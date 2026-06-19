Horacio Melgarejo ambiciona con Cienciano: “Buscaremos intentar clasificarnos para la Copa Libertadores por medio de la Tabla Acumulada en Liga 1”

Horacio Melgarejo no se va con rodeos. Quiere seguir al alza con un Cienciano que ha sacado etiqueta de revelación en el Torneo Apertura 2026, tras ubicarse en la tercera plaza de la clasificación tan solo por detrás de Alianza Lima y encima de Universitario de Deportes. Su meta prioritaria es llevar a los suyos a la cita emblemática de América.
Así lo ha dado a conocer en una entrevista concedida con El Mediterráneo, precisando que sobre la marcha buscará otros éxitos que podrían encumbrarlo en la institución cusqueña: “Hemos hecho una gran fase de grupos en la Sudamericana y ahora nos espera en la siguiente etapa el actual campeón, el Lanús”.
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En línea con eso, Melgarejo advirtió que buscará “eliminar a Lanús y pelear en Sudamericana hasta donde la gasolina nos dé, mientras que en la liga buscaremos intentar clasificarnos para la Copa Libertadores por medio de la Tabla Acumulada”.
Preguntado acerca de la identificación de la ciudad con el ‘papá’, el argentino no dudó en ponderar a su entidad: “Cierto es que Cusco FC está creciendo y tiene muy buenas infraestructuras y que el Deportivo Garcilaso también hace las cosas muy bien, pero el 80% de la gente acá es de Cienciano”.
Solicitud expresa
Horacio Melgarejo es consciente que por la buena dinámica de Cienciano en el primer semestre del fútbol peruano sus jugadores, ahora, cuentan con una valoración distinta ante los demás. Por eso, a manera de resguardo, ha solicitado a las autoridades institucionales a evitar cualquier salida.
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Para el profesional argentino es clave mantener su estructura, porque de lo contrario podrían surgir consecuencias que repercutirían en el plano deportivo. “Es normal que equipos grandes vengan a interesarse por nuestros jugadores. Para mí el mejor fichaje es que no me toquen a ninguno del plantel, que no me desarmen el equipo”, dijo a Ovación.
Acerca de la posibilidad de sumar nuevos puntuales, Melgarejo no se mostró cerrado: “Mientras esté el libro de pases abierto, Cienciano no va a ser la excepción de no estar atento a alguna incorporación. No me voy a cansar de repetir lo feliz que estoy con este grupo pero ellos, nosotros, el hincha, saben que tenemos un plantel corto”.
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“Estamos ilusionados por enfrentar a Lanús y hacer un gran papel en el Clausura. Para eso tenemos que mirar, reforzar pero no firmar por firmar para llenar el vestuario, sino para darle un toque de calidad al equipo y estamos abiertos por si surge alguna posición que estemos buscando y algún futbolista que nos interese”, añadió Horacio.
Cienciano luminoso
Cienciano ha mostrado una de las mejores performances durante la primera parte del año. Con un estilo intenso y directo, ha competido en simultáneo en el Apertura 2026 y la Copa Sudamericana.
En el torneo local, el equipo ‘imperial’ se ha mantenido en los primeros lugares, logrando un rendimiento destacado tanto en el Cusco como fuera de casa. Su regularidad lo ha mantenido siempre en la zona alta de la tabla.
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En la CONMEBOL Sudamericana, Cienciano ha desplegado un juego incisivo, sobre todo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Gracias a este perfil competitivo, logró avanzar de fase en su grupo.
La estructura del ‘papá’ se sostiene por la fuerte presencia ofensiva de sus goleadores. Carlos Garcés y Alejandro Hohberg se han erigido como los máximos exponentes del ataque, siendo piezas clave en los resultados obtenidos.
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