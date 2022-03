Andrés Hurtado asegura que le dio 2000 dólares a Manolo Rojas para organizar evento de Monique Pardo

Andrés Hurtado le entregó dinero a Manolo Rojas para Monique Pardo. (Foto: Instagram)

Luego de su millonario viaje por Turquía al lado de sus hijas Jossety y Génesis, Andrés Hurtado volvió a su programa en vivo Sábado con Andrés para continuar con las ayudas sociales. Asimismo, el conductor de televisión aprovechó que tenía las cámaras al frente para promocionar un evento que está realizando Monique Pardo pro salud.

De inmediato el exactor cómico sacó el banner del evento y empezó a decir qué artistas se harían presentes, resaltando que el nombre de Ernesto Pimentel no se encontraba entre las figuras principales.

“Monique está por momentos difíciles, es una abuelita. ¡Cómo no ayudarla! Todos los artistas se van a juntar el 30 de marzo. Todos las figuras principales aparecen en grande (en el banner), pero Ernesto Pimentel sale chiquitito. Yo he puesto toda la plata y no estoy ni atrás ”, comentó.

Asimismo, al ver la imagen de Manolo Rojas entre los principales artistas que se presentarán, Andrés Hurtado recordó que le dio 2000 dólares para realizar este evento. Además, señaló que pese a que es auspiciador, el nombre de su programa no salía por ningún lado.

“ Monique, por si acaso, le di 2000 dólares a Manolo Rojas y no ha puesto el logo de mi programa ni acá atrás . Y Ernesto acá chiquitito (enseña con el dedo)”. Al escuchar las palabras de su padre, Jossety le pide no burlarse de la ‘Chola Chabuca’: “Deja de concentrarte que Ernesto, ¿Dónde está?”, añadió.

Luego de reírse porque Ernesto Pimentel no era una de las grandes figuras de este evento pro salud, al igual que Christian Domínguez, Andrés Hurtado siguió mencionando que la actividad cómica se llevaría a cabo este miércoles 30 de marzo.

NO QUIERE SABER NADA DE DALIA DURÁN

Andrés Hurtado volvió a resaltar que en su momento apoyó con todo lo que tenía a Dalia Durán cuando se encontraba atravesando momentos difíciles luego de denunciar a John Kelvin por violencia familiar.

Asimismo, cuando la cubana salió a decir que se había quedado sin dinero y que tuvo que mudarse a una casa más humilde al lado de sus cinco hijos, el conductor de Sábado con Andrés resaltó que él cumplió en su momento con apoyarla y que ahora ella debía de empezar a trabajar.

“ Le deseo lo mejor a Dalia, nosotros hemos cumplido con todo el apoyo que le hemos brindado. Bueno, qué puedo decir. Hay que ayudar siempre, hay que dar una mano cuando (un) hermano está caído, sea de cualquier país”, añadió.

ANDRÉS HURTADO CUENTA DETALLES DE SU REUNIÓN CON PEDRO CASTILLO

Andrés Hurtado señaló que Pedro Castillo lo recibió en Palacio de Gobierno para debatir sobre la salud de los niños con cáncer. De acuerdo al conductor de televisión, el mandatario no puede recibir a los pequeños debido a que no desea que se use como un ataque político a puertas de un nuevo debate de vacancia presidencial.

“(Castillo) No me daba todavía la cita, porque lógicamente el país está movido por el tema de la vacancia; pero los niños no pueden esperar. Esto va más allá, es un tema muy profundo, es un tema de cáncer porque no hay las medicinas para estos niños. Entonces yo tenía que esperar a que pase toda esta reverenda porquería, todo este tema del presidente con toda esta gente ”, manifestó.

