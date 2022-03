Junín: Mujer muere al intentar cruzar la pista en el primer dia del paro de transportistas

La mujer era agricultora y se encontraba cruzando la pista. Foto: Panamericana.

Una mujer que se dedicaba a la agricultura murió después de ser atropellada por un conductor que fue impedido de cruzar por el tránsito restringido debido al paro de transportistas de carga pesada que comenzó ayer, 28 de marzo. La joven madre formaba parte de un piquete de manifestantes que se concentró en la carretera Central, a la altura del cruce del puente Las Balsas, en la provincia de Concepción, región Junín.

Este hecho ocurrió cuando un conductor intentó pasar a la fuerza entre los manifestantes atropellando a la mujer identificada como Candy Hinostroza De la Cruz, quien falleció camino al Centro de Salud de Concepción. Esta era parte de la Comunidad Campesina de Heroínas Toledo - Chicche.

Los demás manifestantes cerraron el paso del vehículo y los policías lo detuvieron, quien fue identificado como Hans Roberto Jon Ore de 31 años de edad. Los manifestantes expresaron su molestia ante este suceso que entre todos voltearon la camioneta, dejándola totalmente destrozada e incluso intentaron quemarla.

Según refieren los testigos, la camioneta habría estado siendo acompañada por una patrullero de la policía Nacional, además de que el conductor habría sacado un arma de fuego para intimidar a los manifestantes. Los agentes de la comisaría de Concepción trasladaron a la mujer de 31 años de edad, quien estaba herida de gravedad, al centro de salud de la provincia, donde certificaron su muerte, ya que llegó cadáver.

El chofer fue detenido y trasladado a la Sección de Accidentes de Tránsito de la comisaría de Concepción, donde se esperan a los representantes del Ministerio Público para iniciar las investigaciones que determinarán su condena.

Por otro lado, en la variante de Pasamayo, un efectivo policial ha logrado la liberación de la vía, aunque hay fuerte tráfico, pero con ayuda de los agentes se está abriendo paso para el traslado de los vehículos varados. Momentos previos a la intervención policial, muchos pasajeros han tenido que salir de los vehículos y seguir su rumbo a pie, entre ellos adultos mayores y niños.

Este paro está ocurriendo debido al incremento de precios de la gasolina, GLP, diésel, petróleo y el balón de gas en el Perú, además del incremento de los peajes y el alza del precio del flete. Los peruanos cansados de todo esto, han decidido salir a las calles, produciendo una larga cola de carros y buses que no pueden llegar a sus destinos.

Varios de ellos ya no les resulta factible transportar la carga, ya que los comerciantes empiezan a especular con los precios de los insumos. Consideran que ante un combustible tan caro, su margen de ganancia al transportar sus productos no les sale a cuenta. Las vías que actualmente se encuentran bloqueadas en algunos sectores son la Panamericana Sur y la vía Fernando Belaúnde Terry.

En imágenes de Canal N desde Aucallama en el kilómetro 50 ha comenzado el paro a las 5 de la mañana, pero pasajeros de diferentes buses interprovinciales aseguran que ha comenzado a media noche. Solo han pasado vehículos particulares, le están reclamando a los transportistas de carga pesada para que los dejen entrar.

“Esto ya se tenía previsto desde hace varios días, pero igual los buses, sabiendo esto igual han vendido sus pasajes, ahí está el problema. Si se forma el paro, tenemos que apoyarnos todos, lamentablemente no puede pasar nadie. Aquí no hay gremios, nosotros somos transportistas”, comentó uno de los miembros del paro.

“El abuso que hay en el gobierno de lo que es combustible y peajes, nos afecta, porque somos empresas chiquitas, a las grandes no porque tienen 100 carros. Qué pasaría si nos paramos todos, nosotros somos los que recorremos todo el Perú, no somos considerados, somos abusados. Rompan los contratos, si rompes eso va a cambiar, que PetroPerú no maneje el combustible en el Perú”, finalizó otro transportista.





