Oscar 2022: famosos peruanos debaten sobre la actitud de Will Smith contra Chris Rock ¿A favor o en contra?

Famosos opinan sobre la actitud de Will Smith contra Chris Rock. (Foto: compensación)

La reciente celebración de los Oscar mantuvieron en vilo a los amantes del cine y fieles seguidores de los artistas de Hollywood. Las figuras peruanas no han sido la excepción, a través de las redes sociales no han dudado en exponer su opinión a favor y en contra de la actitud que tuvo Will Smith con el humorista Chris Rock, a quien terminó abofeteando por bromear con la calvicie de su esposa Jada Pinkett.

Como se recuerda, la actriz ha revelado abiertamente que tiene alopecia, sin embargo, ha resaltado que es un punto sensible para ella. Chris Rock no dudó en bromear al respecto y la comparó con GI Jane, película de 1997 protagonizada por Demi Moore, quien interpretó a Jordan O’Neil. Este personaje se rapa la cabeza para luchar y demostrar que tiene la misma fortaleza que sus compañeros varones.

Will Smith Golpea A Chris Rock En Los Premios Óscar 2022

Esta situación no tardó en generar revuelo en todas las redes sociales hasta convertirse en tendencia. Y los famosos peruanos no tardaron en opinar al respecto. Mientras que unos apoyan la reacción de Will Smith, otros rechazar la actitud del cantante.

BRUNO PINASCO

También existieron algunos incrédulos que pensaron que todo estaba armado. “Parece que el incidente fue real, en el corte comercial Denzel Washington se acerca a hablar con Will Smith y luego Will se va a sentar sacándose las lágrimas”, escribió asombrado Bruno Pinasco, quien evitó a hablar más al respecto.

Bruno Pinasco reacciona ante actitud de Will Smith en los Oscar. (Foto: Twitter)

RICARDO MORÁN

Ricardo Morán sí decidió pronunciarse al respecto y criticó el golpe que Will le dio al comediante. “Quien pega es el patán. Nada… NADA lo justifica”, escribió el productor de actor. “Todos aplaudiendo al machista tóxico con sus lágrimas de cocodrilo. No se pega a nadie por ninguna razón”, acotó la figura de Latina, quien no dudó en compartir diferentes mensajes que iban de acuerdo con su línea.

Ricardo Morán reacciona ante actitud de Will Smith en los Oscar. (Foto: Twitter)

Ricardo Morán reacciona ante actitud de Will Smith en los Oscar. (Foto: Twitter)

KARINA CALMET

Por su parte, Karina Calmet sí defendió la actitud del artista de Hollywood, resaltando que “burlarse de una persona siempre será lo más despreciable”. “Aquí y en los premios Oscars, quien piense que se puede hacer un chiste o mofarse de un ser humano es decadente”, acotó la recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio.

Karina Calmet reacciona ante actitud de Will Smith en los Oscar. (Foto: Twitter)

JUAN FRANCISCO ESCOBAR

Otro de los actores que levantó su voz de protesta contra Will Smith y su actitud en los Oscar fue Juan Francisco Escobar. “Will Smith no sólo es un satánico loco, arrastrado que llora por sentir culpa de que su esposa sea promiscua, es violento, pésimo ejemplo para los jóvenes en general y padre ausente. Ese es el mundo que te venden. Despierta y no normalice”, escribió muy indignado.

Juan Francisco Escobar reacciona ante actitud de Will Smith en los Oscar. (Foto: Twitter)

RAÚL TOLA

El periodista Raúl Tola también usó su cuenta de Twitter para referirse al escándalo suscitado en la gala que celebra lo mejor del cine. El conductor de TV se abocó a Chris Rock y su comicidad. “Parece que algunos acaban de descubrir el humor que Chris Rock hace desde más de treinta años”, indicó.

Raúl Tola reacciona ante actitud de Will Smith en los Oscar. (Foto: Twitter)

WILL SMITH Y SUS DISCULPAS TRAS GOLPEAR A CHRIS ROCK

Will Smith pidió disculpas a la Academia durante su discurso de agradecimiento tras gran el Oscar a Mejor Actor por la película King Richard. Aunque no se refirió directamente al incidente que había protagonizado minutos atrás, el protagonista de King Richard dio un emotivo discurso que tendría mucho que ver con lo ocurrido.

Al parecer, Smith y su familia no la estaría pasando nada bien tras la enfermedad que afronta Jada, por lo que tocar el tema y más como burla resulta sensible para los Smith Pinkett.

“Lo sé, para hacer lo que hacemos, tenemos que ser capaces de soportar el abuso. Tienes que ser capaz de hacer que la gente hable locamente de ti. En este negocio, tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto”, indicó el actor en medio de lágrimas.

“Tienes que sonreír y pretender que eso está bien. Pero Richard Williams(su personaje en King Richard) y lo que amo, lo que Denzel [Washington] me dijo hace unos minutos: ‘En tus mejores momentos, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti’”, acotó.

Will Smith concluyó dirigiéndose a la Academia. Tras disculparse con la organización, el actor señaló que espera que lo vuelvan a invitar el próximo año.

Will Smith ganó el Óscar a Mejor Actor

SEGUIR LEYENDO