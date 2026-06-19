Cecilia Tait habla sobre pagos en la selección y exige sanciones por rechazar convocatorias: “Les guste o no les guste”

La ‘Zurda de Oro’ discrepó con las declaraciones de Gino Vegas sobre las remuneraciones a las jugadoras, pero respaldó la aplicación de sanciones a quienes rechacen convocatorias. (Video: De Una / Radio Ovación)

Cecilia Tait, una de las máximas referentes del vóley peruano, se pronunció sobre la actualidad de la selección nacional en medio del debate generado por los recientes rechazos a convocatorias y las tensiones en el entorno del equipo. La popular ‘Zurda de Oro’ abordó distintas polémicas con una postura firme, en un contexto marcado por cuestionamientos al sistema y al compromiso de algunas jugadoras con la ‘bicolor’.

En una entrevista para el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Tait cuestionó lo señalado por el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, quien había afirmado que Perú sería el único país que otorga pagos a las voleibolistas por integrar el combinado nacional.

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“Yo he leído por ahí que dice que en ningún país reciben pagos por jugar en la selección. Es mentira (...) En nuestro país es importante decir algo: muchos venimos de familias disfuncionales y de medios económicos bajos. Si yo veo que mi hija puede enfocarse en una carrera deportiva, ¿por qué no percibir un apoyo?”, señaló la medallista olímpica en Seúl 1988.

La exdeportista explicó además que, en su opinión, el contexto actual del vóley ha cambiado con la existencia de un marco legal que permite brindar apoyo económico a las jugadoras durante su proceso de preparación. “Ahora hay un marco legal que te permite recibir dinero para tu preparación y capacitación”, agregó.

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Cecilia Tait habla sobre pagos en la selección y exige sanciones por rechazar convocatorias. Crédito: Composición Infobae

“No es remuneración, es un apoyo”

Siguiendo esa línea, Cecilia Tait precisó que el concepto de los pagos no debe interpretarse como un salario, sino como un respaldo dentro del desarrollo deportivo de las atletas. Además, destacó la importancia de la selección como una vitrina internacional que permite a las voleibolistas potenciar su carrera y mostrarse en un escenario de mayor exigencia competitiva.

“No se dice remuneración porque no es así, pero si ahora recibes un apoyo que de repente es poco para lo que ganan en el club, yo no me enfocaría en la remuneración, yo me enfocaría en lo que podría servir. Están en vitrina. Tenemos ahora la televisión, pero no me parece justo que sean famosas solamente por la liga. Yo no he criticado eso”, sostuvo.

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La exjugadora también destacó el crecimiento del vóley local y el trabajo de algunos clubes en la formación y competitividad a alto nivel. En ese sentido, resaltó especialmente al vigente tricampeón nacional y el rol de su directora, Cenaida Uribe, en los recientes logros del equipo.

“Por ejemplo, Alianza Lima ha logrado un éxito rotundo y hay que reconocer que tiene una directora que lo que ella toca convierte en campeón, porque lo fue en la San Martín y lo fue en Alianza Lima. Al César lo que es del César”, afirmó.

Sin embargo, Tait fue firme al referirse a las jugadoras que rechazan convocatorias a la selección peruana. “Lo que yo no estoy de acuerdo es lo que te convocan a la selección y le pones mil pretextos. Eso me parece increíble cuando tú podrías estar en la vitrina del mundo. Ahora, si tú te sientes que ha llegado tu techo y te da miedo competir con otra que te puede quitar el puesto, es eso otro cantar. Tu competencia es tú mismo. Si tú sabes que eres buena, demuéstralo. ¿Dónde? En la cancha”, indicó.

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La medallista olímpica analizó el rechazo de algunas voleibolistas a la convocatoria nacional y cuestionó sus decisiones. (Video: De Una / Radio Ovación)

Exige sanciones

Finalmente, la exvoleibolista fue tajante al señalar que las negativas injustificadas a las convocatorias a la selección deben tener consecuencias disciplinarias dentro del sistema federativo. En esa línea, cuestionó las decisiones de algunas jugadoras al momento de rechazar el llamado a la ‘bicolor’.

“No que venga cualquier persona, te canta pajaritos y tú decides por A o por B no vestir la casaca nacional. Yo en eso no estoy de acuerdo, no voy a transar”, señaló.

Y cerró con una frase contundente sobre su postura respecto a las sanciones y su posición frente a las críticas: “Sí creo que tiene que haber una sanción, les guste o no les guste. Yo entiendo que a mí ya me han dicho de todo, pero tengan mucho cuidado. El que usa mi imagen sin preguntar, yo sigo a tomar represalias legales. Que hablen mal o bien, no me importa, me están haciendo más famosa, más importante”.

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