Perú

Nicole Pillman reaparece en redes y cuenta que ya lleva cuatro años viviendo en Florida

La cantante peruana explicó en redes sociales que su día a día está desde hace tiempo en Estados Unidos, una aclaración que hizo porque todavía muchos seguidores en Perú la buscan para presentaciones sin saberlo

Guardar
Google icon
Una mujer sentada en el césped, vestida con camisa de jean y pantalón oscuro, sonríe a la cámara. De fondo se aprecian árboles y casas
Nicole Pillman reveló en TikTok que vive en Florida desde hace cuatro años y que ya no reside en Perú.

La cantante y compositora peruana Nicole Pillman, de 39 años, usó sus redes sociales para aclarar que lleva cuatro años radicada en Florida, Estados Unidos, y reveló que actualmente combina su carrera musical con la orientación a artistas y profesionales que buscan ingresar al país norteamericano mediante la visa O-1B para habilidades extraordinarias.

La aparición de Nicole Pillman en TikTok respondió a una situación práctica: muchos de sus seguidores en Perú aún la contactan para contratarla en eventos sin saber que ya no reside en el país. “Tengo 4 años viviendo en Florida“, aclaró la artista en el video.

PUBLICIDAD

La cantautora, conocida por su participación en el Festival Internacional de Viña del Mar en 2019 y por haber llegado a las semifinales de Latin American Idol en 2008, dejó en claro que su vida cotidiana y profesional transcurre desde hace tiempo en Estados Unidos.

Pillman llegó al país norteamericano junto a su esposo, el productor musical Santiago León, con quien lleva 12 años de matrimonio, y su hija. Ambos tramitaron su residencia a través de la visa O-1B para Habilidades Extraordinarias, una categoría migratoria dirigida a artistas y profesionales con trayectorias destacadas en sus campos. Esa experiencia se convirtió en el punto de partida de su nueva actividad paralela a la música.

PUBLICIDAD

La cantante peruana, Nicole Pillman, contó a sus seguidores todo sobre su vida en Estados Unidos, revelando cómo obtuvo su visa O1B para artistas y presenta sus nuevos proyectos musicales. Video: Instagram Nicole Pillman

La visa O-1B y el ebook que la convirtió en orientadora migratoria

Pillman comentó que ofrece actualmente orientación a personas interesadas en aplicar a la misma visa que ella utilizó. “Con mi esposo llegamos a este país con la visa O-1B Habilidades Extraordinarias, a la que artistas o profesionales destacados pueden aplicar”, explicó la cantante en su video.

Para quienes quieran conocer más sobre el proceso, publicó un libro electrónico titulado “Mi camino a la visa O-1B” y habilitó una cuenta en redes sociales bajo el nombre “TuVisaconNicoll” para responder consultas de manera directa.

La propuesta apunta a la comunidad de artistas y profesionales peruanos y latinoamericanos que consideran la migración a Estados Unidos como una opción, pero desconocen los mecanismos legales disponibles para su perfil. Asimismo, Pillman se muestra satisfecha con esta nueva faceta, que le permite mantenerse activa más allá de los escenarios.

Velvet Stone y los shows para la comunidad peruana en Florida

La actividad musical de Pillman no se detuvo con la mudanza. La artista lidera Velvet Stone, una banda con la que interpreta éxitos de las décadas de los setenta, ochenta y noventa en inglés, y que ha tenido presentaciones en distintos puntos de Florida Central.

Nicole Pillman brindará un emotivo show tras cuatro años de ausencia en Perú.
Nicole Pillman brindará un emotivo show tras cuatro años de ausencia en Perú.

"Por supuesto que sigo cantando. Hago shows para mi querida comunidad peruana en los Estados Unidos. Viajo a Lima para shows, siempre coordinando con anticipación. Y mi proyecto más importante en este momento es Velvet Stone, mi banda de hits de los 70 a los 90 en inglés con la que venimos teniendo presentaciones en diversas partes de Florida Central“, señaló.

Para quienes deseen contratarla en Perú, la artista aclaró que los shows en Lima requieren coordinación previa. La agenda de Pillman alterna así entre sus presentaciones en Florida con Velvet Stone, sus visitas esporádicas al Perú y su labor como orientadora sobre procesos migratorios para artistas.

Una trayectoria que trasciende fronteras

Nicole Pillman construyó su carrera en el Perú como intérprete de baladas románticas y autora de temas vinculados a producciones televisivas como ‘Ven, baila, quinceañera’ y ‘Princesas’. Entre sus canciones más reconocidas figuran ‘Entre la espada y la pared’, ‘Ahora no’ y ‘No te recuerdo’.

A nivel internacional, representó al Perú en el programa estadounidense “Hoy Día” de Telemundo, donde interpretó “Contigo Perú” ante la comunidad latina en Estados Unidos. Desde su llegada a Florida, Pillman comenzó de cero en el mercado musical norteamericano: audicionó en bandas, cantó en bares y eventos corporativos, y fue consolidando su presencia en la comunidad latina y peruana de la región.

También se ha pronunciado públicamente sobre los derechos de autor y la equidad para músicos y compositores peruanos, y ha manifestado su decisión de no colaborar con producciones televisivas que no ofrezcan condiciones justas para los creadores.

Temas Relacionados

Nicole PillmanEstados UnidosCantanteperu-entretenimiento

Más Noticias

Samahara Lobatón reacciona al embarazo de Gianella Marquina y confiesa que ser tía la hace sentir feliz: “Como si fuera a tener otro hijo”

La influencer contó que supo de la dulce espera al salir de La Granja VIP y dijo que esta nueva etapa familiar le despierta una ilusión inédita dentro del entorno de Melissa Klug

Samahara Lobatón reacciona al embarazo de Gianella Marquina y confiesa que ser tía la hace sentir feliz: “Como si fuera a tener otro hijo”

Escolar fue agredido violentamente en colegio de Villa El Salvador: compañero lo atacó en baño y grabó todo con su celular

La familia denunció que el ataque ocurrió en un baño del plantel, dejó fracturas y daños en un ojo, y ahora espera que la investigación policial establezca responsabilidades por lo ocurrido

Escolar fue agredido violentamente en colegio de Villa El Salvador: compañero lo atacó en baño y grabó todo con su celular

Cecilia Tait habla de sus diferencias con Cenaida Uribe y la posibilidad de trabajar juntas: “Si vives de rencor, te enfermas”

La ‘Zurda de Oro’ se refirió a su distanciamiento con su excompañera de selección. “Hay personas que no les gusta que le digan la verdad”, apuntó

Cecilia Tait habla de sus diferencias con Cenaida Uribe y la posibilidad de trabajar juntas: “Si vives de rencor, te enfermas”

CAPECO advierte que proyectos de ley sobre SENCICO podrían afectar su sostenibilidad financiera

El informe económico del sector construcción advierte que existen riesgos operativos si se aprueban cambios sin evaluación presupuestal previa

CAPECO advierte que proyectos de ley sobre SENCICO podrían afectar su sostenibilidad financiera

Municipalidad de Villa María del Triunfo lanza 19 empleos para secundaria con sueldos de hasta S/ 3.000

Algunas plazas están orientadas a exintegrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, así como a postulantes que acrediten experiencia relacionada con las funciones requeridas

Municipalidad de Villa María del Triunfo lanza 19 empleos para secundaria con sueldos de hasta S/ 3.000
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

ONU pide al Perú frenar ley que favorecería la impunidad de policías y militares

Abogado de Alejandro Toledo lo halla en su celda en estado crítico: “Podría ser el primer presidente que muera en prisión”

José Jerí manda a Roberto Sánchez y su partido “a llorar al río” ante virtual victoria de Keiko Fujimori

Congreso entregó bonos de hasta 22.000 soles a trabajadores de parlamentarios antes de finalizar legislatura

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón reacciona al embarazo de Gianella Marquina y confiesa que ser tía la hace sentir feliz: “Como si fuera a tener otro hijo”

Samahara Lobatón reacciona al embarazo de Gianella Marquina y confiesa que ser tía la hace sentir feliz: “Como si fuera a tener otro hijo”

Ana Siucho se luce en el cumpleaños de la madre de Edison Flores y crecen los rumores de reconciliación: “¡Feliz día!"

Lena Burke homenajea a Celia Cruz con canción “A Celia” junto a estrellas de la salsa

Suhaila Jad agradece a Lesly Reyna por no aceptar supuesta invitación de André Carrillo: “Gracias por respetarnos”

Majo con Sabor revela que la pasó mal en su exrelación con Gabriel Calvo: “Me alejé de amigos, él ya vivió todo y yo quiero casarme”

DEPORTES

Cecilia Tait habla de sus diferencias con Cenaida Uribe y la posibilidad de trabajar juntas: “Si vives de rencor, te enfermas”

Cecilia Tait habla de sus diferencias con Cenaida Uribe y la posibilidad de trabajar juntas: “Si vives de rencor, te enfermas”

Horacio Melgarejo ambiciona con Cienciano: “Buscaremos intentar clasificarnos para la Copa Libertadores por medio de la Tabla Acumulada en Liga 1”

Cecilia Tait habla sobre pagos en la selección y exige sanciones por rechazar convocatorias: “Les guste o no les guste”

Estos son los nuevos dueños de las acreencias de Alianza Lima: “Hacemos este esfuerzo porque amamos a nuestro club”

Diego Elías se instala en las semifinales del PSA Squash Tour Finals 2025/2026 y buscará frenar negativa racha ante Mostafa Asal