Corte de luz en Lima y Callao desde el 31 de marzo hasta el domingo 3 de abril: conoce las zonas y horarios

Corte de luz en Lima y Callao: conoce los horarios y distritos que se verán afectados

La compañía eléctrica Enel informó, a través de un comunicado, que desde este jueves 31 de marzo hasta el domingo 3 de abril se llevarán a cabo cortes de luz en distintos distritos de Lima y Callao.

Según el comunicado, el corte se da por obras de mantenimiento con la intención de que mejorar la calidad del servicio para los usuarios. “Los cortes programados se ejecutan, según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Conoce aquí cómo se desarrollarán los cortes en la semana:

Jueves 31 de marzo

Pueblo Libre (de 8:00 a 18:00 horas)

AV. BRASIL CDRAS. 18, 26, 27, 28, CALLE SAN JOSÉ CDRAS. 1, 2, JR. JOSÉ SANTIAGO WAGNER CDRAS. 2, 3, 27, AV. DE LA MARINA CDRAS. 2, 3, CALLE GREGORIO PAREDES CDRAS. 1, 2, 27, CALLE ODRIOZOLA CDRA. 1, CALLE MORALES ALPACA CDRAS. 2, PARQUE LOS PRÓCERES CDRA. 1, JR. CABO NICOLÁS GUTARRA CDRA. 26, AV. DE LA POLICÍA S/N

San Miguel (de 9:00 a 17:00 horas)

AV. BERTOLOTTO CDRA 0, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 8

San Miguel (de 9:30 a 10:30 horas)

AV. LA PAZ CDRAS. 2, 24, 25, 26, 27, CALLE SAN MARTÍN CDRAS. 0, 1, 2, CALLE 2 DE MAYO CDRAS. 1, 2, AV. LA LIBERTAD CDRAS. 25, 26, CALLE MIGUEL DE ECHENIQUE CDRAS. 1, 23, AV. COSTANERA CDRAS. 25, 26, CALLE 27 CDRAS. 1, 2

San Martín de Porres (de 10:00 a 17:00 horas)

ASOC. FILADELFIA MZS. A, B, C, E, F, G, H, URB. MI TERRUÑO MZS. A, C, Z, ASOC. BRISAS DE SANTA ROSA MZS. A, B, ASOC. PRADERAS DEL SOL MZ. A, ASOC. LAS BEGONIAS DE STA. ROSA MZS. C, D, E, URB. MONTE DE LOS OLIVOS MZ. B.

San Juan de Lurigancho (de 10:00 a 17:00 horas)

A.H. CANTO CHICO MZS. A, J, K, K1, K2, K5, O, A.H. EL PROGRESO MZ. A, P.J. SAGRADO MADERO MZS. E, F, G, PROG. DE VIV. NUEVO PERÚ MZ. K, A.H. FAMILIA LAS CASUARINAS MZ. C, CALLE S/N MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K5, L, PRO. VIV. NUEVO PERÚ MZS. A, A1, B, C, D, L.

San Miguel (de 11:00 a 12:00 horas)

AV. COSTANERA CDRA. 25

Cayabayllo (de 12:00 a 14:00 horas)

FUNDO SAN LORENZO MZ. A, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA. 3, AV. VISTA ALEGRE MZ. A

San Miguel (de 13:00 a 14:00 horas)

CALLE MICAELA BASTIDAS CDRAS. 1, 2, CALLE MAGALLANES CDRAS. 1, 2, AV. LA LIBERTAD CDRAS. 19, 20, 22, 23, AV. ANDRÉS RAZURI CDRAS. 1, 20, CALLE PAITITI CDRAS. 1, 3, CALLE PASCUAL DE ANDAGOYA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE AVIACIÓN CDRA. 2, CALLE JUAN MASÍAS CDRA. 1, PSJE. INMACULADA CDRA. 1, PSJE. NICOLÁS DE AYLLÓN CDRA. 1, PSJE. SAN JUAN CDRA. 1, PSJE. SAN MARTÍN DE PORRES CDRAS. S/N, 1, 2, PSJE. STA. ROSA CDRA. 1, URB. CIUDAD DE PAPEL MZS. A, B, D, E1, E2, F, G, H, PSJ. SAN JUAN CDRA. 1

San Miguel (de 15:00 a 16:00 horas)

AV. JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO CDRAS. 2, 3, 4, PROLG. AYACUCHO CDRAS. 4, 10, 11, 12, CALLE PEDRO BENVENUTO CDRA. 4, CALLE MONS. JORGE DINTILHAC CDRA. 4, CALLE MANRIQUE DE LUNA CDRAS. S/N, 1, 12, PROLG. CUSCO CDRAS. 11, 12.

Huaura (de 11:00 a 16:00 horas)

AV. INDUSTRIAL, JR. FELIPE HUANCA, PROLONGACIÓN SAN ISIDRO, LOS LIBERTADORES, AV. 28 DE JULIO, CALLE ALPAMAYO, CALLE PEDRO CUENCA, JR. LAS FLORES, CALLE 27 DE SETIEMBRE, CALLE EMILIO MÉNDEZ C.P. OLAYA EN EL DISTRITO DE CARQUÍN.

Viernes 1 de abril

Ventanilla (de 8:30 a 16:30 horas)

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. A, B, C, C1.

Los Olivos (de 9:00 a 17:30 horas)

A.H. LAURA CALLER MZS. 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16A, 17, 17A, 18.

Santa Rosa (de 9:30 a 11:30 horas)

URB. COOVITIOMAR MZS. A, F, K, N, O, AV. ALEJANDRO BERTELLO MZS. L, JR. LOS CLAVELES MZS. G, K, L, M, N, O, JR. SAN FRANCISCO DE ASÍS MZS. F, I, AV. PANAMERICANA NORTE MZS. A, G, J, CDRAS. 4, 7, 9.

San Juan de Lurigancho (de 9:30 a 17:30 horas)

COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 8, A, A1, A6, B1, B6, C, C1, C6, D, D1, E, E6, F, F6, G, G6, H, H6, I6, J1, K, K1, L, L1, L6, M1, M6, N6, Ñ, Ñ6, R, R1, S, S1, T, T1, X, Y, Y1, Z, Z1.

Ventanilla (de 10:00 a 15:00 horas)

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. A, B, B1, C, C1.

Bellavista (de 10:00 a 12:00 horas)

URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZS. A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F1, G, G1, H, H1, I, J, J1, L, L1, N, N1, P1, S, S1, T, T1, W1, X, X1, URB. IMPERIO MZS. A, K, K1, M, M1.

Puente Piedra (de 11:00 a 16:00 horas)

ASOC. PAMPA LIBRE MZS. B, C, D.

Santa Rosa (de 12:00 a 14:00 horas)

URB. STA. ROSA MZS. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

Callao (de 14:00 a 16:00 horas)

CALLE 3 CDRAS. S/N, 1, 2, 3, CALLE 4 CDRAS. 1, 2, CALLE 6 CDRA. 1, CALLE 7 CDRA. 1, CALLE TUPAC AMARU CDRAS. 1, 2, 3, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS. 32, 33, AV. FRANCISCO FORCELLEDO CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. CMDTE. PÉREZ SALMÓN CDRAS. 2, 3, 8, 12, 13, AV. LOS INSURGENTES CDRA. 20, URB. 10 DE JUNIO MZS. B, C, D, E, F, G, URB. EL ROCÍO MZS. B, C, D, DL, E, F, CLLE LOS JAZMINES CDRA. 1, CALLE LAS CAMELIAS CDRA. 1, CALLE LAS VIOLETAS CDRA. 1, CALLE LAS BEGONIAS CDRA. 1, URB. 2 DE JULIO A, A1, B, C, D, E, F, F1, G, H, J, JR. EL SOL CDRAS. 3, 4 URB. SAN FERNANDO.

Puente Piedra (de 15:00 a 17:00 horas)

P.J. JERUSALÉN MZS. A, B, C, D, L, A.H. BELÉN MZ. C, ASOC. LOS JARDINES DE ZAPALLAL MZ. B, A.H. NUEVO ISRAEL MZ. A, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA. 3.

Sábado 2 de abril

Magdalena (de 9:00 a 10:00 horas)

AVENIDA JAVIER PRADO OESTE 2442, URBANIZACIÓN ORRANTIA DEL MAR.

Bellavista (de 8:30 a 10:30 horas)

ASOC. EL MONTE DE LOS OLIVOS MZ. A, URB. HORIZONTE II DE NARANJAL MZS. F, G.

La Perla (8:30 a 10:30 horas)

JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 11, 12, AV. LA PAZ CDRAS. 2, 3, JR. HUÁSCAR CDRA. 3.

San Juan de Lurigancho (9:00 a 18:00 horas)

A.H. BAYÓVAR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A.H. 9 DE FEBRERO MZS. O, P, Q, R, A.H. 10 DE OCTUBRE MZS. D6.

Los Olivos (de 9:00 a 15:00 horas)

JR. RÍO SANTA CDRAS. 1, 2, JR. PALLASACA CDRAS. 2, 15, JR. PATAZ CDRAS. 14, 15, JR. FERMÍN FITZCARRALD CDRAS. 2, 15, 16, JR. HUARMEY CDRAS. 2, 14, 15, JR. YÁNAC CDRAS. 2, 14, 15, AV. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO CDRAS. 15, 16, JR. CARHUAZ CDRAS. 14, 15, JR. PATAZ CDRAS. 14, 15, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 1, 16, 36, URB. LOS PINARES MZS. P, S, X, Y, URB. COVIDA MZS. A, B, C, H, H1, P.

Ventanilla (de 10:00 a 11:30 horas)

A.H. BALNEARIOS MZS. S/N, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A.H. OASIS DE PACHACÚTEC MZS. F, F1, G1.

Ventanillas (de 12:30 a 14:00 horas)

A.H. NUEVO PROGRESO MZS. A, A2, I, I2, J2, Q, R, S, T, V, X, X1, Y1, Z, Z1, A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES MZS. S, Z, Z2.

Callao (de 11:30 a 13:30 horas)

JR. ALBERTO SECADA CDRA. 5, JR. GUISSE CDRAS. 2, 4.

Ventanilla (de 14:30 a 16:00 horas)

A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZS. H, H1, I, I1, J1, L, L1, M1, N, N1, N2, Ñ, Ñ1, O, O1, P1, Q1, R, R1.

Callao (de 11:30 a 13:30 horas)

FUNDO OQUENDO-CARRETERA A VENTANILLA KM.16, AV. CL-100, AV. CARRETERA VENTANILLA URB. FUNDO OQUENDO.

Domingo 3 de abril

Puente Piedra (de 15:00 a 17:00 horas)

AV. LAS VEGAS MZS. H, J, K URB. INDUSTRIAL LAS VEGAS.

