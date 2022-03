Congreso: ¿Tiene la oposición los votos necesarios para censurar a Hernán Condori?

Dos semanas después de que fuera interpelado por el Congreso de la república, el futuro de Hernán Condori vuelve a estar en manos de la representación nacional que esta vez discutirá su censura. El ministro de Salud dejaría el cargo tras una breve y cuestionada gestión; sin embargo, para concretar su salida, hace falta sumar 66 votos entre los parlamentarios. Dado el quiebre entre bancadas visto durante la vacancia contra el presidente Pedro Castillo, cabe preguntarse si esta vez sí lograrán los votos necesarios.

La Constitución Política del Perú señala en su artículo 132 que para presentar una moción de censura hace falta el respaldo de no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Cabe recordar que reunir las 33 firmas necesarias significó un problema para la oposición; sin embargo, finalmente el documento contó con el respaldo de integrantes de las bancadas de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Juntos por el Perú e integrantes de los no agrupados del Partido Morado y Podemos Perú.

Hoy desde las 9:00 a.m. se definirá la permanencia en el cargo del ministro de Salud.

Diego Bazán, integrante de la bancada de Avanza País y principal promotor de la censura, dijo sentirse confiado en que las bancadas a favor de la censura mantendrán su postura al momento de la votación. Además, resaltó el apoyo de las congresistas Luque y Bazán, quienes siendo allegadas al oficialismo, han mostrado su disposición a votar a favor de la censura. “ Si mañana no conseguimos esos 66 votos no sé qué hacemos en el Congreso. Sería una vergüenza, ya tendrían que disolvernos. No servimos para absolutamente nada ”, dijo el parlamentario en una entrevista con ATV Noticias.

VOTO A VOTO

Avanza País y Renovación Popular apenas suman 19 votos. A pesar de no haber firmado la moción de censura, Fuerza Popular habría confirmado su apoyo a la medida contra Condori. Es así que los 24 votos que supone la bancada naranja permitiría que la oposición llegue a 43 votos asegurados.

Otras bancadas opositoras como Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) no votarían en bloque. De esta última agrupación se conoce que por lo menos una decena de sus integrantes estaría a favor de la salida del ministro de Salud. “No he conversado con su vocero; sin embargo, lo han manifestado públicamente”, dijo Bazán quien, además, dijo esperar que toda la bancada termine por apoyar la medida presentada.

A los 53 votos confirmados hasta el momento se le sumarían los de Ruth Luque y Sigrid Bazán de Juntos por el Perú, así como seis votos de los no agrupados logrando que solo falten cinco congresistas más que voten a favor de la censura. Si bien las bancadas de Acción Popular y Somos Perú no votarían en bloque, la mayoría de sus integrantes se estarían inclinando por la salida de Condori. Logrando que menos de la mitad de congresistas de AP vote a favor, se estarían superando los 66 votos requeridos.

“Le pido a la opinión pública que mañana estemos atentos a esta votación porque va a determinar quiénes están haciendo una oposición responsable, consecuente y madura políticamente y nos vamos a dar cuenta quiénes son capaces de negociar”, agregó Bazán a su aparición televisiva de anoche. Lo cierto es que hasta el momento, se cuentan con un número considerable de votos que aseguran la salida Hernán Condori del Ministerio de Salud; sin embargo, dado los precedentes en las votaciones congresales es prudente esperar los resultados de la votación final.

