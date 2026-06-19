Embajador de Estados Unidos en Perú arremete contra las embarcaciones chinas por la depredación del mar nacional

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se pronuncia sobre la masiva presencia de embarcaciones chinas dedicadas a la pesca a gran escala en aguas peruanas.

La tensión en el sector pesquero peruano se intensificó con las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien denunció públicamente la depredación del mar nacional por embarcaciones chinas.

Durante una visita al distrito de Pucusana, al sur de Lima Metropolitana, Navarro se acercó a los pescadores artesanales para dialogar sobre la realidad que enfrenta la pesca local, un sector clave para la gastronomía peruana y la economía de comunidades costeras.

Respaldo a la pesca artesanal

Durante su recorrido por Pucusana, el embajador Bernie Navarro escuchó de primera mano los reclamos de quienes viven de la pesca artesanal. Luego de su visita, en sus redes sociales, Navarro compartió su preocupación.

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“Como pescador recreativo, pocas cosas me indignan tanto como la depredación de nuestros recursos marinos. Las flotas pesqueras chinas están poniendo en riesgo el equilibrio de los ecosistemas marinos mediante la explotación intensiva de las aguas peruanas”, publicó el diplomático.

La declaración de Navarro se produjo en un contexto de aumento de tensiones entre Perú y los operadores pesqueros de China, cuyas flotas faenan en las proximidades de las 200 millas del mar peruano.

El embajador expresó su respaldo a los pescadores locales con un mensaje directo: “Reclamen lo que es suyo”, en referencia a la protesta frente a la actividad de embarcaciones extranjeras. Esta postura fue respaldada por asociaciones del sector, que alertan sobre la disminución de los recursos marinos y el impacto económico en las comunidades del litoral.

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Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú. (Foto: Paula Elizalde)

Disputa por la soberanía marítima

La preocupación de Estados Unidos por el avance de China en sectores estratégicos de Perú no es nueva, pero cobró renovada vigencia hace unos meses, cuando Navarro intensificó sus intervenciones públicas. El diplomático también aludió al control del Puerto de Chancay y a la controversia política sobre la presencia china en territorio peruano.

Las denuncias sobre pesca ilegal y la posible manipulación de sistemas de geolocalización por parte de las embarcaciones extranjeras fueron parte de las demandas recogidas por el embajador.

“El gobierno de Perú tampoco tiene la inteligencia por qué los botes chinos no captan la señal requerida por la ley. ¿Tú crees que los pescadores peruanos están protestando en broma?”, cuestionó Navarro en un mensaje dirigido a quienes dudan de la gravedad del problema.

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La crítica del embajador incluyó una ironía que ganó eco en redes sociales: “¿Ceviche de hamburguesa? Con los chinos saqueando su mar, los peruanos van a tener que ponerse creativos”, escribió aquella oportunidad en sus redes sociales.

Mientras tanto, voces del periodismo local, como la de Rosa María Palacios, matizaron el debate al señalar que la flota china opera en el límite de la jurisdicción nacional, conforme al derecho internacional.

Según Palacios, Perú no ha perdido soberanía sobre su mar, aunque dejó abierta la posibilidad de que, si existieran pruebas adicionales, el gobierno estadounidense debería compartirlas formalmente.

Las advertencias de los gremios pesqueros sobre prácticas como el apagado de sistemas de rastreo o el uso de emergencias técnicas mantienen la controversia viva.

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