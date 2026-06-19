Escolar fue agredido violentamente en colegio de Villa El Salvador: compañero lo atacó en baño y grabó todo con su celular

La violencia escolar volvió a generar preocupación entre padres de familia y autoridades educativas. Un estudiante resultó con múltiples lesiones y fracturas luego de ser agredido por uno de sus compañeros dentro de una institución educativa de Villa El Salvador. El hecho ocurrió en el interior de los servicios higiénicos del plantel y ya es materia de investigación policial.
Según la denuncia presentada por la familia, el menor fue atacado el 17 de junio, durante la tarde, en el colegio Juan Velasco Alvarado. Tras la agresión, el estudiante fue trasladado a un centro médico, donde se confirmó la gravedad de las lesiones.
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La madre del escolar expresó su indignación por lo ocurrido y pidió que el caso no quede impune. También denunció que el agresor grabó el ataque con su teléfono celular con el propósito de humillar a la víctima mediante la difusión de las imágenes.
Estado de salud de escolar es delicado tras agresión de compañero
De acuerdo con la información difundida por Latina Noticias, la agresión ocurrió dentro de uno de los baños de la institución educativa. La familia sostuvo que el ataque fue cometido por otro estudiante del colegio, quien presuntamente registró la agresión con su celular.
El informe médico emitido por el hospital que atendió al menor reveló que presentó traumatismos múltiples, además de la fractura de los huesos de la nariz. Las lesiones también comprometieron una de sus zonas oculares, por lo que deberá recibir atención especializada.
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La madre del estudiante describió el estado de salud de su hijo y afirmó que enfrenta fuertes dolores como consecuencia de la agresión.
“Fracturas múltiples en la nariz, el ojo comprometido. No puede respirar bien, no duerme por el dolor. Tenemos que esperar a que desinflame para poderlo operar”, declaró a Latina Noticias.
La familia permanece a la espera de que los médicos determinen los procedimientos necesarios para la recuperación total del menor, quien continúa bajo observación y tratamiento.
Acusan que agresión no fue un hecho aislado
La madre del escolar aseguró que el ataque no habría sido un hecho aislado. Según su versión, el presunto agresor venía hostigando a su hijo desde hace algún tiempo por motivos relacionados con una supuesta disputa sentimental.
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Sin embargo, rechazó esa versión y afirmó que tanto su hijo como otros estudiantes le manifestaron que las acusaciones carecían de fundamento.
“Supuestamente dice que él molestó a la enamorada. Mi hijo dice que es mentira, sus compañeros también me dicen que es mentira, que ella lo viene molestando, hostigando”, sostuvo.
La madre agregó que el constante acoso escaló hasta convertirse en una agresión física de graves consecuencias. Además, denunció que la grabación del ataque habría tenido como finalidad exponer y avergonzar públicamente a la víctima.
Colegio pide a familia del agresor que continúe estudios en otra institución
Tras conocerse el caso, la institución educativa informó que intervino de inmediato. Entre las acciones adoptadas figuró el retiro del teléfono celular utilizado para registrar la agresión y el compromiso de brindar apoyo a la familia afectada para cubrir parte de los gastos médicos derivados del tratamiento.
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Asimismo, el colegio anunció medidas respecto del estudiante señalado como responsable del ataque. El director de la institución, Luis Condori Quispe, explicó que comunicó a los padres del menor involucrado que debía continuar sus estudios en otro centro educativo.
“A los señores padres de este estudiante, invitando a que busquen otra institución para que puedan continuar con sus estudios”, declaró.
En paralelo, la familia del escolar agredido presentó una denuncia ante la comisaría de Pachacámac. El caso se encuentra en investigación y los padres esperan que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes, mientras el menor continúa recuperándose de las lesiones sufridas.
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