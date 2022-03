Alberto Fujimori no saldrá de prisión y CIDH convoca a audiencia pública para estudiar medidas del indulto

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la resolución en la que pide al Estado peruano abstenerse de liberar al exmandatario.

Alberto Fujimori no saldrá de prisión tras el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no liberar al expresidente hasta que el organismo internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”, según menciona en la resolución publicada ayer.

Para ello, la Corte IDH convocó a audiencia pública para ver las medidas cautelares sobre el indulto al exdictador Fujimori, a quien le fue devuelta la gracia presidencial tras el polémico fallo del Tribunal Constitucional y cuya resolución fue hecha pública el pasado lunes 28 de marzo.

La resolución de la Corte indica que se realizará una sesión el viernes 1 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana), a la que han sido citados los representantes de las víctimas, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH se pronuncia en contra de la libertad de Alberto Fujimori. VIDEO: Canal N

En tanto, el Estado peruano cumplirá pedido de la Corte IDH y suspendió todo el proceso de excarcelación de Fujimori, señaló el procurador supranacional Carlos Reaño

Reaño Balarezo detalló que la disposición de la Corte IDH tiene un carácter vinculante, por lo tanto, procedió a notificar al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Tribunal Constitucional (TC) para que no se proceda con la excarcelación del exmandatario.

Por su parte, César Nakasaki, abogado de Fujimori Fujimori recalcó que “hoy predomina en la corte la ideología sobre el derecho”.

Informó que el martes pasado envió a la Corte IDH una nueva información sobre el estado de salud de Fujimori, de 83 años, y que recientemente estuvo internado en una clínica tras padecer de un cuadro de desfibrilación pulmonar.

Asimismo, el Poder Judicial ordenó la semana pasada impedimento de salida y medidas de comparecencia restringida para Fujimori por el caso Pativilca.

KEIKO DEFIENDE LIBERTAD DE SU PADRE

Keiko Fujimori, al enterarse de esta resolución, publicó un audio en el que lamentó que “un documento simple” frene la liberación de su padre, a quien no le permiten gozar de “derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida”.

“En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori. Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida”, manifestó.

Asimismo, Fujimori Higuchi instó al Gobierno a no aceptar el pedido de la CIDH, de lo contrario, su familia los hará responsables de lo que ocurra con la salud del patriarca de los Fujimori

“Está en manos del Gobierno ahora allanarse o no a una medida tan precaria como injusta, si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional. De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este Gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori”, continuó en el audio.

POLÉMICO FALLO DEL TC

El Tribunal Constitucional (TC) publicó el lunes pasado la resolución a favor del indulto humanitario a Alberto Fujimori y dispuso su excarcelación. Dicho fallo se había acordado el 17 de marzo, cuando se reunieron los magistrados para exponer y votar por el caso.

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, dijo el martes que vienen haciendo los esfuerzos para dar celeridad al cumplimiento de la sentencia del TC, ya que tras la publicación oficial del fallo, la libertad del expresidente ya se debe dar en las próximas horas.

El trámite implica notificar a la sala donde fue recibido el expediente de habeas corpus (en la Corte Superior de Ica) para que este se ejecute y luego notificar al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Algunos rumores suponían que Fujimori podría salir de la prisión en Ate (local de la Diroes) cuando jugaba Perú ante Paraguay por su clasificación al Mundial, pero no fue así.

Sin embargo, puede haber un giro en esta decisión, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un comunicado donde ordena al Perú de manera temporal abstenerse de ejecutar la decisión de liberación de Fujimori hasta que ella resuelva la solicitud de medidas provisionales en los próximos días.

Keiko y Sachi Fujimori, previo a la suspensión de su excarcelación, llegaron a la Diroes para ver a su padre y comentó que su hermana Sachi conversó con él, y si bien es cierto está contento con la resolución, también está un poco ansioso. Señaló que vienen coordinando la visita para pasar los exámenes médicos, y también para que su traslado pueda realizarse en una ambulancia “para tener todos los mecanismos de precaución por el tema de su salud”.

Posteriormente se conoció el comunicado de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de pedir al Estado peruano abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), lo que atrasará su excarcelación hasta el 6 de abril, opinó este miércoles el abogado del exmandatario, César Nakazaki.

El letrado declaró a Canal N que la orden de la CorteIDH es una medida de urgencia que adopta su presidente, pero que no considera a todos sus magistrados, los que se reunirán el próximo 6 de abril en su sesión de audiencias. “Tiene que ser notificada y la Corte Suprema (de Perú) es la llamada a decidir si acatará o no”, afirmó el letrado.

Seguidores de Alberto Fujimori en Barbadillo.

NO HABRÁ EXCARCELACIÓN

Algunas versiones señalan que no se podrá excarcelar al expresidente. La abogada Rosa María Palacios manifestó que Gregorio Parco, abogado que presentó el habeas corpus a favor de Fujimori, primero acudió a un juzgado en Ica, tras ser denegado apeló a la Corte Superior de Ica, donde también fue desestimado.

Lo que los magistrados del TC pretenden es además de revertir el fallo de Ica, también buscan declarar nula la resolución de la Corte Suprema que dejó sin efecto el indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017.

El problema, según Palacios, es que el fallo del TC irá a un juez de ejecución de la Corte Suprema, que tendrá que elevar la solicitud de liberación a la sala que declaró nulo el indulto en el año 2018.

“Esta sala va a decir: ‘A mí nadie me ha emplazado, yo no he participado en este proceso. El TC puede bajarse (la resolución) que viene en apelación, pero la mía no porque no he participado en el proceso, no he sido notificado. Entonces, nula su resolución porque a mí no me han notificado y, además, me declara incompetente. Por tanto, señores del TC, yo no excarcelo a Alberto Fujimori’”, refirió la abogada al diario La República.

Recordemos que Augusto Ferrero Costa tuvo el voto dirimente como presidente del TC a favor de Fujimori. También votaron a favor de declarar fundada la demanda del habeas corpus José Luis Sardón de Taboada y Jorge Blume Fortini. Mientras que Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña votaron en contra.

