Nicole Pillman reaparece en redes y cuenta que ya lleva cuatro años viviendo en Florida

Nicole Pillman reveló en TikTok que vive en Florida desde hace cuatro años y que ya no reside en Perú.

La cantante y compositora peruana Nicole Pillman, de 39 años, usó sus redes sociales para aclarar que lleva cuatro años radicada en Florida, Estados Unidos, y reveló que actualmente combina su carrera musical con la orientación a artistas y profesionales que buscan ingresar al país norteamericano mediante la visa O-1B para habilidades extraordinarias.

La aparición de Nicole Pillman en TikTok respondió a una situación práctica: muchos de sus seguidores en Perú aún la contactan para contratarla en eventos sin saber que ya no reside en el país. “Tengo 4 años viviendo en Florida“, aclaró la artista en el video.

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La cantautora, conocida por su participación en el Festival Internacional de Viña del Mar en 2019 y por haber llegado a las semifinales de Latin American Idol en 2008, dejó en claro que su vida cotidiana y profesional transcurre desde hace tiempo en Estados Unidos.

Pillman llegó al país norteamericano junto a su esposo, el productor musical Santiago León, con quien lleva 12 años de matrimonio, y su hija. Ambos tramitaron su residencia a través de la visa O-1B para Habilidades Extraordinarias, una categoría migratoria dirigida a artistas y profesionales con trayectorias destacadas en sus campos. Esa experiencia se convirtió en el punto de partida de su nueva actividad paralela a la música.

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La cantante peruana, Nicole Pillman, contó a sus seguidores todo sobre su vida en Estados Unidos, revelando cómo obtuvo su visa O1B para artistas y presenta sus nuevos proyectos musicales. Video: Instagram Nicole Pillman

La visa O-1B y el ebook que la convirtió en orientadora migratoria

Pillman comentó que ofrece actualmente orientación a personas interesadas en aplicar a la misma visa que ella utilizó. “Con mi esposo llegamos a este país con la visa O-1B Habilidades Extraordinarias, a la que artistas o profesionales destacados pueden aplicar”, explicó la cantante en su video.

Para quienes quieran conocer más sobre el proceso, publicó un libro electrónico titulado “Mi camino a la visa O-1B” y habilitó una cuenta en redes sociales bajo el nombre “TuVisaconNicoll” para responder consultas de manera directa.

La propuesta apunta a la comunidad de artistas y profesionales peruanos y latinoamericanos que consideran la migración a Estados Unidos como una opción, pero desconocen los mecanismos legales disponibles para su perfil. Asimismo, Pillman se muestra satisfecha con esta nueva faceta, que le permite mantenerse activa más allá de los escenarios.

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Velvet Stone y los shows para la comunidad peruana en Florida

La actividad musical de Pillman no se detuvo con la mudanza. La artista lidera Velvet Stone, una banda con la que interpreta éxitos de las décadas de los setenta, ochenta y noventa en inglés, y que ha tenido presentaciones en distintos puntos de Florida Central.

Nicole Pillman brindará un emotivo show tras cuatro años de ausencia en Perú.

"Por supuesto que sigo cantando. Hago shows para mi querida comunidad peruana en los Estados Unidos. Viajo a Lima para shows, siempre coordinando con anticipación. Y mi proyecto más importante en este momento es Velvet Stone, mi banda de hits de los 70 a los 90 en inglés con la que venimos teniendo presentaciones en diversas partes de Florida Central“, señaló.

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Para quienes deseen contratarla en Perú, la artista aclaró que los shows en Lima requieren coordinación previa. La agenda de Pillman alterna así entre sus presentaciones en Florida con Velvet Stone, sus visitas esporádicas al Perú y su labor como orientadora sobre procesos migratorios para artistas.

Una trayectoria que trasciende fronteras

Nicole Pillman construyó su carrera en el Perú como intérprete de baladas románticas y autora de temas vinculados a producciones televisivas como ‘Ven, baila, quinceañera’ y ‘Princesas’. Entre sus canciones más reconocidas figuran ‘Entre la espada y la pared’, ‘Ahora no’ y ‘No te recuerdo’.

A nivel internacional, representó al Perú en el programa estadounidense “Hoy Día” de Telemundo, donde interpretó “Contigo Perú” ante la comunidad latina en Estados Unidos. Desde su llegada a Florida, Pillman comenzó de cero en el mercado musical norteamericano: audicionó en bandas, cantó en bares y eventos corporativos, y fue consolidando su presencia en la comunidad latina y peruana de la región.

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También se ha pronunciado públicamente sobre los derechos de autor y la equidad para músicos y compositores peruanos, y ha manifestado su decisión de no colaborar con producciones televisivas que no ofrezcan condiciones justas para los creadores.