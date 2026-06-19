Estos son los nuevos dueños de las acreencias de Alianza Lima: “Hacemos este esfuerzo porque amamos a nuestro club”

El club informó que el ejecutivo presentó su renuncia para facilitar el traspaso luego de la compra de deudas por Antonio Armejo Sánchez y Fernando Farah Giha, mientras se busca un reemplazo (Alianza Lima)

Alianza Lima comunicó un cambio de peso en su estructura económica: Antonio Armejo Sánchez y Fernando Farah Giha adquirieron una porción relevante de las acreencias del club, operación que los coloca en el centro de las próximas decisiones institucionales.

La novedad se difundió mediante un pronunciamiento dirigido a los socios, en el que ambos sostuvieron que la compra se realizó “con gran esfuerzo” y con la intención de impulsar una etapa de unidad interna.

El reacomodo en la Junta de Acreedores tuvo un impacto inmediato en la conducción administrativa. En paralelo a la operación, Fernando Cabada presentó su renuncia al cargo de gerente general, según expuso en un documento oficial.

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Mientras se completan los trámites correspondientes, el club queda ante la necesidad de encarar una transición de gestión, con el nombramiento de una nueva cabeza ejecutiva y la definición de prioridades para los proyectos institucionales.

Quiénes toman el control de las acreencias y cómo se comunicó el cambio

La estructura económica de Alianza Lima ingresó en una nueva etapa tras la compra de acreencias por parte de Antonio Armejo y Fernando Farah, quienes anunciaron un llamado a la unidad. (Ovación)

El anuncio sobre el nuevo mapa de acreencias se conoció a través de un comunicado en el que Armejo Sánchez y Farah Giha se dirigieron a los socios del club. “Queridos consocios: Con muchísimo gusto, son ustedes los primeros en recibir la noticia oficial que los que suscribimos este documento, hemos asumido, con gran esfuerzo, la compra de una parte importante de las deudas de nuestro Club”, señala el texto.

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En el mismo documento, los firmantes asociaron la operación a una convocatoria interna con énfasis institucional. “Hacemos este esfuerzo con esperanza porque amamos a nuestro club, tal como lo aman ustedes, y es el momento de unirnos para engrandecer más aún a Alianza Lima. Esperamos poder iniciar una nueva etapa de recuperación de los valores Aliancistas y contamos con todos ustedes para hacerlo posible”, agregaron.

La comunicación también incluyó un paso siguiente con fecha prevista. “Estaremos convocando a una reunión de socios en agosto para dialogar más en extenso. Estamos a su servicio, Aliancistamente”, indicaron, al anticipar un encuentro para ampliar detalles y escuchar a los asociados.

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Además del comunicado, se confirmó que Farah Giha asumirá un papel de primer orden dentro del nuevo esquema como principal acreedor, dentro de un proceso de recomposición que impacta la toma de decisiones en el plano institucional.

Renuncia de Fernando Cabada y búsqueda de un nuevo gerente general

Alianza Lima afronta un proceso de reorganización tras la renuncia de Fernando Cabada, quien decidió apartarse para facilitar el relevo de gestión luego del cambio de acreedores. (Alianza Lima)

La reconfiguración de las acreencias derivó en movimientos en la administración. En ese marco, Fernando Cabada comunicó su salida como gerente general, cargo que ocupó durante los últimos años. De acuerdo con lo informado, su decisión se formalizó mediante un pronunciamiento dirigido a socios e hinchas, en el que explicó que ponía el puesto a disposición para facilitar la transición tras los cambios en la estructura de control.

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La renuncia abrió, desde ahora, el proceso de selección de un reemplazante para la gerencia general, en un escenario marcado por el rediseño de la gobernanza vinculada a la Junta de Acreedores. La dirigencia deberá avanzar con esa designación mientras se ordena el nuevo esquema de responsabilidades y se completan los pasos administrativos ligados a la operación.

En el balance de la gestión que deja Cabada, se mencionaron iniciativas relacionadas con infraestructura y crecimiento institucional, como la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva y el impulso de un Centro de Alto Rendimiento, proyectos que quedan en la agenda del club en medio del cambio de mando.

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Con este escenario, la transición no solo implica un relevo en la gerencia general, sino también una reorganización de prioridades en el corto plazo, en la medida en que la nueva composición de acreencias influya en la planificación y el ritmo de las decisiones.

Junta de Acreedores, antecedentes y agenda de obras y objetivos deportivos

Con la próxima Junta de Acreedores como punto de partida, Alianza Lima se prepara para definir el rumbo de obras estratégicas y objetivos que marcarán los próximos años. (Alianza Lima)

El nuevo cuadro de acreedores incluye a dos nombres con antecedentes en el entorno institucional. Farah Giha y Armejo Sánchez fueron mencionados como exintegrantes del Fondo Blanquiazul y, según lo informado, adquirieron acreencias que estaban en manos del Grupo Coril, que decidió no continuar en La Victoria.

La formalización de la titularidad dentro del esquema institucional quedó asociada a un hito con fecha concreta: ambos asumirán la titularidad del club el viernes 17 de julio, cuando se realice la Junta de Acreedores, según se indicó.

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En el repaso de etapas previas, se señaló que en la primera versión del Fondo Blanquiazul también participaron Salomón Lerner y Diego Gonzáles Posada, en un periodo que fue ubicado entre fines de 2019 y julio de 2023. En ese tramo, se consignó la obtención de dos bicampeonatos en fútbol masculino y femenino, además de una temporada considerada negativa por el descenso de 2020.

En la agenda de corto plazo, se mencionó como tarea inmediata la búsqueda de un nuevo administrador o gerente general, en línea con la salida de Cabada. También se enumeraron como puntos relevantes para la nueva etapa la construcción del Centro de Alto Rendimiento (CAR), la remodelación del estadio Alejandro Villanueva, la conclusión del ‘Caminito Íntimo’ y el museo blanquiazul.

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En el plano deportivo, se indicó que la intención pasa por acercarse al área deportiva para conocer sus proyectos frente al torneo Clausura y con una meta de protagonismo internacional para 2027. Por lo pronto, el mensaje público de los nuevos protagonistas del esquema de acreencias insistió en la idea de unidad y en la convocatoria a un encuentro en agosto, en el que prometieron ampliar detalles ante los socios.