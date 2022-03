Ricardo Gareca y la lección de fe que dio cuando se creía que Perú no tenía chance de clasificar

Ricardo Gareca y la lección de fe que dio a los peruanos | VIDEO: FPF Play

Perú culminó la etapa clasificatoria al Mundial Qatar 2022 venciendo 2-0 a Paraguay y se ganó el boleto al repechaje. Este logro fue celebrado por más de 30 millones de peruanos, por los mismos integrantes de la selección y el cuerpo técnico liderado por el DT argentino Ricardo Gareca.

Sin embargo, en octubre de 2021 Perú pasaba una crisis, apenas había sumado 11 puntos en doce fechas de las Eliminatorias y el trabajo de Gareca y los jugadores de la bicolor era duramente cuestionado y muchos consideraban que la etapa del ‘Tigre’ estaba por terminar y hasta se hablaba Juan José Reynoso como posible reemplazante del argentino si los próximos resultados no beneficiaban a la selección peruana.

Durante ese tiempo Ricardo Gareca, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio y solo salió a hablar en una conferencia de prensa que quedó grabado en la memoria de todos los peruanos.

En aquella ocasión, el estratega de la blanquirroja contestó cada una de los cuestionamientos de la prensa, pero hubo una pregunta en el que se le recalca que a solo seis fechas de culminar las eliminatorias era casi imposible tener chances de clasificar, si quiera, a un repechaje y que el 90% de peruanos no tenía esperanzas en que el ‘equipo de todos’ pueda soñar con un nuevo mundial.

La respuesta de Ricardo Gareca hoy retumba en la memoria del hincha peruano que eligió creer y llenarse de fe como lo había pedido el DT favorito de todos.

“Yo recuerdo que en la eliminatoria pasada remontamos a falta de seis fechas, pero más allá de esto, sigo teniendo la misma fe, la misma convicción. Para mí estar en un campeonato tiene distintas facetas: el inicio, el promedio y el final y en las tres lo ideal es estar bien, porque se puede tener un gran inicio, un buen promedio y un mal final y se pierde el campeonato y el objetivo. Pero también se puede tener un mal inicio, un buen promedio y un buen final, se gana el campeonato y el objetivo”, sostuvo Gareca.

“Los tres item son importantes, creo mucho en el final en base a la experiencia que tengo. Cuando me tocó ganar campeonatos, cuando me tocó ganar objetivos lo he ganado por un spring final, por haber tenido buenos resultados sobre el final. Entonces como los números dan, creo en la selección y estoy seguro que ese 90% no es que no crea, sino que a lo mejor duda, porque una cosa es no creer y otra cosa es dudar”, agregó el DT de la selección nacional.

Recalcó que “si en la eliminatoria pasada tenía el 5% de posibilidades y ahora me da el 10%, tengo más fe todavía. A la selección con el 5% la vez pasada le alcanzaba, ahora me da el 10%, entonces tengo más fe”.

En aquel momento no dudó en hacer un llamado a los peruanos a seguir creyendo en la selección peruana “hasta que los números den”.

“Yo le digo a la gente y le transmito a ellos que siga confiando en nosotros, que no pierda la fe por lo menos hasta que los números den. Si no dan los números, bueno, lamentablemente buscaremos terminar de la mejor manera, pero por ahora los números dan, por ahora estamos de pie y depende de nosotros”, respondió

“Ojalá que en beneficio de la selección del país y de nosotros mismos podamos revertir como lo hicimos la vez pasada. Yo tengo la convicción y la seguridad de que el equipo está por buen camino, el equipo está bien, ha sorteado problemas, inconvenientes que nos ha golpeado duro, pero estamos en condiciones de poder sobreponernos y hay que demostrarlo en el campo de juego”, dijo con toda convicción.

“Estoy convencido, porque los conozco y vamos a demostrar dentro del campo de juego como corresponde, esa es la convicción que tengo”, finalizó y seis fechas después logró lo impensado: triunfo ante Bolivia (3-0), Venezuela (2-1), Colombia (1-0) y Paraguay (2-0), empate con Ecuador (1-1) y solo una derrota ante Uruguay (0-1).

REPECHAJE

Tras el triunfo ante Paraguay, el argentino se dirigió a los medios en conferencia de prensa y contó que la clave fue el repunte que tuvo el equipo en las últimas fechas de eliminatorias. “No arrancamos bien pero el repunte fue importante y nos dio la posibilidad de acceder al repechaje. Quiero felicitar a los muchachos por clasificar en la última fecha al repechaje”, comentó.

Además, se refirió al próximo rival que saldrá entre Emiratos Árabes Unidos y Australia. “Ahora es saber el rival, vamos a estar pendiente de quién nos toca. Creo que vamos a tener el tiempo suficiente, aunque será un rival difícil. Estamos todos buscando llegar a Qatar, pero lo más importante ahora es tratar de estar con la familia, que los jugadores vuelvan al ritmo, que los muchachos con problemas se recuperen y así llegar de una manera importante”.

El argentino logró por segunda vez consecutiva tomar el quinto puesto en unas clasificatorias mundialistas. Ahora deberá esperar para conocer si su rival será Australia o Arabia Saudita.

“Cuando renovamos contrato, la posibilidad de tener la esperanza de estar entre los opcionados para jugar un Mundial. Es muy dificil y ahora veremos que rival nos toca. El equipo siempre intenta estar concentrado, pero pasamos innumerables problemas... André Carrillo no pudo estar hoy, Pedro Aquino... lamentablemente fue una eliminatoria cargada de dificultades”, comentó al final.

