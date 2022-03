La Libertad: encuentran cadáver de policía que desapareció en el río Marañón

Encuentran cadáver de policía que cayó al río Marañón

Tras varios días de incansable búsqueda, se halló el cadáver del policía que cayó hace unos días al río Marañón cuando él y sus colegas intentaban rescatar cuerpos tras un accidente de tránsito. Las caudalosas corrientes de este lugar, hizo que el efectivo sea arrastrado sin dejar rastro alguno.

Cabe mencionar que el agente, tenía 8 días desde su desaparición y que su cuerpo fue encontrado en La Libertad tras ser arrastrado por el caudaloso río.

Desde esa fecha sus familiares y amigos no cesaron en la búsqueda. Muchos pobladores de la zona, prestaban sus balsas y botes para buscar al policía a lo largo del río. Un equipo de nueve policías de Alta Montaña de Huaraz llegó hasta Bagua Grande, y finalmente encontraron el cuerpo que estaba irreconocible, pero aún llevaba prendido el arnés y una soga en la cintura.

Muchos pobladores ya se habían sumado a las labores luego de que los familiares del suboficial ofrecieran una recompensa de S/ 5 mil para hallar su cuerpo y brindarle cristiana sepultura.

Luego de 8 días, el cuerpo del policía fue encontrado sin vida.

¿POR QUÉ EL EFECTIVO POLICIAL INGRESÓ AL RÍO MARAÑÓN PESE A SU GRAN CAUSE?

Hace una semana, cayó al mismo río una camioneta con cuatro personas adentro se dirigían de Trujillo a Calemar. El accidente de tránsito que enluta a dos familias huanuqueñas ocurrió el 4 de marzo a las 6:00 de la mañana en la carretera de Tingo Chico a Jacas Grande -Llata, altura del grifo de Quivilla, distrito del mismo nombre, provincia d Dos de Mayo.

Según diligencias preliminares, la camioneta 4×4 verde cuya placa las autoridades desconocen habría caído al río Marañón tras despistarse por la excesiva velocidad en la que circulaba y debido al cansancio del conductor. De las tres personas que estaban a bordo, Jerman Minaya Mergildo de 31 años, quien sería el conductor y logró salvarse al quedarse colgado en los matorrales, mientras que sus compañeros que habrían estado durmiendo cayeron a las caudalosas aguas del Marañón, sin tener opción de salir.

Ante esto y otros colegas de su unidad de rescate, no dudaron en ir hasta la zona y rescatar a los cuerpos de las personas que habían caído al río. Sin embargo y pese a tener todos los instrumentos de seguridad, el cause del río fue más fuerte y se llevó al sub oficial, perdiéndose entre los palos, piedras y barro.

Las causas del despiste y caída del vehículo están en proceso de investigación, razón por la que llegaron a la zona un equipo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de la Policía Huánuco para realizar la inspección en el lugar del despiste y conocer con exactitud si el único sobreviviente era quien conducía.

“De acuerdo con la nota informativa policial de la comisaría de Bambamarca, de la Macroregión Policial la Libertad, el SO1 Cayetano Minchola y otros cinco integrantes de la Unidad de Rescate de Trujillo llegaron a esa localidad para ubicar y rescatar a tres personas que se accidentaron el pasado 9 de marzo en el sector El Potrero, de la localidad de Llanamas, y cayeron a las turbulentas aguas del río Marañón en la camioneta donde viajaban. Durante las tareas de búsqueda del sábado 12, el suboficial Cayetano Minchola lamentablemente desapareció y se ha dispuesto su búsqueda inmediata”, señaló la entidad en un comunicado.

Cabe mencionar que el S1 PNP Alex Cayetano Minchola, quien tenía 15 años de servicio en la institución y que era un agente siempre presto a ayudar a los demás, según comentaron sus amigos y familiares.

SEGUIR LEYENDO