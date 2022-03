VER EN VIVO Colombia vs Venezuela en directo, partido por la última fecha de Eliminatorias

El colombiano James Rodríguez y el venezolano Salomón Rondón encabezarán a sus selecciones en este crucial partido.

Las selecciones de Colombia y Venezuela se enfrentarán este martes 29 de marzo en el estadio Cachamay en un duelo válido por la fecha 18 y la última de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin duda, dos hechos trascendentales marcarán este duelo, cuyo árbitro será el brasileño Wilton Sampaio. El primero es la lucha por el repechaje que tienen los ‘cafeteros’ previo al Mundial de Qatar 2022, mientras que el segundo tiene que ver con el morbo que tendrá el reencuentro entre el técnico de la ‘Vinotinto’, José Néstor Pékerman, quien fue cesado por los colombianos para poner en su lugar a Reinaldo Rueda en pleno proceso clasificatorio.

El conjunto visitante se ubica en la sexta posición con 20 puntos , por lo que necesita de la victoria para aspirar al cupo del repechaje. No será sencillo, ya que no depende de sí misma. Y es que delante tiene a la selección peruana con 21 puntos y con grandes chances de conseguir el triunfo ante una Paraguay eliminada en condición de local. Además, el otro rival en competencia, Chile (sétimo con 19 puntos), recibirá a una Uruguay clasificada. Por tal motivo, los ‘cafeteros’ deberán enfocarse en salir ganar su partido y esperar que chilenos y peruanos pierdan sus encuentros.

Asimismo, los colombianos volvieron a la senda del triunfo y del gol, luego de haber ganado por 3 a 0 a Bolivia en Barranquilla. Tenían una impresionante racha negativa de 684 minutos sin marcar un solo gol, pero finalmente pudieron darla por terminada ante la ‘Verde’. Sin duda, llegarán motivados y entonados ante los venezolanos.

El colombiano Miguel Borja intenta anotar ante la salida del portero de Venezuela Wuilker Farínez en un partido por el Grupo B de la Copa América 2021. Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Goiania, Brasil.17 junio 2021 REUTERS/Diego Vara

El punto negativo para los dirigidos por Reinaldo está en las ausencias de piezas claves como el polivalente Juan Guillermo Cuadrado y el delantero Alfredo Morelos. El jugador de la Juventus de Italia se perderá el duelo por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el atacante del Rangers de Escocia padece de una lesión en el muslo izquierdo.

“Es un partido que se juega a muerte, por la rivalidad que existe. Por el conocimiento del profe Pékerman, que sale a ganar, esperamos una Venezuela propositiva que va a buscar el partido, como nosotros”, indicó el delantero Luis Fernando Muriel en conferencia de prensa previo al partido.

Luis Fernando Díaz en un entrenamiento con Colombia. | FCF

En el caso de la ‘Vinotinto’, se encuentran posicionados en la última casilla con apenas 10 puntos . Su presencia en este encuentra será casi testimonial, pero hay un factor que motiva a sus jugadores: la presencia de José Néstor Pékerman al mando del equipo. El experimentado entrenador asumió las riendas de la escuadra en diciembre del 2021 con miras a un proyecto a largo plazo, por lo que todos los futbolistas tienen el objetivo de llenarle los ojos para ser considerados en las convocatorias, tomando en cuenta los pergaminos del argentino.

Ahora, en cuanto a las bajas, en el elenco ‘llanero’ no estarán Jhon Chancellor ni Roberto Rosales. Ambos se encuentran suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Aunque sí estarán los peligrosos delanteros Josef Martínez y Salomón Rondón.

Finalmente, hay un dato que no es menos importante, y es que los ‘cafeteros’ no logran vencer a los venezolanos en más de 20 años . Y es que en 1996 obtuvieron su última victoria por 2 a 0 con los goles de Jorge Bermúdez e Iván René Valenciano. Otro motivo para que salgan a ganar este crucial encuentro.

Entrenamiento de Venezuela.| Foto: La Vinotinto

REENCUENTRO PÉKERMAN – COLOMBIA

Además, la presencia de Pékerman en el banco de Venezuela traerá extraños recuerdos en los colombianos. El veterano estratega los dirigió en los primeros partidos de las actuales Eliminatorias, pero luego fue cesado por los dirigentes para colocar, curiosamente, a Reinaldo Rueda en el cargo de DT, por quien pagaron la cláusula que tenía en Chile. En esta ocasión, José Néstor puede eliminarlos en lo que sería una situación utópica . Todo se definirá este martes 29 de marzo.

“Tengo un fuerte afecto y cariño por Colombia. El partido será muy especial, hoy tengo la camiseta ‘Vinotinto’, a la cual me debo y tengo todo el compromiso para enfrentar un partido muy difícil, sin duda”, confesó el entrenador ‘gaucho’ en conferencia de prensa.

Reinaldo Rueda se vuelve a enfrentar a José Néstor Pékerman. Fotos: Reuters/ Colprensa

A QUÉ HORA JUEGAN COLOMBIA VS. VENEZUELA

Perú: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

España: 12:30 a.m. (miércoles 30)

México: 5:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Estados Unidos: 7:30 p.m.

DÓNDE VER COLOMBIA VS. VENEZUELA

Perú: GOLPERU y Movistar Play

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV, Canais Globo, Now Net de Claro

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Colombia: GOL Caracol, Caracol Play

Ecuador: El Canal del Fútbol

Argentina: DeporTV

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV+

Venezuela: TLT Venezuela

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Programación de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas del martes 29 de marzo.

CÓMO VER GOL CARACOL TV EN VIVO

Ingresa a la web play.caracoltv.com. Haz clic en ‘Iniciar sesión’ si eres usuario. En caso contrario, coloca ‘Regístrate aquí’ y llena tus datos. Coloca tu contraseña. Luego disfruta del contenido. Recuerda que podrás cambiar tu contraseña cuando desees ingresando a ‘Mi cuenta’ tras inscribirte.

ÚLTIMOS PARTIDOS COLOMBIA VS VENEZUELA

Colombia 0-0 Venezuela (Copa América 2021)

Colombia 3-0 Venezuela (Eliminatorias Qatar 2022)

Colombia 0-0 Venezuela (Amistoso 2019)

Venezuela 1-2 Colombia (Amistoso 2018)

Venezuela 0-0 Colombia (Eliminatorias Rusia 2018)

Colombia 2-0 Venezuela (Eliminatorias Rusia 2018)

CANAL DE VENEZUELA PARA VER EL DUELO ANTE COLOMBIA

Para territorio venezolano, el Venezuela vs. Colombia lo podrás visualizar a través de la señal de La Tele Tuya o TLT Venezuela en los siguientes canales:

TDT: Canal 23.2 (SD)

Movistar TV: Canal 143

CANTV: Canal 11 y Canal 602 (HD)

Inter Satelital: Canal 103

SimpleTV: Canal 119

CANAL EN PERÚ PARA VER DUELO COLOMBIA VS VENEZUELA

En el caso del suelo peruano, la señal encargada de la transmisión será GOLPERU en los canales 14 o 714 en HD.

POSIBLES ALINEACIONES COLOMBIA VS. VENEZUELA

Selección de Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra; Gustavo Cuéllar, Matheus Uribe, James Rodríguez; Luis Sinisterra, Luis Díaz y Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda

Selección de Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Luis Mago, Óscar González; Yangel Herrera, Tomás Rincón, Jhon Murillo, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: José Pékerman

