VER EN VIVO Chile vs Uruguay EN DIRECTO, por la esperanza de clasificar al repechaje Qatar 2022

Chile y Uruguay se enfrentará en su último partido de estas Eliminatorias.

Chile y Uruguay se enfrentan en lo que será su último partido en estas Eliminatorias Qatar 2022. El compromiso se llevará a cabo este martes 29 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio San Carlos de Apoquindo. La ‘Roja’ se juega su última chance para estar en la próxima Copa del Mundo, mientras que la ‘celeste’ llega clasificada.

La selección de Martín Lasarte tuvo una dura caída y fue goleada 4-0 en su visita a Brasil. Por su parte, los uruguayos sumaron tres puntos que le dieron el boleto a Qatar tras ganarle por la mínima diferencia a la selección peruana.

Actualmente, Chile solo puede aspirar al repechaje, tiene 19 puntos y se encuentra a dos del quinto lugar. Necesita que Perú pierda en Lima con Paraguay y esperar que Colombia empate o pierda con Venezuela en Caracas.

ÚLTIMAS NOTICIAS CHILE VS. URUGUAY

La delegación de Uruguay llegó esta mañana a Chile y entrenó en las instalaciones del estadio de la Universidad Católica. Diego Alonso, técnico de la selección, brindó una conferencia de prensa.

“Lo planteo como un partido que juega la selección uruguaya y cuando juega Uruguay no hay amistosos ni partidos en los que no se juegue algo. Siempre juegas por el orgullo, pase lo que pase”, manifestó.

Foto:@Uruguay

Por su parte, Martín Lasarte se expresó sobre la lesión de Ben Brereton. “Está claro que el esfuerzo para estar lo está haciendo, pero acá hay algo que es limitante. Esperamos que su cuerpo le permita a Ben competir”.

¿A QUÉ HORA JUEGAN CHILE VS. URUGUAY?

El partido romperá fuegos a las 6:30 p.m. (HORA PERUANA), pero si estás en otros países, consulta el horario a continuación:

Bolivia: 7:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

España: 12:30 a.m. (del miércoles 30)

México: 5:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Estados Unidos: 7:30 p.m.

DÓNDE VER CHILE VS. URUGUAY

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports 2

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: Chilevision, TNT Sports HD, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Ecuador: Canal del fútbol

Estados Unidos: FuboTV, Fubo Sports Network

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: VTV Uruguay

¿CÓMO VER CHILEVISION TV EN VIVO?

Chilevisión es un canal de televisión abierta chileno, propiedad de Warnermedia, ofrece a su distinguida audiencia y sin costo alguno la transmisión de los partidos de la selección de Chile.

DirecTV: Canal 151 (SD/HD) Canal 1151 (HD)

Movistar TV: Canal 121 (SD) Canal 811 (HD)

Claro TV: Canal 55 (SD) Canal 555 (HD)

CANAL EN PERÚ PARA VER EL CHILE VS. URUGUAY

El partido entre Chile y Uruguay será transmitido por la señal de Movistar Plus (canal 6) en el Perú. Asimismo, podrás conocer los goles, incidencias y polémicas de este duelo por Infobae Perú, que tendrá una cobertura total de las Eliminatorias Qatar 2022.

POSIBLES ALINEACIONES CHILE VS. URUGUAY

Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Gary Medel y Enzo Roco; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Gabriel Suazo; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera; Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez y Luis Súarez.

ÚLTIMOS PARTIDOS CHILE VS. URUGUAY

Mundial Qatar 2022: Uruguay 2 - 1 Chile

Mundial Rusia 2018: Chile 3 - 1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Uruguay 3 - 0 Chile

Mundial Brasil 2014: Chile 2 - 0 Uruguay

Mundial Brasil 2014: Uruguay 4 - 0 Chile

Mundial Sudáfrica 2010: Chile 0 - 0 Uruguay

Mundial Sudáfrica 2010: Uruguay 2 - 2 Chile

SEGUIR LEYENDO