Autoridades de Huamachuco piden que su estadio pase a llamarse Christian Cueva

Christian Cueva fue uno de los mejores jugadores de la selección peruana en el partido ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, donde la ‘bicolor’ aseguró su pase al repechaje. El volante nacional es considerado por muchos un ídolo, incluso en la ciudad donde pasó su niñez y juventud, Huamachuco. Como resultado de sus grandes actuaciones, las autoridades de la ciudad han propuesto que su estadio pase a llevar su nombre.

En declaraciones a HCO TV Huamachuco, el regidor de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Alberto Mendoza Acosta , anunció que el pedido será expuesto ante el pleno del consejo para que el estadio municipal lleve al nombre de Christian Cueva por el mérito de ser huamachuquino.

“Esta mañana he ingresado el documento dirigido señor al alcalde provincial Robert Contreras, donde estoy pidiendo que en la próxima sesión de concejo se considere en agenda que nuestro estadio municipal lleve por nombre Christian Cueva Bravo”, indicó Mendoza Acosta.

“Si bien es cierto ha nacido en Trujillo, pero su infancia, su niñez y su adolescencia lo ha pasado aquí (Huamachuco). De aquí ha salido, de la cantera del Instituto Pedagógico en el fútbol, para luego militar en un gran equipo trujillano, luego a nivel nacional y extranjero. Además de ser artífice de nuestro seleccionado en el último partido ante Paraguay, ha sido con su genialidad, importantes pases que se generaron los dos goles que nos ponen con un pie en el Mundial de Qatar”, señaló recordando el partido que jugó el mediocampista nacional ante los guaraníes.

En ese sentido, consideró que el cambio de nombre se debe a un homenaje hacia Christian Cueva en beneficio del deporte. Incluso recordó la vez que el jugador estuvo en la ciudad bailando la contradanza que es parte de la cultura de Huamachuco, y por eso “lo consideran un hijo huamachuquino”.

“El Estadio Municipal no tiene un nombre específico y considerar que sea Christian Cueva, como un homenaje, como ejemplo a nuestra juventud y tener más Christian Cueva en lo que significa el deporte rey”, señaló Alberto Mendoza.

Por otro lado, pidió apoyo a sus colegas regidores en considerar la propuesta que se verá la próxima semana en el consejo regional de La Libertad. “[El cambio de nombre] Es un homenaje en vida que nos parece justo, por su trayectoria, y de tal manera nuestros jóvenes valores vayan por ese camino de Christian Cueva”, agregó.

HUAMACHUCO: LA INFANCIA DE CHRISTIAN CUEVA

Recordemos que Christian Cueva nació en Trujillo (La Libertad) en 1991 y se trasladó a Huamachuco durante su infancia en esta ciudad de la sierra liberteña donde sus padres son originarios. El ‘10′ de la selección creció desde los 2 años en este hermoso pueblo ubicado a casi cuatro horas de Trujillo, capital de La Libertad.

Huamachuco, es uno de los ocho distritos que conforman la provincia andina de Sánchez Carrión. Ubicada a 184 kilómetros de la ciudad de Trujillo y con una superficie de 424.13 kilómetros cuadrados, su nombre significa “Gorro de Halcón”, dado a su locación en plena cordillera de los Andes de la sierra liberteña.

CUEVA Y EL APOYO A EDUARDO VARGAS

Hace semanas se viralizó la noticia de Eduardo Vargas, un joven de Huamachuco que fue estafao y perdió su celular. La noticia permitió que usuarios de redes sociales realizaran donaciones para que Eduardo pueda pagarse sus estudios, lo que llevó a consiguiera adquirir un nuevo equipo móvil.

“Estaba en la plaza y un chico me dijo para venderme el celular. Me dijo ‘dame tu celular y 50 soles más’. Él me mostró el celular Samsung Galaxy A51 y yo era aficionado del celular. Se lo di y él se lo ha llevado con los 50 soles”, contó Vargas González.

Por ello, Christian Cueva, nuestro seleccionado se puso la camiseta de la solidaridad y no dudó en buscar a este joven y obsequiarle una laptop para que continúe con sus estudios. A través del programa “En Boca de Todos”, el joven fue sorprendido gratamente por el buen corazón del futbolista y el de su esposa.

“Me siento muy contento y feliz”, señaló el joven quien dijo que siempre ha admirado al mediocampista.

