Escolar fue agredido violentamente en colegio de Villa El Salvador: compañero lo atacó en baño y grabó todo con su celular

Escolar resultó con múltiples lesiones y fracturas tras ser agredido por su compañero dentro de los baños de un colegio en Villa El Salvador. Según la denuncia, el ataque habría sido grabado con un celular con la intención de humillar a la víctima. La familia exige justicia y pide que el caso no quede impune, mientras el menor permanece bajo atención médica y en proceso de recuperación. Fuente: Latina Noticias

La violencia escolar volvió a generar preocupación entre padres de familia y autoridades educativas. Un estudiante resultó con múltiples lesiones y fracturas luego de ser agredido por uno de sus compañeros dentro de una institución educativa de Villa El Salvador. El hecho ocurrió en el interior de los servicios higiénicos del plantel y ya es materia de investigación policial.

Según la denuncia presentada por la familia, el menor fue atacado el 17 de junio, durante la tarde, en el colegio Juan Velasco Alvarado. Tras la agresión, el estudiante fue trasladado a un centro médico, donde se confirmó la gravedad de las lesiones.

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La madre del escolar expresó su indignación por lo ocurrido y pidió que el caso no quede impune. También denunció que el agresor grabó el ataque con su teléfono celular con el propósito de humillar a la víctima mediante la difusión de las imágenes.

La imagen documental en blanco y negro muestra a dos adolescentes uniformados en un baño escolar, donde uno está caído en el suelo y el otro de pie en actitud agresiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estado de salud de escolar es delicado tras agresión de compañero

De acuerdo con la información difundida por Latina Noticias, la agresión ocurrió dentro de uno de los baños de la institución educativa. La familia sostuvo que el ataque fue cometido por otro estudiante del colegio, quien presuntamente registró la agresión con su celular.

El informe médico emitido por el hospital que atendió al menor reveló que presentó traumatismos múltiples, además de la fractura de los huesos de la nariz. Las lesiones también comprometieron una de sus zonas oculares, por lo que deberá recibir atención especializada.

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La madre del estudiante describió el estado de salud de su hijo y afirmó que enfrenta fuertes dolores como consecuencia de la agresión.

“Fracturas múltiples en la nariz, el ojo comprometido. No puede respirar bien, no duerme por el dolor. Tenemos que esperar a que desinflame para poderlo operar”, declaró a Latina Noticias.

Un adolescente afligido se sienta solo en el suelo de un pasillo escolar, con otros estudiantes pasando por alto su dolor, en una imagen que evoca el impacto del acoso escolar y la soledad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia permanece a la espera de que los médicos determinen los procedimientos necesarios para la recuperación total del menor, quien continúa bajo observación y tratamiento.

Acusan que agresión no fue un hecho aislado

La madre del escolar aseguró que el ataque no habría sido un hecho aislado. Según su versión, el presunto agresor venía hostigando a su hijo desde hace algún tiempo por motivos relacionados con una supuesta disputa sentimental.

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Sin embargo, rechazó esa versión y afirmó que tanto su hijo como otros estudiantes le manifestaron que las acusaciones carecían de fundamento.

“Supuestamente dice que él molestó a la enamorada. Mi hijo dice que es mentira, sus compañeros también me dicen que es mentira, que ella lo viene molestando, hostigando”, sostuvo.

La madre agregó que el constante acoso escaló hasta convertirse en una agresión física de graves consecuencias. Además, denunció que la grabación del ataque habría tenido como finalidad exponer y avergonzar públicamente a la víctima.

Dos estudiantes adolescentes se enfrentan agresivamente en la puerta de un colegio, mientras una compañera observa la tensa situación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colegio pide a familia del agresor que continúe estudios en otra institución

Tras conocerse el caso, la institución educativa informó que intervino de inmediato. Entre las acciones adoptadas figuró el retiro del teléfono celular utilizado para registrar la agresión y el compromiso de brindar apoyo a la familia afectada para cubrir parte de los gastos médicos derivados del tratamiento.

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Asimismo, el colegio anunció medidas respecto del estudiante señalado como responsable del ataque. El director de la institución, Luis Condori Quispe, explicó que comunicó a los padres del menor involucrado que debía continuar sus estudios en otro centro educativo.

Un adolescente luce cabizbajo y aislado en el pasillo de su colegio, reflejando el impacto del acoso escolar y la soledad que enfrentan muchas víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A los señores padres de este estudiante, invitando a que busquen otra institución para que puedan continuar con sus estudios”, declaró.

En paralelo, la familia del escolar agredido presentó una denuncia ante la comisaría de Pachacámac. El caso se encuentra en investigación y los padres esperan que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes, mientras el menor continúa recuperándose de las lesiones sufridas.

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