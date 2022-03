Christian Cueva cumplió promesa y le regaló laptop a joven que fue estafado en Huamachuco

¡Grande Cuevita! El futbolista Christian Cueva cumplió su promesa y le obsequió una laptop a Eduardo Vargas, un joven del departamento de Huamachuco en La Libertad que fue estafado por una mala mujer al venderle supuestamente un celular, pero en realidad era solo vidrio.

Como se recuerda, Eduardo contó hace unas semanas un sujeto se le acercó a ofrecerle un moderno celular, con el pretexto que necesitaba dinero para irse a Trujillo debido a que se había quedado sin pasaje.

“Estaba en la plaza y un chico me dijo para venderme el celular. Me dijo ‘dame tu celular y 50 soles más’. Él me mostró el celular Samsung Galaxy A51 y yo era aficionado del celular. Se lo di y él se lo ha llevado con los 50 soles”, contó Vargas González.

Luego de realizar el trato, se dio cuenta que el equipo se encontraba en una funda. Sin embargo, al revisar el equipo no estaba y solo vio un pedazo de vidrio grueso.

Eduardo mostró lo que recibió al canal HCO Tv Huamachuco. “No me percaté, lo guarde y dije que sí me dio el celular. Seguí caminando y dentro de 9 minutos y me encuentro un vidrio, de ahí decidí venir a la plaza”, añadió. “Es de casaca de cachaco, medio alto, tiene 20 años. Me enseñó el DNI. Solo me decía que le venda el celular. Vamos caminando y me mostraba el móvil (...) Él estaba solo”, comentó.

Vargas comentó que debido a la lejanía de su comunidad, necesitaba un celular de mejor calidad para continuar sus estudios. Como resultado, tuvo que buscar trabajo en la costa de la región (en el distrito de Chao), lejos de casa para poder comprar el equipo. Sin embargo, el sujeto se lo robó con la táctica del ‘cambiazo’ al querer comprar un móvil de mejor calidad.

“Me esforcé mucho para ir a la costa y seguir más adelante en mis estudios. Mi meta es ser un buen operador de maquinaria pesada. El equipo móvil lo utilizaba para los estudios, ahí estaba todo”, contó al medio Hco TV.

Ante esto, rápidamente se dio a conocer su caso y muchas personas se solidarizaron con el joven, ya que él intentó comprar un mejor equipo celular para captar mejor señal y seguir con sus estudios.

Christian Cueva se puso la camiseta de la solidaridad y apoyó a joven estafado en Huamachuco.

Así fue que a la brevedad logró conseguir otro equipo celular. “Gracias a un amiga de Lima que me envió el equipo nuevo. Lo agradezco mucho ya que ahora me ayudará y ahora lo uso para mis grupos de clases”, contó Eduardo Vargas González a Hco TV.

“Les agradezco, porque me ayudaron mucho por BCP me enviaron sus voluntarios de países lejanos (...) Hay muchos que me quieren ayudar con la beca [de Ingeniería], será para más adelante. Estoy agradecido de todos mis amigos”, añadió.

ES EL TURNO DE CHRISTIAN CUEVA

Christian Cueva, nuestro seleccionado se puso esta vez la camiseta de la solidaridad y no dudó en buscar a este joven y obsequiarle una laptop para que continúe con sus estudios. A través del programa “En Boca de Todos”, el joven fue sorprendido gratamente por el buen corazón del futbolista y el de su esposa.

“Me siento muy contento y feliz”, señaló el joven quien dijo que siempre ha admirado al mediocampista. La madre de Eduardo, que también llegó a la capital desde Huamachuco, agradeció el gesto del jugador del Al-Fateh de Arabia Saudita.

