Día Mundial del Paseo: la fecha que nació para frenar la “fiebre del running” y reivindicar caminar sin apuro

El calendario marca el 19 de junio como Día Mundial del Paseo, una celebración que propone bajar el ritmo y volver a mirar lo cotidiano. La efeméride surgió en 1979, cuando el publicista estadounidense W. T. Rabe impulsó una campaña para ofrecer una alternativa al auge del jogging o running, prácticas asociadas al entrenamiento físico y a la búsqueda de rendimiento.
Frente a esa tendencia, Rabe planteó recuperar la caminata a paso tranquilo, sin cronómetro ni objetivos de marca, como una forma de disfrutar lo que rodea a cada persona durante el trayecto. Con el tiempo, la fecha se asoció a una invitación simple: salir a caminar y registrar el paisaje, el barrio o el parque.
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Cuándo se celebra y qué propone la fecha
El Día Mundial del Paseo se celebra cada 19 de junio. La consigna central es desacelerar y dedicar tiempo a caminar a ritmo de paseo, con atención al entorno, en contraste con la lógica de ir “de un punto a otro” bajo presión.
La efeméride se difundió también como “Día Internacional del Paseo” y se instaló como una invitación a priorizar una caminata sin exigencias deportivas. El objetivo, según la descripción que se repite en las reseñas de la fecha, es promover una actitud de observación: mirar alrededor, tomar distancia del apuro y recuperar un modo de desplazarse que no esté dominado por la velocidad.
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En esa línea, el paseo aparece como una práctica cotidiana que no necesita equipamiento, planificación ni un nivel particular de entrenamiento. En la idea original, la caminata no busca reemplazar otros ejercicios, sino ofrecer un espacio distinto: moverse por placer, sin convertir el desplazamiento en una competencia.
El origen: 1979 y la respuesta al auge del trote
La celebración nació en 1979 por iniciativa de W. T. Rabe, identificado como un publicista estadounidense que promovió la propuesta como reacción a la popularidad creciente del jogging o running. El planteo, tal como se explica en las descripciones históricas más citadas, fue directo: si muchas personas empezaban a trotar para mejorar su condición física, también valía la pena reservar un día para caminar sin apuro y volver a disfrutar del recorrido.
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En los antecedentes reunidos sobre esta efeméride, se menciona que el origen se vinculó con el Grand Hotel, en la isla Mackinac, en el estado de Michigan, donde Rabe trabajaba. La campaña se interpretó como una forma de poner en primer plano la caminata tranquila y, al mismo tiempo, instalar un mensaje cultural: no todo movimiento debe responder a metas de rendimiento.
En esa reconstrucción, el Día Mundial del Paseo se entiende como una reacción a una época que empezó a asociar el bienestar con rutinas de entrenamiento y marcas personales. La propuesta de Rabe, en cambio, se centró en caminar a un ritmo cómodo y usar ese tiempo para observar lo que sucede alrededor.
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Beneficios mencionados y el enfoque en el cuerpo y la mente
Las notas que difunden el Día Mundial del Paseo suelen asociar la caminata con efectos positivos para la salud. Entre los puntos más repetidos figura que un paseo de 20 o 30 minutos puede contribuir a mejorar el sistema cardiovascular y a sostener hábitos de movimiento. También se menciona el fortalecimiento de músculos del tren inferior y la relación entre caminar y el estado de ánimo.
En algunas reseñas, se explica que recorrer lugares desconocidos puede estimular la liberación de dopamina, asociada a la alerta y la atención, y que también se vincula con la serotonina, relacionada con el ánimo. Bajo ese enfoque, la caminata aparece como una actividad de bajo impacto que puede integrarse a la rutina diaria.
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Además del componente físico, el Día Mundial del Paseo se presenta como una invitación a recuperar la experiencia del trayecto: no caminar solo “para llegar”, sino para registrar el entorno. En esa lectura, el paseo funciona como un paréntesis en la agenda, una práctica accesible y una excusa para reconectar con el barrio, una plaza o un parque, sin convertir la salida en una sesión de entrenamiento.
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