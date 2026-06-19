Suhaila Jad agradece a Lesly Reyna por no aceptar supuesta invitación de André Carrillo: “Gracias por respetarnos”

Suhaila Jad compartió en Instagram un video en el que Lesly Reyna afirma que André Carrillo le habría escrito para invitarla a viajar a Europa, pero que no aceptó al enterarse de que era casado y tenía hijos. La modelo española agradeció a Reyna: “Gracias por respetarnos más que quien debía hacerlo”.

Suhaila Jad volvió a pronunciarse en redes sociales sobre su relación con André Carrillo. Esta vez, la modelo española compartió en sus historias de Instagram un video en el que Lesly Reyna asegura que el futbolista le habría escrito para invitarla a viajar a Europa, pero que ella se negó al descubrir que era casado y tenía hijos.

Jad reaccionó con un mensaje directo que apuntó al “respeto” dentro de la relación. “En el caso de que esto fuera verdad, gracias por respetarnos más que quien debía hacerlo”, escribió al repostear el clip.

El video que compartió Suhaila Jad: qué dijo Lesly Reyna

Según el contenido difundido por Jad, la modelo peruana Lesly Reyna relató que Carrillo habría intentado invitarla a salir y hasta a viajar. En el testimonio, Reyna sostiene que se negó al enterarse de que el futbolista tenía una familia.

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El video corresponde, según se indicó en el entorno mediático, a una entrevista concedida por Reyna al desaparecido pódcast Xno Decirlo. Ese fragmento volvió a circular en redes en medio de las publicaciones recientes de Jad sobre su ruptura.

El gesto de Jad fue claro: no se limitó a compartir el video, sino que lo acompañó de un agradecimiento que, implícitamente, marca un contraste con lo que ella asegura haber vivido dentro de la relación.

Jad difundió el fragmento de una entrevista en la que Lesly Reyna afirma que rechazó una invitación del futbolista.

“Viví engañada”: el segundo mensaje de Suhaila Jad

Después de agradecer a Reyna, Jad publicó otro texto más extenso y emocional, en el que habló de cómo se sintió durante la relación y del golpe personal que, según su versión, significó enterarse de ciertos hechos.

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“Viví engañada; amé y confié ciegamente en la persona equivocada. Se aprovechó de lo muchísimo que le amaba, de lo importante que es para mí el hogar de mis hijos y de que nunca imaginé que sería capaz de hacerme tanto daño”, escribió.

En el mismo mensaje, afirmó que jamás habría sostenido la relación si hubiera conocido “todo” antes: “Jamás hubiera estado ahí sabiendo todo lo que hoy sé. NUNCA”.

Y cerró con una frase que volvió a concentrar la atención en redes: “No es mi prototipo de hombre; me enamoré de una persona que no existe”.

En un segundo texto, Jad escribió: “Viví engañada” y aseguró que “se enamoró de una persona que no existe”. IG

El contexto: las publicaciones de Jad y el silencio de Carrillo

La reacción de Jad se suma a una seguidilla de publicaciones en las que ha expresado su decepción por Carrillo y ha hecho referencias a presuntos episodios de infidelidad durante la relación. En mensajes anteriores, la modelo también ha mencionado tensiones con el entorno familiar del futbolista.

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Hasta el momento, Carrillo no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Jad y ha mantenido silencio frente a las acusaciones y la repercusión mediática.

La falta de una versión directa del futbolista ha hecho que la conversación se desarrolle principalmente a partir de los posteos de Jad, fragmentos de entrevistas que reaparecen en redes y la interpretación que hacen programas de espectáculos.

Un nuevo foco en la ruptura: el “respeto” como tema central

Más allá del supuesto mensaje a Lesly Reyna, la respuesta de Jad coloca un concepto al centro: el respeto. Su frase “gracias por respetarnos” funciona como reproche indirecto y como síntesis de lo que, según ella, faltó dentro de la relación.

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Al mismo tiempo, el mensaje abre otro ángulo en la polémica: la reacción de terceros —como Reyna— frente a invitaciones o acercamientos, y cómo ese gesto puede leerse como una forma de límites que Jad siente que no existieron donde más importaba.

Por ahora, la historia sigue creciendo en el terreno digital, donde un video antiguo puede reactivarse en cuestión de horas y convertirse en un elemento clave dentro de una ruptura que ya se trasladó, de forma abierta, a las redes sociales.

Suhaila Jad agradece a Lesly Reyna por rechazar una supuesta invitación de André Carrillo. IG