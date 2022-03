¿Qué significa 7642 en TikTok? Conoce el secreto de estos números

Te contamos porqué este número ha ganado popularidad en la red social Tiktok.

Desde el año 2019, la plataforma Tiktok ha cobrado una considerable popularidad entre los niños, jóvenes y también adultos quienes gustan por compartir consejos, sus rutinas, bailes y cualquier actividad que estén realizando o quieren dar a conocer. Con el inicio de la pandemia, esta red social ganó un gran número de usuarios, quienes encontraron comunidades que comparten sus mismos intereses.

Quienes son nuevos en la red social de moda han podido apreciar que se usan muchos hashtags o etiquetas para clasificar los videos. Uno de los más famosos es #fyp (for your page) y recientemente se ha incorporado el de #lentejas. Sobre los videos virales, hay uno que está circulando por el mensaje que esconde y que tiene confundidos a los usuarios que no manejan estas terminologías.

¿QUPE SIGNIFICA 7642 EN TIKTOK?

Ya sea en una etiqueta o dentro de un video, el número 7642 ha ganado popularidad en los últimos días, sobre todo porque lo acompañan con el mensaje “mándaselo sin decir nada”. Pero, ¿tiene algún significado o solo son números elegidos al azar? Para ponerte en contexto, primero tenemos que explicarte de manera sencilla lo que es la numerología y cómo está relacionada con esta tendencia en Tiktok.

¿Qué es la numerología? Se define como el estudio del significado oculto de los números y práctica de la adivinación asignando un número a cada letra del alfabeto y un significado especial a cada número. Es un conjunto de creencias que pretende establecer una relación mística entre los números y las fuerzas físicas o espirituales.

De manera independiente, cada número posee un significado, por lo que corresponde al 7642 las siguientes definiciones:

El número 7: es el signo del intelecto, idealismo y sabiduría. Primero necesita ganar seguridad en sí mismo y a abrir su vida y su corazón para experimentar confianza.

El número 6: es descrito como la carga de amor y comprensión, además de la belleza, la ternura y el sentido de protección.

El número 4: evoca el sentido del deber y nos enseña a evolucionar en el mundo tangible y material.

El número 2: representa a la pareja, familia, la vida privada y social. Describe a una persona sociable y afectiva. Es símbolo del equilibrio, la unión y la receptividad.

Conoce el significado de estos números gracias al estudio de la numerología.

Otra explicación indica que los números tienen un significado especial en China, quienes otorgan una definición diferente a cada dígito dependiendo de cómo suena cada palabra. Por ejemplo, cuando realizan compras en cadenas de comida rápida usan el código 517, que es interpretada como “quiero comer”. Otros ejemplos son 520 (Te amo) o 1314 (Por siempre).

Siguiendo este modelo, el número 7642 es interpretado como “Siempre estaré para ti”. Aunque no se use ninguna letra, al enviar este tipo de mensajes por WhatsApp u otra red social, estamos diciendo mucho sobre nuestros sentimientos hacia otras personas.

A continuación, te compartimos algunas definiciones que se le han otorgado a los números, siguiendo el orden del 1 al 9:

1 | Querer, necesitar, desear

2 | Amor, cariño, estima, respeto

4 | Mundo, fallecer, global

5 | Yo, aquí, soy

6 | Transmitir, enviar, dedicar

7 | Comer, masticar, hacer

8 | No, millonario, dinero

9 | Mucho tiempo, beber, alcohol

