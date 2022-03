Christian Cueva regala su short y se queda en calzoncillo tras conseguir el repechaje con Perú

Christian Cueva regaló short y se quedó en calzoncillo al final del Perú vs. Paraguay

Christian Cueva fue la figura en la victoria de Perú ante Paraguay. ‘Aladino’ tuvo un show lleno de ‘chocolate’ en el estadio Nacional, tanto así que un hincha le pidió su short y se marchó al vestuario en calzoncillo tras conseguir el boleto al repechaje del Mundial de Qatar 2022.

Después de la celebración con vuelta olímpica incluida, ‘Cuevita’ se estaba yendo a los camerinos cuando fue detenido por un fanático de la ‘bicolor’, que tuvo la idea de pedirle su short. El jugador del Al Hilal no dudó en cumplirle la petición y se quedó en calzoncillo. ¿Lo habrá aprendido del ‘Loco’ Vargas?

Como si fuera poco, un grupo de policías que estaban resguardando muy cerca del túnel del coloso José Díaz frenaron el paso del trujillano. ¿Por qué? Querían tomarse una foto con uno de los futbolistas más influyentes de la selección peruana en estas Eliminatorias sudamericanas.

Christian Cueva tuvo un gran gesto con hincha y le regaló su short.

LA NOCHE DE ‘CUEVITA’

Como lo hizo con Venezuela y en otros partidos de este proceso clasificatorio, Christian Cueva se puso el equipo a sus hombros y demostró su buen nivel. A los 5 minutos del Perú vs. Paraguay, dio un aviso de que sería su noche. Vio correr a Gianluca Lapadula y metió un pase con tres dedos a las espaldas de los defensas guaraníes, dejando de cara al arco al ‘Bambino’ quien abrió el marcador.

Después, regaló una jugada de lujo previo al tanto de Yoshimar Yotún. Agarró el balón, le hizo un ‘sombrerito’ a un rival, eludió a otro con un enganche corto y se la cedió a Edison Flores, que terminó sacando un centro para el 2-0.

Por último, corrían los 67′ y se encontraba muy cerca a la línea. El lateral Robert Rojas salió en su marca, pero en ningún momento se notó nerviosismo en el peruano. ‘Aladino’ la pisó como si estuviera en su barrio y cuando sintió la presión de otro rival, la jaló para su pierna izquierda. Una verdadera demostración de ‘chocolate’.

Cueva dio unas clases de calidad ante Paraguay en el Nacional.

LA PALABRA DEL ‘10′ PERUANO

“Sin duda uno es ser humano y cometemos errores como cualquiera, pero eso no tiene nada que ver con el tema futbolístico. Siempre que he jugado con la selección he dado todo por mi país. Más allá de eso, eso es un pasado, yo veo el presente y estoy feliz por lo que estoy pasando”, declaró Christian Cueva en conferencia de prensa tras la victoria peruana.

PERÚ EN EL REPECHAJE

Ricardo Gareca y compañía volverán a enfrentar un repechaje como en su camino a Rusia 2018 después de ganarle 2-0 a Paraguay en el estadio Nacional. Los ‘incaicos’ se pusieron en ventaja rápidamente con un gol de Gianluca Lapadula y después llegaría el tanto de tranquilidad en los pies de Yoshimar Yotún.

El partido de la repesca entre las selecciones de las distintas confederaciones está programado entre el 13 y 14 de junio del presente año. El país donde se juegue, probablemente, sea Qatar. A diferencia que en el 2017 será a partido único, ya no de ida y vuelta.

En caso Perú logre superar a Australia o Emiratos Árabes (ambos de la Confederación Asiática de Fútbol) en la repesca, se unirá a los equipos de Conmebol en el Mundial de Qatar. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay son las escuadras que clasificaron de forma directa.

SEGUIR LEYENDO