Daniela Darcourt le pide a Brunella Torpoco que no se rinda y regrese a la música: “Vuelve porque todos te apoyan”

Daniela Darcourt le pide a Brunella Torpoco que no se rinda. (Foto: Captura / Instagram)

Daniela Darcourt volvió a pronunciarse sobre el terrible momento que está sucediendo con la cante Brunella Torpoco, quien se encuentra en el ojo de la tormenta desde que anunció que no volvería a subir a los escenarios debido a una serie de amenazas de muerte que ha recibido su madre mientras ella se encontraba de gira en Estados Unidos.

Es por ello que, en la edición del Reventonazo de la Chola del último 26 de marzo, la interprete de ‘Señor mentira’ estuvo como invitada especial y la conductora Mariella Zanetti no dudó en consultarle su opinión al respecto.

Como sabemos, la salsera ya ha mostrado su apoyo junto a otros artistas como Ernesto Pimentel y Yahaira Plasencia a través de las redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad se pudo explayar más y le envió un contundente mensaje, en donde le pidió que no se rinda y que no abandone la música.

“Que no se rinda y que aprenda a hacer sus cosas ella sola, que tome este momento de receso donde ella mismo ha dicho que quiere liberarse, preocuparse por su familia porque eso es lo primero. Si estuviera en su posición yo hubiera hecho lo mismo”, comenzó diciendo la artista nacional.

Recordemos que hace una semana, Torpoco se pronunció en sus historias de Instagram para agradecer a sus fans por el apoyo que le brindan y afirmar que lo único que le importa por el momento es salvaguardar la seguridad de su familia.

“Que recapacite un poco ella. Tomate el tiempo que sea necesario. La gente ya te sigue y te quiere. Vuelve con súper fuerza. El Calla te apoya, la gente del medio, conmigo cuentas en el momento que necesites. Sé que no somos amigas pero de hecho dale con todo y hazlo tú sola”, agregó Daniela dirigiéndose directamente a Torpoco.

Recordemos que Brunella Torpoco publicó un extenso comunicado luego de desatarse una balacera durante uno de sus conciertos. Esto habría sido la gota que derramó el vaso y lo que la llevó a abandonar por completo la música.

Brunella Torpoco es una cantante chalaca de 23 años.

BRUNELLA TORPOCO NIEGA QUE SU ATENTADO SEA ARMADO

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la salsera se dirigió a todas las personas que en su momento han dicho que todo sería parte de un ‘show’ por el rebote que ha tenido en los medios de comunicación. La cantante negó que quiera hacerse conocida de esta forma y pidió que se deje de malinterpretar los hechos.

“Se los pido por favor, dejen de decir que esto es un show, que esto es armado, porque nadie haría esto. Así que dejen de mencionar eso, por respeto, no a mí, sino a mi familia. Soy consiente que esto ha causado mucho movimiento en las redes y en la televisión, en los periódicos, por eso creo que la gente piensa que es armado, o algo para hacerme más conocida, pero no crean eso”, aclaró.

Por otro lado, aseguró que si no puede seguir en la industria musical, buscará trabajar en otra cosa. Además, señaló que por se encuentra tranquila realizando sus últimos conciertos en Estados Unidos y lo único que le preocupa es el bienestar de su familia.

“Yo no vine a este mundo para ser famosa, vine para trabajar y sacar a mi familia adelante. Si no puedo trabajar en la música, trabajaré en otra cosa. Es decisión mía y de mi familia, nada más, si retomo o no retomo (a la música)... ahora quiero estar tranquila, cumplir con los contratos que tengo, descansar por un tiempo. Ahora estoy un poco confundida”, señaló.

“Lo que me pasa a mi no se lo deseo a nadie porque nadie merece pasar por esto. Yo estoy tranquila, solo me preocupo por mi familia, ellos son primero y los pongo por delante. Estoy contenta porque me está yendo por acá (EE.UU.) muy bien con los shows”, concluyó.

Brunella Torpoco responde a las críticas tras anunciar su retiro de la música.

