Resultados de Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO: Perú, Chile y Colombia se juegan la clasificación al repechaje

Este martes 29 de marzo de juega la última fecha de la etapa de Eliminatorias Qatar 2022 y Perú buscará en el Estadio Nacional de Lima cerrar esta etapa con un triunfo ante Paraguay que le dará medio boleto al Mundial, mientras que Chile y Colombia, que enfrentan a Uruguay y Venezuela, respectivamente, esperan una caída del equipo inca para mantener la ilusión y ser uno de ellos el que vaya a disputar el repechaje.

La última jornada se inicia a las 6:30 p.m. (hora peruana), Perú enfrenta a Paraguay en el Nacional, en un partido que contará con el lleno total de hinchas que alentarán a su selección desde el pitazo inicial hasta el último minuto.

La bicolor, con 21 puntos en la tabla de posiciones, depende de sí misma y el punto de oro que lo mantiene en ventaja es el que deberá aprovechar para sacar adelante un partido con una selección guaraní, que a pesar de estar eliminada llegó a Lima con la intención de arruinarle la fiesta a los peruanos en su propia cancha.

Un triunfo le asegura al ‘equipo de todos’ la chance de una repesca contra el quinto de la Confederación Asiática.

En tanto, Colombia (20), que visita a la eliminada Venezuela, y Chile (19), que recibe al ya clasificado Uruguay, estarán a la expectativa del resultado en Lima.

Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya aseguraron su clasificación a Qatar 2022 de manera directa por Sudamérica.

Paraguay tendrá ante Perú cinco bajas: el delantero Miguel Almirón (Newcastle United, ENG), el volante Mathias Villasanti (Gremio, BRA), Blas Riveros (Brøndby IF, DEN) y su capitán Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), suspendido, y el atacante Robert Morales (Cerro Porteño) que sufrió ante Ecuador rotura de ligamentos cruzados y estará varios meses de baja.

¿QUÉ PARTIDOS SE JUEGAN EN LA ÚLTIMA FECHA DE ELIMINATORIAS?

La fecha 18 es la última de estas Eliminatorias Qatar 2022 y se jugará a la misma hora tras decisión de la Conmebol.

- Perú vs Paraguay: 6:30 p.m. (hora peruana)

- Colombia vs Venezuela 6:30 p.m

- Chile vs Uruguay 6:30 p.m

- Argentina vs Ecuador 6:30 p.m

- Bolivia vs Brasil 6:30 p.m

¿CÓMO VA LA TABLA DE POSICIONES?

La ‘bicolor’ jamás perdió con los ‘guaraníes’ en condición de local y parte como favorito en la previa. Con 21 puntos a cuestas, saldrá con todo a asegurar el resultado que le permita la clasificación al repechaje.

Colombia y Chile están a 1 y 2 puntos del quinto puesto, respectivamente. Si los del ‘Tigre’ ganan en casa, ya no tendrán chances de nada, pero si empata o pierde, están obligados a ganar sus respectivos encuentros.

Tabla de posiciones de Eliminatorias Qatar 2022 antes de la última fecha del certamen.

QUÉ RESULTADOS NECESITA PERÚ

La selección peruana está en la obligación de ganar a Paraguay y así conseguir el boleto directo al repechaje. No necesitará mirar otros resultados.

En caso Perú no pueda sumar tres puntos y empate contra los albirrojos, tendrá que esperar que Colombia y Chile no sumen en los partidos que sostendrán ante Venezuela y Uruguay, respectivamente.

Pero si la blanquirroja pierde en el Nacional, tendrá esperar que Venezuela le gane a Colombia y que Uruguay pueda sumar en Santiago, ya que otro resultado lo dejaría sin repechaje.

Banderazo en la previa del Perú vs Paraguay

RESULTADO QUE CLASIFICA A COLOMBIA

En este partido de la última fecha de la clasificatoria mundialista sudamericana, la selección colombiana en pugna con Perú y Chile por el repechaje.

Colombia necesita vencer a Venezuela en Puerto Ordaz y aguardar por una derrota o un empate de Perú ante Paraguay en Lima; o, en su defecto, empatar y esperar que los peruanos pierdan contra los paraguayos y Chile no le gane a Uruguay en Santiago.

La Selección Colombia podría aprovechar algunas claves que dejó el equipo de Pékerman ante Argentina. Fotos: Twitter- @FCFSeleccionCol | @SeleVinotinto

RESULTADOS QUE FAVORECEN A CHILE

Si la selección chilena vence a Uruguay en el San Carlos de Apoquindo deberán esperar a que Perú pierda de local ante Paraguay y que Colombia empate o pierda contra Venezuela.

Si la ‘Roja’ empata contra la selección uruguaya no tendrá chance alguna de clasificar a Qatar 2022, pues quedaría con 20 puntos en la tabla de las Eliminatorias y por diferencia de goles solo se mantendría en el séptimo lugar de la clasificación.

Y si pierde, el escenario es el mismo, quedaría fuera del Mundial Qatar 2022 y se mantendría en la séptima ubicación de las Eliminatorias

Soccer Football - Copa America 2021 - Group A - Uruguay v Chile - Arena Pantanal, Cuiaba, Brazil - June 21, 2021 Chile's Enzo Roco in action with Uruguay's Diego Godin REUTERS/Rodolfo Buhrer

HORARIOS Y CANALES ELIMINATORIAS

Perú vs Paraguay: El partido se transmitirá en territorio peruano por Latina TV (Canal 2) y Movistar Deportes (Canal 3) desde las 6:30 p.m., pero si estás fuera de Lima estos son los horarios y canales para ver el último duelo por eliminatorias.

Argentina: 20:30 horas / TyC Sports Play, TyC Sports 2

Chile: 20:30 horas / TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Brasil: 20:30 horas / Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV 3

Paraguay: 20:30 horas / Tigo Sports

Colombia: 18:30 horas / Gol Caracol

Ecuador: 18:30 horas / Canal del Futbol

Venezuela: 19:30 horas / TLT

Bolivia: 19:30 horas / Tigo Sports

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas / Fubo Sports Network

México: 17:30 horas / Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo) / Movistar+, Movistar Liga de Campeones

SEGUIR LEYENDO