de redes integradas de salud (Diris), direcciones regionales de salud (Diresa), gerencias regionales de salud (Geresa), EsSalud y al Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol).

Según el órgano de control, 2 millones 443 mil 400 vacunas estarían venciendo a fines del mes de marzo. Estas fueron distribuidas faltando 22 de los 46 días calendarios para su caducidad. “Es decir, un corto tiempo para ser utilizadas”, indicó la institución.

Por otro lado, 2 millones 5 mil 630 dosis expirarán a fines de abril, y han sido distribuidas faltando de 60 a 62 días calendarios para expirar.

Además, según la Contraloría, el 28 de febrero vencieron 8 mil 580 dosis AstraZeneca en San Martín, Tacna y Madre de Dios.

HERNÁN CONDORI CONFIRMA VENCIMIENTO DE VACUNAS

El ministro de Salud, Hernán Condori, se pronunció sobre las vacunas contra la COVID-19 que han vencido y las que estarían prontas a vencer durante la conferencia de prensa del 24 de marzo, luego del Consejo de Ministros. Señaló que es falso que haya 6 millones de dosis de vacunas del laboratorio Sinopharm con fecha de vencimiento cercana; pero sí confirmó que se han vencido 8 mil 580 dosis de vacunas AstraZeneca.

“El Perú recibió 1.6 millones de dosis que vencían el 28 de febrero. De ese millón 600 dosis, sí han vencido 8 mil 580 dosis, pero un millón como dicen, eso no”, aclaró.

“Es falso que haya 6 millones de dosis de vacunas Sinopharm por vencer. Tenemos menos de 5 millones y medio de dosis cuyo vencimiento será entre octubre del 2022 y octubre del 2023″, agregó.

Condori también indicó que el 22 y 23 de diciembre del 2021 llegaron 2.4 millones de dosis de Astrazeneca, las cuales vencerán el 31 de marzo. De esa cifra aún queda un millón de fármacos y se están aplicando de forma diaria en la población que acude, principalmente, a administrarse su dosis de refuerzo. Por otro lado, otro lote de 3 millones de dosis del mismo laboratorio llegaron el 1 y 3 de marzo y vencerán el 30 de abril.

“Durante casi en toda la pandemia se han estado recibiendo lotes con fechas de vencimiento próximas de dos meses o dos meses y medio”, explicó.

Por otro lado, Condori informó que desde fines de enero hasta ahora, se han detectado 16 casos de la variante del covid BA2 en el Perú y que “está siendo controlado”.

JUSTIFICA DESACELERACIÓN DE LA VACUNACIÓN

El día 22 de marzo, Condori, se pronunció por el preocupante descenso en la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 en el Perú. Justificó la situación indicando que antes era muy fácil vacunar a la población porque “había una gran cantidad de fallecidos, la gente acudía y las vacunaciones eran 24 horas y hacían colas”.

“Ahora como no ven eso... Un poquito también está de nuestra parte como ciudadanos. Yo como ministro me encargo de conseguir las vacunas, 780 mil dosis, me encargo del pago del personal; pero le pido a la población acudir a los centros de vacunación, completemos nuestras dosis para mañana más tarde poder quitarnos nuestras mascarillas y estar abrazados todos familiares y amigos. Acá la lucha es de todos, autoridades y comunidad”, recalcó el titular del Minsa.

SEGUIR LEYENDO