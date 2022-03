Christian Cueva y su respuesta tras ser consultado por el rival de la selección peruana en el repechaje

Christian Cueva habló sobre rival en el repechaje l Foto: FPF

Christian Cueva viene siendo una de las figuras de la selección peruana y esta noche no fue la excepción. ‘Aladino’ frotó la lámpara para darle una asistencia a Gianluca Lapadula y después hizo una jugada de ‘fulbito’ para el segundo de la ‘bicolor’. El jugador del Al Fateh habló al final del partido sobre su gran presente y el posible rival en el repechaje.

“Sin duda uno es ser humano y cometemos errores como cualquiera, pero eso no tiene nada que ver con el tema futbolístico. Siempre que he jugado con la selección he dado todo por mi país. Más allá de eso, eso es un pasado, yo veo el presente y estoy feliz por lo que estoy pasando”, fue el mensaje que mandó ‘Cuevita’ en el inicio de su conferencia.

Asimismo, se refirió al nivel que viene mostrando con la ‘blanquirroja’. “Ponerte la camiseta de tu país es una gran motivación, pero siempre he dicho, el nivel que uno pueda mostrar, va de la mano de los compañeros. Sin ellos, nada es posible. También tenemos presente a Dios. Hace que nos fortalezcamos”.

“El rival que sea, vamos a respetarlo, como lo hemos hecho siempre. Con la misma humildad. Primero me fijo en nosotros y a partir de mañana empezaremos a pensar en el repechaje” , respondió cuando le preguntaron sobre la selección que le gustaría enfrentar en la repesca internacional. Será el ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes, ambos de la Confederación Asiática de Fútbol.

Christian Cueva habló después del triunfo peruano en conferencia de prensa.

PERÚ VS. PARAGUAY

Perú abrió el marcador a los 5 minutos. Christian Cueva recibió la pelota a unos 35 metros del arco ‘guaraní’ y puso a prueba toda su calidad con brillante asistencia para el ‘Bambino’. Lo que vino después emocionó a todos los peruanos.

Gianluca Lapadula le ganó la espalda al último hombre de la selección paraguaya, se perfiló para su derecha con algo de dificultad y metió un sutil toque al esférico para vencer el arco rival. La bola entró con algunos milisegundos de incertidumbre.

La ‘bicolor’ aumentó su ventaja a los 42′ de la primera parte. La visita no rechazó con claridad, ‘Aladino’ realizó un jugadón y soltó para Edison Flores, que levantó la cabeza y puso un gran centro para el sector derecho del campo.

Por dicho lado apareció Yoshimar Yotún, quien realizó tremenda maniobra para vencer el arco de Paraguay. El portero llegó a tocar el esférico, pero no pudo evitar que la pelota cruce la línea de gol. Igual, tremendo tanto.

PERÚ EN EL REPECHAJE

Ricardo Gareca y compañía volverán a enfrentar un repechaje como en su camino a Rusia 2018 después de ganarle 2-0 a Paraguay en el estadio Nacional. Los ‘incaicos’ se pusieron en ventaja rápidamente con un gol de Gianluca Lapadula y después llegaría el tanto de tranquilidad en los pies de Yoshimar Yotún.

El partido de la repesca entre las selecciones de las distintas confederaciones está programado entre el 13 y 14 de junio del presente año. El país donde se juegue, probablemente, sea Qatar. A diferencia que en el 2017 será a partido único, ya no de ida y vuelta.

En caso Perú logre superar a Australia o Emiratos Árabes en la repesca, se unirá a los equipos de Conmebol en el Mundial de Qatar. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay son las escuadras que clasificaron de forma directa.

