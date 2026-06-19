Lena Burke homenajea a Celia Cruz con canción “A Celia” junto a estrellas de la salsa

Lena Burke homenajea a Celia Cruz con “A Celia” junto a estrellas de la salsa

La cantautora y pianista cubana Lena Burke, ganadora del Latin GRAMMY, presentó “A Celia”, una canción concebida como homenaje a la vida y el legado de Celia Cruz, una de las artistas más influyentes de la música latina.

La pieza nació, según explicó la propia Burke, después de ver un video del último homenaje que recibió en vida la inolvidable “Guarachera de Cuba”.

El sencillo reúne a voces emblemáticas de la salsa y se plantea como un acto de gratitud, memoria y admiración hacia una figura que marcó a generaciones por su fuerza artística y su autenticidad.

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“A Celia” ya se encuentra disponible en plataformas digitales, como parte del nuevo ciclo musical de Lena Burke.

“A Celia”: una colaboración con estrellas de la salsa

El tema cuenta con la participación especial de Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, La India y Víctor Manuelle, quienes se suman a la producción como parte de una colaboración coral que busca capturar el espíritu de la salsa clásica y el alcance contemporáneo del género.

“A Celia” fue compuesta y producida por Lena Burke junto al ingeniero de mezcla y productor Carlos Álvarez. Además, la canción se enriquece con la presencia del maestro Gonzalo Rubalcaba, quien aporta su talento al piano.

Sobre ese punto, Burke dejó una frase que resume el peso del invitado: “En esta ocasión yo no estoy tocando el piano, porque cuando el maestro Rubalcaba toca, no hay más nada que tocar”.

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Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, La India y Víctor Manuelle participan en el tributo “A Celia”.

Metales con sello caribeño: el arreglo que evoca a La Sonora Matancera

Uno de los elementos centrales del homenaje es el trabajo de metales, a cargo del reconocido arreglista Cucco Peña, quien aportó un arreglo grabado en Altamar Music Studios en Puerto Rico, con músicos de la isla.

La producción buscó evocar el sonido y la esencia de La Sonora Matancera, agrupación clave en la carrera de Celia Cruz y en la consolidación de un estilo que se volvió referencia para la salsa y la música tropical.

El resultado, desde la concepción del proyecto, apunta a un equilibrio: respeto por la tradición y una factura contemporánea, sin perder la potencia rítmica que caracterizó a Celia.

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Lena Burke también destacó el respaldo de Omer Pardillo Cid, ejecutor del patrimonio de Celia Cruz, quien se unió al proyecto tras escuchar la canción.

“Su apoyo ha sido invaluable”, afirmó la cantante. “Omer mantiene vivo cada día el legado de nuestra Celia, y contar con su respaldo es un verdadero honor”.

En ese mismo sentido, Burke explicó que invitó a varios artistas que formaron parte de aquel homenaje histórico en vida a Celia Cruz para participar en “A Celia”, como un gesto de continuidad y memoria.

Pie de foto: Omer Pardillo Cid se sumó al proyecto tras escuchar la canción, según contó Lena Burke.

Grabación entre Puerto Rico, Nueva York y Miami: el mapa del proyecto

La canción fue grabada en distintos estudios entre Puerto Rico, Nueva York y Miami, incluyendo sesiones en Criteria Recording Studios y Crescent Moon Studios. Burke también señaló el respaldo del productor Emilio Estefan, quien abrió las puertas de su estudio para que La India registrara su interpretación.

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“A Celia” formará parte del próximo álbum de Lena Burke, que se encuentra en sus etapas finales de desarrollo creativo, de acuerdo con la información difundida por la artista.

El lanzamiento, además, se inserta en un año con múltiples celebraciones alrededor de la figura de Celia Cruz, un contexto que Burke mencionó como parte de la motivación personal para concretar el tema.

Un homenaje con historia familiar: el vínculo de Elena Burke con Celia Cruz

Para Lena, el proyecto tiene una dimensión íntima. Su abuela, Elena Burke, fue una de las grandes voces de Cuba y compartió escenario y amistad con Celia desde los inicios, cuando ambas formaban parte del grupo Las Mulatas del Fuego.

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“Este año he tenido la dicha de participar en muchas celebraciones por el Centenario de Celia Cruz, y no había mejor manera de rendirle homenaje que con una canción que hable de ella, de lo que nos dejó, de la inspiración que sigue dándonos cada día”, expresó Burke.

Con “A Celia”, la artista agradece el legado de Cruz: por abrir caminos, por representar a las mujeres con orgullo y por demostrar que la pasión puede transformar el arte en historia.

“A Celia” ya se encuentra disponible en plataformas digitales, como parte del nuevo ciclo musical de Lena Burke.

Dónde escuchar “A Celia”

El sencillo “A Celia” ya está disponible en todas las plataformas de música digital, según informó la propia artista.

“Por inspirarnos cada día, te damos gracias, Celia”, escribió Burke al presentar el lanzamiento, un cierre que funciona como declaración de intención: un tributo que mira al pasado, pero que vuelve a poner el nombre de Celia Cruz en el centro de la conversación musical.

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