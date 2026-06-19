CAPECO advierte que proyectos de ley sobre SENCICO podrían afectar su sostenibilidad financiera

Construcción: CAPECO pide reforma integral del SENCICO y cuestiona cambios salariales. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) expresó su preocupación por diversos proyectos de ley que buscan modificar las condiciones salariales de un grupo de trabajadores del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). Según el gremio, estas iniciativas no resolverían los problemas estructurales de la institución y podrían generar riesgos para su sostenibilidad financiera.

El pronunciamiento fue realizado durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, donde el vicepresidente ejecutivo de CAPECO, Guido Valdivia, señaló que las propuestas legislativas en el Congreso abordan de manera parcial una problemática que requiere una reforma integral. En esa línea, advirtió que este tipo de iniciativas podrían comprometer el equilibrio institucional del SENCICO.

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Valdivia sostuvo que el SENCICO cumple un rol clave dentro del sector construcción, ya que no solo se encarga de la capacitación de trabajadores, sino también de funciones vinculadas a la investigación, la innovación y la normalización técnica. Sin embargo, remarcó que la entidad enfrenta limitaciones operativas y laborales que requieren una intervención más profunda.

La sede de Sencico en Perú, centro vital para la capacitación de técnicos que impulsan el desarrollo de la construcción y el saneamiento, se muestra en esta toma exterior. (Sencico)

Críticas a proyectos de ley

El representante de CAPECO cuestionó que las iniciativas legislativas en discusión se centren únicamente en regularizar la situación salarial de 168 trabajadores sujetos al régimen laboral privado, sin considerar al resto del personal que también enfrenta condiciones precarias.

Según explicó, esta medida sería insuficiente para atender la problemática general del SENCICO, ya que no aborda la situación de otros trabajadores que laboran bajo esquemas de contratación inestables, lo que generaría una solución parcial frente a un problema estructural.

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Además, Valdivia advirtió que aprobar cambios sin una evaluación integral de la entidad podría generar mayores dificultades operativas y financieras, en lugar de resolver las deficiencias existentes dentro de la institución.

Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)

Precariedad laboral en el SENCICO

CAPECO también alertó sobre la situación de los docentes del SENCICO, señalando que alrededor de 800 profesores fueron contratados durante el 2025 mediante órdenes de servicio, en algunos casos con renovaciones cada quince días. Esta situación, según el gremio, afecta la estabilidad laboral y la calidad del servicio educativo.

El vicepresidente ejecutivo de CAPECO sostuvo que este tipo de contratación no solo vulnera derechos laborales, sino que también limita la capacidad de planificación y mejora de la enseñanza técnica en el sector construcción.

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En ese sentido, remarcó que cualquier reforma debe garantizar condiciones laborales adecuadas y promover la meritocracia como base para el desarrollo de la institución.

Las postulaciones están habilitadas hasta el 9 de febrero.

Propuesta de reforma integral

Como alternativa, CAPECO propuso modificar la ley de creación del SENCICO para implementar un modelo de gobernanza similar al de instituciones como SENATI o CONAFOVICER, que operan bajo esquemas de autofinanciamiento y gestión técnica especializada.

Este enfoque, según el gremio, permitiría fortalecer la eficiencia institucional, mejorar la administración de recursos y asegurar el cumplimiento de normas laborales, además de impulsar una mayor sostenibilidad financiera a largo plazo.

Asimismo, Valdivia destacó la necesidad de potenciar la investigación, la innovación tecnológica y la capacitación especializada, con el fin de responder a los nuevos desafíos del sector construcción, como la digitalización y la sostenibilidad.

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Finalmente, CAPECO hizo un llamado a que cualquier reforma sea producto del diálogo entre el Estado, los trabajadores y el sector privado, priorizando soluciones integrales que fortalezcan la calidad educativa y la competitividad de la industria de la construcción en el país.