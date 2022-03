Abogado de Alberto Fujimori: “Esperemos que su salida se pueda concretar hoy o máximo mañana”

Alberto Fujimori | Foto: Agencia Andina

Uno de los abogados del expresidente de la República, Alberto Fujimori, Elio Riera, declaró a horas de la mañana que el sentenciado exmandatario debería salir de la cárcel hoy mismo, esto luego de que el Tribunal Constitucional (TC) publicara la resolución que le restituyó el indulto humanitario que recibió en el años 2017.

“La resolución (del TC) indica disponer la liberación inmediata, pero se entiende la carga procesal del Poder Judicial”, indicó Riera en declaraciones con Canal N.

En esa misma línea, el abogado explicó que el TC debe poner en conocimiento de la Corte Superior de Justicia el fallo, publicado el lunes, que declaró fundado el “habeas corpus” interpuesto contra una resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto al exjefe de Estado. Una vez que esa sala reciba la sentencia, debe mandar el expediente a un juzgado de Lima para que pueda ordenar su excarcelación y finalmente esa orden se envía al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), detalló el letrado.

“En realidad, considero que debería salir hoy mismo. Sin embargo, confiamos que se pueda concretar hoy o máximo mañana, dependiendo de la carga procesal (de los magistrados)”, afirmó Riera.

Alberto Fujimori se encuentra en el Penal de Barbadillo, tras haber sido dado de alta hace unos días. Riera detalló que la resolución se encuentra actualmente en la Corte Superior de Ica.

“El expediente en este momento está en la sala de segunda instancia. Cuando reciba la sentencia del Tribunal Constitucional, debería remitir todo al juzgado de Lima para que pueda ejecutarse y sean remitidos al INPE que tiene que ejecutar (la liberación)”, precisó a RPP.

“Hemos presentado los recursos correspondientes a Ica, se encuentra la Dra. Natali Santillán dándole la celeridad del caso. Entendemos que debería darse el día de hoy, pero somos respetuosos de la carga y esperamos que se pueda ejecutar”, agregó.

Cabe resaltar que el Tribunal Constitucional publicó la resolución de manera formal este lunes 28 de marzo, mientras el Congreso debatía la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

SU ESTADO DE SALUD

El abogado subrayó que Fujimori, de 83 años, tiene problemas de salud “muy delicados”, pues es dependiente del oxígeno medicinal, y su entorno está buscando “que su salud se pueda estabilizar”.

El expresidente fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas que causaron la muerte de 25 personas y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992, y cumplía esa sentencia en una cárcel construida exclusivamente para él en un penal policial de Lima.

En otro momento, su hija Keiko Fujimori, confirmó que el estado de su padre es estable, según lo que mencionaron trabajadores del Inpe. “Si bien se encuentra estable, cuando me llama por teléfono lo noto un poquito ansioso y es por eso que es importante para nosotros hacer toda esta coordinación de los chequeos médicos correspondientes una vez que salga en libertad”, comentó.

Además afirmó que no ha podido ver a su padre, ya que solo se le permitió hacer la entrega correspondiente de alimentos. “No me han permitido hacer la visita ni me han permitido entrar para hacer la entrega de sus alimentos”, aseguró.

Finalmente, comentó que a horas de la tarde, el doctor César Nakazaki se pronunciará sobre los temas legales que involucren a su padre. “Mañana va a haber una audiencia todo eso le va a comentar el doctor Nakazaki”, finalizó.





