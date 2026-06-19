Cecilia Tait habla de sus diferencias con Cenaida Uribe y la posibilidad de trabajar juntas: “Si vives de rencor, te enfermas”

La ‘Zurda de Oro’ abordó el alejamiento con su excompañera de selección en los últimos años por declaraciones que ella misma ha realizado. | YouTube / aquiTVO

La exvoleibolista y medallista olímpica Cecilia Tait se pronunció sobre sus diferencias con la también exseleccionada Cenaida Uribe. La ‘Zurda de Oro’ no descartó la posibilidad de un acercamiento entre ambas, en el marco del debate sobre el presente y futuro del vóley peruano, así como el rol de sus principales referentes históricos en el proceso de reimpulso de este deporte en el país.

Durante una entrevista en el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Tait aseguró que no existe una rencilla personal con la actual jefa de equipo de Alianza Lima, aunque reconoció que nunca han llegado a dialogar directamente sobre los desacuerdos que se han generado en el tiempo.

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“Hay un dicho que yo siempre lo aplico: si no me llaman, yo no voy donde no me llaman. A las olímpicas casi nunca nos han llamado, por A o por B, y tú has mencionado un nombre: Cenaida, lo que ha logrado hay que resaltarlo. Yo no tengo ninguna rencilla con ella. Han creado una historia. Yo siempre he comentado que hay cosas que a ella no le ha gustado de lo que yo le he dicho. Hay personas que no les gusta que le digan la verdad”, señaló.

Cecilia Tait también explicó que, pese a la distancia, no existiría un conflicto personal con Uribe, aunque reconoció que no han tenido un espacio de diálogo para aclarar sus diferencias.

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“Nunca nos hemos sentado a hablar sobre el tema. Ella no quiere, pero si yo la tengo que ver, hasta yo le llevo a mi peluquería. Nos encontramos y ni siquiera me pasaba la voz. A estas alturas de mi vida, siendo viejas, ¿ya cuánto tiempo me queda para en este mundo? ¿Treinta por ciento? Ya me voy a ir. ¿Tú crees que voy a estar viviendo de rencor? En la vida me han enseñado que si tú vives de rencor te enfermas”, expresó.

Cecilia Tait habla de sus diferencias con Cenaida Uribe y la posibilidad de trabajar juntas.

Posibilidad de trabajar juntas por el vóley peruano

La ‘Zurda de Oro’ consideró que ha llegado el momento de dejar atrás las diferencias y trabajar en conjunto por el desarrollo del vóley peruano, que atraviesa un momento complicado, aunque advirtió que existen factores externos que podrían dificultar ese objetivo.

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“Llegó el momento de juntarnos. Pero si hay un tema que te prohíbe por tu empresa, por tu trabajo, por lo que sea, porque no te gusta el presidente, porque los dirigentes te caen mal, no solamente viene de parte de nosotras. Si hay un consejo directivo en la federación que sienten que nosotras le vamos a opacar, yo sé que no les va a gustar lo que les digo, pero yo no cambio mi posición dando mi opinión. Si les gusta, bien, y si no, también”, afirmó.

Tait también reflexionó sobre la falta de referentes visibles en el deporte nacional y la necesidad de formar nuevas figuras para las futuras generaciones. Además, pidió mayor reconocimiento para las leyendas del vóley peruano, como ella misma y Cenaida Uribe, actual directiva de Alianza Lima.

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“Tenemos jugadoras que podrían ser embajadoras. No tenemos ídolos. La nueva generación no sabe quién es la Tait. A veces los jóvenes me saludan porque la mamá les codea y dice: ‘Oye, es olímpica’. Así: ‘¿Quién es? ¿cómo es? ¿Cuándo jugó?’ Cuando deberíamos estar en un pedestal deportivo, no solamente los laureles deportivos”, sostuvo.

Cecilia Tait ha sido compañera de selección de Cenaida Uribe, actual jefa de equipo de Alianza Lima.

Defensa a su trayectoria

En otro momento, la medallista olímpica en Seúl 1988 defendió su trayectoria y rechazó cualquier tipo de cuestionamiento sobre su labor dentro del deporte, en su rol como miembro del Comité Olímpico Internacional, la FIVB y la CSV, especialmente en iniciativas vinculadas al apoyo al vóley nacional.

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“Hubo discrepancias fuertes, porque yo sí cuido mi nombre. A mí me pueden decir sobrada y todo lo demás, pero corrupta no. La ayuda que he traído del Comité Olímpico Internacional para las chicas de beach vóley es del COI y yo no cobro ninguna comisión. El día que yo cobre la comisión, la prensa va a ser la primera en saber”, indicó.

Asimismo, remarcó que su vínculo con el vóley peruano trasciende cualquier cargo o reconocimiento formal. “Toda esta ayuda es porque la selección me permitió lograr éxito. Me ha permitido tener un asiento en estas tres instituciones tan importantes (...) Si no me llaman, igualito ayudaré. Ya verá el Comité Olímpico cómo los entrega, pero no me van a detener cuatro locos que hablan tonterías”, concluyó.

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