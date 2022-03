Taylor Hawkins: El sensible homenaje que rindió Coldplay en concierto por la muerte del baterista de Foo Fighters

Chris Martin, líder y vocalista de la banda británica, dio unas emotivas palabras a la agrupación estadounidense.

La música está de luto. La muerte de Taylor Hawkins en Colombia ha sorprendido al mundo entero. La noche del 25 de marzo, el baterista de Foo Fighters, banda de rock estadounidense, fue encontrado sin vida en el hotel Casa Medina, en Bogotá, donde se encontraba para formar parte del festival Estéreo Picnic.

Hasta el cierre de esta nota se desconocen las causas de su muerte, aunque se cree que habría sufrido un infarto debido a la información que proporcionó la Secretaría de Salud de Bogotá a la prensa. Aunque los detalles todavía se encuentran en reserva, ya se puede saber la cronología de cómo sucedieron los hechos.

Lo que sí se conoce a ciencia cierta es que la agrupación musical confirmó la lamentable noticia a través de un comunicado en sus plataformas a las 9: 00 p.m., dejando impactados a sus fans debido a que Taylor Hawkis se dejó ver lleno de vitalidad en el show de los Foo Fighters en Lollapalooza, en Argentina, seis días antes de su fallecimiento.

Tras el mensaje, usuarios de todas partes del mundo lamentaron la partida del baterista en redes sociales, al igual que diversas celebridades del gremio musical. Pero un homenaje que tocó la fibra más sensible de los seguidores de Foo Fighters fue el de Coldplay, banda que compartió escenario con la agrupación en Argentina.

CANTARON “EVERGLOW”

Durante su primer show en México y horas después de que se confirmara la muerte de Taylor Hawkins, Chris Martin, líder de la agrupación inglesa, se sentó frente a su piano y ante la mirada de sus seguidores rindió tributo a uno de sus grandes amigos.

“Escuchamos que un amigo nuestro, en una gran gran banda llamada los Foo Fighters, ha fallecido. No estábamos seguros de hablar de eso en el concierto, pero debemos hacerlo porque son nuestros amigos y nos preocupamos por ellos” , dijo el vocalista de la banda con una voz entrecortada.

“Sentimos que debemos mandar amor a los Foo Fighters porque sabemos que era una persona hermosa, así que tocaremos esta canción para los Foo Fighters”, concluyó para después entonar los primeros acordes de “Everglow”.

Coldplay rinde tributo a Taylor Hawkins, fallecido baterista de Foo Fighters.

La letra de la canción fue compuesta por Martin y Gwyneth Paltrow, quien fue su esposa hasta el 2014. Luego de la separación, el artista declaró que el tema “trata sobre, ya sea un ser querido o una situación o un amigo o una relación que terminó, o que alguien falleció, estaba pensando en, después de que hayas pasado por la tristeza de algo, tú también consigue este “brillo perpetuo”.

“Bueno, dicen que la gente viene, que la gente se va, este diamante en particular, es extra especial. Y aunque tú puede que te hayas marchado, y el mundo quizás no lo sepa, todavía veo que eres celestial. (...) Cuando tengo frío, hay una luz que tú me das. Cuando estoy en la sombra, se siente dentro de mí un everglow’”, dice parte de la canción.

Coldplay cantando "Everglow" en homenaje al fallecimiento de Taylor Hawkins. (VIDEO: Twitter)

