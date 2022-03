A qué hora juegan Perú vs Paraguay EN VIVO: partido por el pase al repechaje Qatar 2022

A qué hora juegan Perú vs Paraguay EN VIVO: partido por última fecha de Eliminatorias Qatar 2022.

Perú vs Paraguay EN VIVO. La ‘bicolor’ recibe este martes 29 de marzo a los ‘guaraníes’ en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El conjunto de Ricardo Gareca depende de sí mismo para conseguir los boletos al repechaje mundialista. Todo o nada en condición de local. En esta podrás seguir el minuto a minuto del partidazo.

La derrota en Uruguay, con polémica por supuesto gol no cobrado a Miguel Trauco a poco del final, ya quedó atrás y solo se piensa en Paraguay. La ‘blanquirroja’ jugará su partido más importante del las Clasificatorias en busca de su segundo Mundial consecutivo. Habrá un gran marco de aficionados, pues se vendió el 100% de las entradas.

Si Perú derrota (por cualquier marcador) a Paraguay, pondrá su nombre en el repechaje (se jugará en Qatar a duelo único). Pero si ello no ocurre, dependerá de otros resultados que saldrán de: Chile vs Uruguay y Colombia vs Venezuela. Todos pelean por quedarse con el quinto lugar de la tabla de posiciones.

La selección peruana tiene una baja de consideración para este duelo con la ‘albirroja’. Se trata de André Carrillo, quien sufrió un esguince en la rodilla izquierda tras cotejo con Uruguay en Montevideo. En su lugar entraría Edison Flores, el de los goles importantes en las Eliminatorias. Anotó los últimos 2 (Colombia y Ecuador).

Cabe resaltar que el ‘equipo de todos’ nunca perdió de local frente a Paraguay por este certamen. Tampoco Ricardo Gareca desde que asumió la conducción del plantel. Perú le anotó 12 goles y solo recibió 3 tantos. La visita es el único sudamericano que no le ganó al Perú del ‘Tigre’. Todo con información de ‘Son datos no opiniones’.

Paraguay, por su parte, llega sin chances de llegar a Qatar 2022. Pero está motivado luego de golear 3-1 Ecuador (clasificado). Y seguro querrán malograrle la fiesta a los peruanos. Eso sí, tienen bajas de consideración como el de Miguel Almirón. Tampoco estarán: Blas Riveros, Mathías Villasanti, Gustavo Gómez y Roberto Morales.

La última vez que Perú y Paraguay se vieron las caras por Eliminatorias Qatar 2022, el encuentro terminó igualado (2-2). Aquel día, la ‘bicolor’ arrancó ganando, pero falló en defensa y terminó salvado un empate que, hoy podría ser el punto de oro en el certamen. André Carrillo anotó los 2 goles de la selección peruana.

Trabajos de la selección peruana en el Nacional de Lima a un día del partido. (Foto: FPF).

ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Peña, Flores; Cueva, Lapadula.

Paraguay: Silva; Rojas, Alonso, Alderete, Balbuena; Sánchez, O. Romero, Cubas, Ortiz; A. Romero, Enciso.

LOS RESULTADOS QUE LE CONVIENEN A PERÚ

- Si Perú gana a Paraguay: clasificará al repechaje sin importar el resto de resultados.

- Si Perú empata con Paraguay: debe esperar que Colombia y Chile no ganen sus respectivos partidos.

- Si Perú pierde con Paraguay: debe esperar que Colombia pierda y que Chile no gane.

HORARIOS DEL PERÚ VS PARAGUAY

- Honduras / 5:30 p.m.

- El Salvador / 5:30 p.m.

- Costa Rica / 5:30 p.m.

- México / 5:30 p.m.

- Panamá / 6:30 p.m.

- Perú / 6:30 p.m.

- Colombia / 6:30 p.m.

- Ecuador / 6:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 7:30 p.m.

- Venezuela / 7:30 p.m.

- Bolivia / 7:30 p.m.

- Paraguay / 7:30 p.m.

- Chile / 8:30 p.m.

- Uruguay / 8:30 p.m.

- Argentina / 8:30 p.m.

- Brasil / 8:30 p.m.

- España / 1:00 a.m. del 30 de marzo.

CANALES PARA VER PERÚ VS PARAGUAY

- Argentina / TV Pública.

- Bolivia / Tigo Sports.

- Brasil / Claro, SporTV 3 y Globo.

- Chile / TNT Sports.

- Costa Rica / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Futbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Sky HD.

- Nicaragua / Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / Movistar Deportes y Latina.

- España / Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1.

- Estados Unidos / Fubo Sports.

SEGUIR LEYENDO: