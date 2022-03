Miley Cyrus rompe en llanto al recordar a Taylor Hawkins durante su concierto en Lollapalooza Brasil

Miley Cyrus lloró al recordar la muerte de Taylor Hawkins. (Foto: Captura de Lollapalooza Brasil)

La inesperada muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, afectó emocionalmente a Miley Cyrus. La cantante estadounidense rompió en llanto al recordar a su amigo y no dudó en dedicarle el tema ‘Angels Like You’ durante su presentación en el Lollapalooza Brasil.

Ante la mirada de sus miles de fans, Miley no dudó en pararse al medio del escenario para explicar que tuvo una semana bastante difícil durante su gira por Sudamérica, pues cuando estaba viajando a Paraguay, un rayo cayó sobre su avión y tuvieron que aterrizar de emergencia.

Ella contó que la primera persona a la que llamó fue a Taylor Hawkins y él la calmó, esto sin imaginar que ese mismo día, horas más tarde, el moriría en un hotel de Colombia mientras esperaba su presentación con los Foo Fighters.

Asimismo, mediante su cuenta de Twitter, la cantante señaló que ella no se encontraba con muchas ganas de hacer su show, pero que debía hacerlo en memoria de su amigo, quien hubiera querido que ella continúe pese a la difícil situación que viene atravesando.

“ El show de esta noche es en honor a mi amigo Taylor Hawkins . ¡El tipo más malo que conozco que quería que brillara y cantara FUERTE por amor al Rock N’ Roll! Tengo esto con un poco de ayuda de mi amigo TH arriba y de todos ustedes. Vamos a hacerlo”, escribió.

Ella cumplió con lo que señaló en su popular red social, además cuando le tocó subir al escenario, lo primero que hizo su hablar sobre Taylor Hawkins y rompió en llanto al señalar que le gustaría estar con él en estos momentos; sin embargo, esto no sería posible, indicando que su tema ‘Angels Like You’ se lo dedicaba.

“Tuvimos que hacer una parada de emergencia y la primera persona a la que llamé fue a Taylor Hawkins. No pude ver a mi amigo, haría lo que fuera por estar con él, no imagino como se sienten los Foo Fighters, quiero dedicarle ‘Angels Like You’ ”, dijo antes de empezar a cantar.

Miley Cyrus lloró al recordar a Taylor Hawkins en concierto de Lollapalooza Brasil. Video: Multishow

¿QUÉ DIJO LA FISCALÍA COLOMBIANA SOBRE LA MUERTE DE TAYLOR HAWKINS?

El baterista de Foo Fighters fue encontrado muerto en su habitación del hotel antes de presentarse en el Festival Estéreo Picnic 2022 de Colombia. Los motivos de su muerte son un misterio hasta ahora, aunque la Fiscalía colombiana ha publicado sus primeras investigaciones al respecto.

“ En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides ”, señaló en un comunicado.

Cabe precisar que las investigaciones todavía no terminan. El instituto de Medicina Legal anunció que continuará con los estudios médicos para determinar con exactitud cuáles fueron las causas de muerte del baterista.

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado sobre las sustancias psicoactivas que encontraron en el cuerpo de Taylor Hawkins.

