Ana Siucho se luce en el cumpleaños de la madre de Edison Flores y crecen los rumores de reconciliación: “¡Feliz día!"

Tras meses de rumores, Ana Siucho demuestra que la relación con la familia de Edison Flores está en su mejor momento al celebrar el cumpleaños de su suegra, Alicia Peralta, en una íntima reunión familiar. Video: América TV / América Hoy

La aparición de Ana Siucho en el cumpleaños de la madre del futbolista Edison Flores, el miércoles 17 de junio, con brindis y momentos de celebración junto a la familia del jugador, reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación entre los aún esposos, separados oficialmente desde junio de 2025.

Poco más de un año después de que Edison Flores anunciara públicamente el fin de su matrimonio, las imágenes difundidas por el programa América Hoy volvieron a poner a la pareja en el centro de la conversación. En los registros, Ana Siucho aparece en la celebración del cumpleaños de Alicia Peralta, madre del futbolista, acompañada de sus dos hijas y de Wendy Flores, hermana del jugador de Universitario de Deportes.

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Las escenas de brindis y confraternidad entre Siucho y su exsuegra fueron interpretadas por seguidores y usuarios de redes sociales como una señal de acercamiento que va más allá de una relación meramente cordial entre exesposos.

Lo que llamó la atención no fue solo la presencia de la médica en la reunión, sino la naturalidad con la que interactuó con la familia Flores. Lejos de limitarse a llevar a sus hijas para que compartieran con su abuela, Siucho participó activamente en la celebración. "Feliz día, abuela“, escribió junto a un video en el que una de sus pequeñas apagaba las velas del pastel.

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La presencia de Ana Siucho en el cumpleaños de la madre de Edison Flores reavivó los rumores de reconciliación entre los aún esposos.

De la boda del año a la separación: cinco años de historia

La historia entre Edison Flores y Ana Siucho comenzó alrededor de 2014, cuando el futbolista entabló amistad con Roberto Siucho, hermano de Ana, y a través de él conoció a quien sería su esposa. La insistencia de Flores logró que, pese a las dudas iniciales de Ana por temor a afectar la amistad entre ambos, la relación prosperara.

Cinco años después, el futbolista le propuso matrimonio en Disney World y el 21 de diciembre de 2019 ambos celebraron una boda que se convirtió en uno de los eventos más comentados del año: la ceremonia religiosa se realizó en el Santuario del Sagrado Corazón de Surco y la fiesta se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Ate, con transmisión televisada.

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Fruto del matrimonio nacieron sus dos hijas: Alba, en mayo de 2021, y Aurelia, en septiembre de 2023. La relación comenzó a mostrar señales de tensión a fines de 2024, en medio de un escándalo familiar que involucró a los hermanos de Ana y al conductor Andrés Hurtado.

Ante ese contexto, Siucho optó por trasladarse a Estados Unidos con sus hijas en septiembre de ese año. El 29 de junio de 2025, Flores publicó un comunicado en redes sociales en el que confirmó que llevaban varios meses separados, pidió respeto por la privacidad de la familia y aclaró que ambos seguirían colaborando por el bienestar de las menores. La médica, por su parte, no emitió declaraciones públicas sobre la ruptura.

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Se desatan rumores de reconciliación entre Edison Flores y Ana Siucho.

Las señales que alimentan los rumores

Las especulaciones sobre una reconciliación no son nuevas. A inicios de 2026, Ana Siucho regresó al Perú tras su estadía en Estados Unidos y reapareció junto a Flores en el Estadio Monumental durante la Noche Crema, el evento anual de Universitario de Deportes. En aquella ocasión, la médica publicó una imagen junto al futbolista y sus hijas con el mensaje: "Lo feliz que me hacen, mis amores, cremas de inicio a fin“.

Flores, por su parte, también recurrió a sus redes para expresar la emoción del reencuentro con las niñas: “¿Gracias por qué? Gracias por la alegría y emoción de ver por primera vez a mis hijas juntas, es especial”, escribió.

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Esos gestos, sumados a las recientes apariciones familiares, han alimentado la idea de un acercamiento entre ambos. En los últimos meses de su matrimonio, Siucho había dejado de asistir a las reuniones del entorno del futbolista, por lo que su presencia en el cumpleaños de la madre de Flores representó un cambio significativo en la dinámica entre ambas familias.

La propia madre del jugador había manifestado el impacto que le generó la separación. "Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último. Pasó un momento difícil... yo lo veía mal“, dijo Alicia Peralta entre lágrimas en una entrevista previa, dejando en evidencia el peso emocional que tuvo la ruptura para la familia Flores y el distanciamiento de sus nietas.

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Ana Siucho sorprendió al reaparecer junto a Edison Flores y sus hijas durante la ‘Noche Crema’, evento en el que Universitario de Deportes presentó a su plantel.

Pese a la carga simbólica de las imágenes, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que hayan retomado su relación sentimental. Tanto Flores como Siucho han mantenido un perfil reservado sobre el estado actual de su vínculo y han centrado sus declaraciones en el bienestar de sus hijas.

Ana Siucho publicó un mensaje en sus redes sociales en paralelo a la difusión de las imágenes del cumpleaños, aunque sin referirse directamente a Flores, pero sí incluyendo imágenes de sus hijas.