Esposa de Renato Tapia revela que sufre de una enfermedad que no tiene cura

Esposa de Renato Tapia sufre de Síndrome de Ovario Poliquístico. (Foto: Instagram)

Renato Tapia ha sido elogiado por su desempeño durante las Eliminatorias Sudamericanas con la camiseta de la selección peruana. Debido a su lucha con la ‘blanquirroja’, en más de una ocasión se ha ganado los aplausos del público. Sin embargo, el futbolista no es el único guerrero en su familia, también lo es su esposa Andrea Cordero.

La joven dio a conocer en su blog “Amelia y su lámpara” que desde hace algún tiempo batalla con una enfermedad que no tiene cura. Se trata del Síndrome de Ovario Poliquístico, una condición que necesita constante tratamiento médico para poder sobrellevarlo.

En su relato la empresaria señala que le afectó mucho saber que su condición no tenía cura, por lo que durante mucho tiempo sintió que estaba a la deriva, hasta que decidió trazar una meta para luchar y así lograr recuperarse poco a poco.

“ Cuando me enteré de que tenía SOP, una nube de dudas horribles me acompañó durante un tiempo. Pensar que esto es algo que no tiene cura y que requiere mucho esfuerzo para sobrellevar me abrumó muchísimo . Por años me sentí a la deriva hasta trazar un horizonte, uno al que aún lucho por llegar”, escribió.

Debido a que no tenía mucho conocimiento sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico, ella decidió acudir a un especialista que le ayudó a entender mejor su condición, algo que con el tiempo la ayudó mucho.

“Hace unas semanas conseguí un nuevo endocrinólogo. Es el segundo al que llego aquí en España, y solo con la revisión de mis antecedentes, la exploración física y mis ciclos menstruales fue capaz de diagnosticarme con SOP y resistencia a la insulina. Desde entonces estoy en tratamiento y me siento mucho mejor ”, contó.

Finalmente la esposa de Renato Tapia señaló que decidió revelar su condición para así poder ayudar a otras mujeres que se encuentran pasando por una situación similar y todavía no han sido diagnosticadas. “Debo reconocer que tratarme, tanto emocional, como físicamente, ha sido mi principal arma”, añadió.

Esposa de Renato Tapia y la incurable enfermedad incurable que padece. (Foto: Instagram)

¿QUÉ ES EL SOP Y SUS SÍNTOMAS?

El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es una afección que afecta los niveles hormonales en algunas mujeres. Quienes lo padecen pueden presentar diversos síntomas, como irregularidades en la menstruación, alteraciones hormonales, problemas de fertilidad , hirsutismo o alopecia, resistencia a la insulina, obesidad, ovarios poliquísticos, acné y acantosis nígricans.

No existe una cura para esta enfermedad, por lo que los médicos atacan a los síntomas con diferentes recetas, como anticonceptivos para controlar la menstruación, pastillas para prevenir la diabetes, entre otras cosas.

UN AMOR REAL

Andrea Cordero ha encontrado un gran apoyo para superar su enfermedad junto a Renato Tapia. En más de una ocasión la pareja ha dejado en claro que con el tiempo la relación que tienen se vuelve más fuerte. Ellos tienen una pequeña hija en común y siempre se dedican tiernos mensajes.

SEGUIR LEYENDO: