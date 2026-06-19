Diego Elías se instala en las semifinales del PSA Squash Tour Finals 2025/2026 y buscará frenar negativa racha ante Mostafa Asal

Diego Elías se cita nuevamente con Mostafa Asal. Crédito: PSA.

Diego Elías aseguró su presencia en las semifinales de las Finales del PSA Squash Tour 2025/2026, certamen que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada y que se disputa en el complejo Le Centquatre-Paris, en Francia. Lo hizo tras una sólida remontada frente al francés Victor Crouin, resultado que le permite seguir soñando con conquistar uno de los títulos más prestigiosos del calendario profesional.

El encuentro respondió a las expectativas de una instancia decisiva. Crouin, alentado por el público local, comenzó mejor y se adjudicó el primer game por un ajustado 11-10 tras una definición en muerte súbita. Sin embargo, Elías volvió a demostrar por qué es considerado uno de los jugadores más consistentes del circuito y reaccionó de inmediato para cambiar el rumbo del partido.

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A partir del segundo parcial, el peruano impuso su ritmo, dominó los intercambios largos y encontró los espacios necesarios para desgastar físicamente a su rival. Con una combinación de precisión, potencia y una notable lectura táctica, se quedó con los siguientes tres games por 11-4, 11-8 y 11-4 para cerrar la victoria después de 67 minutos de competencia.

Diego Elías remontó ante Victor Crouin y sacó boleto a las semifinales del PSA Squash Tour Finals para citarse con Mostafa Asal, el número uno del mundo y su verdugo reciente en el circuito. Crédito: Instagram PSA.

El triunfo le permite instalarse una vez más entre los cuatro mejores de una competición reservada para la élite del squash mundial. Además, ratifica el gran momento que atraviesa el deportista nacional, quien viene de alcanzar las semifinales del British Open y mantiene una notable regularidad en los principales torneos del circuito. Ahora, sin embargo, le espera el desafío más exigente posible.

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Una nueva prueba ante Mostafa Asal

El siguiente escollo de Elías será el egipcio Mostafa Asal, actual número uno del mundo y uno de los rivales que más dificultades le ha planteado a lo largo de su carrera. Ambos protagonizan una de las rivalidades más atractivas del squash moderno, marcada por partidos intensos y definiciones ajustadas.

El historial favorece al africano por 13 victorias contra 8. La diferencia se amplió recientemente con el triunfo de Asal en el British Open, torneo en el que volvió a imponerse sobre el peruano en una nueva batalla de alto nivel.

Diego Elías y Mostafa Asal volvieron a protagonizar un dramático duelo que se definió en cinco sets. Crédito: Instagram PSA.

Sin embargo, los números no reflejan completamente la paridad que suele existir entre ambos. Muchos de sus enfrentamientos se han decidido por detalles mínimos y Elías ya ha demostrado en varias ocasiones que cuenta con las herramientas necesarias para derrotar al egipcio cuando alcanza su mejor versión.

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Objetivo Los Ángeles 2028

Más allá de los desafíos inmediatos, Diego Elías también tiene la mirada puesta en una meta histórica: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el squash hará finalmente su debut como disciplina olímpica.

En una reciente conversación con la página oficial de los Juegos Olímpicos, el peruano reconoció la importancia que tendrá esta inclusión tanto para su carrera como para el deporte nacional.

“El squash en los Juegos Olímpicos es muy importante para el país porque en Perú no ganamos tantas medallas olímpicas, así que más gente le prestará atención”, señaló.

Diego Elías obtuvo la medalla de oro en Lima 2019 y buscará repetirlo en Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

La ilusión del número uno sudamericano es comprensible. Hasta la fecha, Perú solo ha conquistado una medalla de oro olímpica, la obtenida por Edwin Vásquez Cam en tiro durante los Juegos de Londres 1948.

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Por ello, la cita de Los Ángeles aparece como una oportunidad única para escribir una página dorada en la historia del deporte peruano.

“Es algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo para ser incluidos y estoy muy ilusionado. Tendré 31 años, así que es mi objetivo llegar a los Juegos Olímpicos en la mejor forma posible e intentar ganar una medalla para Perú; sería como un sueño hecho realidad”, afirmó.

Mientras ese objetivo se aproxima en el horizonte, Elías continúa construyendo su legado en el circuito profesional. El siguiente paso será intentar derribar nuevamente a Mostafa Asal y acercarse a un título que podría significar otro capítulo memorable en una carrera que ya es histórica para el deporte peruano.

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