Murió en Bogotá el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins

Foo Fighters tenía programada una presentación esta noche en el FEP.

Este 25 de marzo falleció en Bogotá el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, el cuerpo sin vida del famoso músico fue encontrado en un hotel ubicado al norte de Bogotá. El músico se encontraba en la capital de Colombia para presentarse en el Festival Estéreo Picnic como cierre del primer día del evento.

De acuerdo con Revista Semana, en el hotel donde se hospedaba la banda estuvo un grupo de policía judicial y forenses de medicina legal haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo, acordonando el lugar. Poco a poco fueron llegando seguidores de la banda a los alrededores del hotel para presencial lo que sucedía.

En la cuenta oficial de la banda, los integrantes de grupo publicaron un comunicado con el que pidieron respeto a la privacidad de la familia y donde además expresaron estar devastados por la noticia.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestra querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, se puede leer en el mensaje.

“Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia. Pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor respeto en este momento inimaginablemente difícil”

Todavía no se conoce con certeza la causa de la muerte del baterista, aunque hubo un antecedente en 2001, ya que el baterista de la banda liderada por Dave Grohl había estado en coma por una sobredosis de heroína. Según el propio músico se encontraba limpio desde el incidente.

“Estaba saliendo mucho. Yo no era como un yonqui per se, pero salía mucho de fiesta. Hubo un año en el que las fiestas se volvieron demasiado pesadas. Gracias a Dios, en cierto modo, ese tipo me dio una raya equivocada con la cosa equivocada una noche y me desperté diciendo ‘¿Qué mierda pasó?’. Ese fue un verdadero cambio para mí”, aseguró el baterista en su momento.

Antes de la presentación de la banda en el Festival Estéreo Picnic, los organizadores anunciaron a los asistentes la cancelación de la presentación de la banda con el siguiente mensaje:

El Festival confirmó que las demás presentaciones siguen en pie y que quienes compraron boletas individuales podrán asistir el domingo para ver al resto de artistas que estarán en tarima.

Foo Fighters, además, dio a conocer que se cancelan todas sus presentaciones en Suramérica mientras superan este duro golpe que representa el haber perdido a su baterista.

Desde diferentes ámbitos se han manifestado lamentando el deceso de Hawkins, entre ellos la Embajada de Estados Unidos en Colombia, además de otros grandes aristas como Ozzy Osborne, quien escribió en su cuenta de Twitter:

“@TaylorHawkins fue realmente una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado”, Ozzy.

Otros artistas que se sumaron al pésame por la desaparición de Hawkins fueron los Guns’n Roses, además posteando una foto cuando compartieron con él, “Te extrañaremos siempre”.

También Juanes se unió a los mensajes diciendo: “Tristeza absoluta por la partida de Taylor Hawkins…Sincero pésame a la familia @foofighters Literal en shock…”, comentó el colombiano.

Por supuesto desde el lugar del evento, al darse la triste noticia de la muerte de Hawkins hubo conmoción entre los asistentes que en pocos minutos esperaban ver a su banda favorita. Sin embargo, el Festival publicó el comunicado sobre la eventualidad y de la mano de la banda Black Pumas se realizó un sentido minuto de silencio antes de que iniciaran su presentación.

Momento en el que la banda Black Pumas anuncia a los asistentes del Festival Estereo Picnic en Bogotá el fallecimiento del bateristas de Foo Fighters, quienes debían presentarse ayer en dicho evento #taylorhawkins pic.twitter.com/nsc32t9AV6 — Brujo Leluá (Moisés Hernández) (@leluabrujo) March 26, 2022

Minutos después las redes sociales explotaban con la noticia y volviendo tendencia el hecho, lo que tomó por sorpresa a los fanáticos de la banda que no pudieron ir al concierto y a diferentes medios de comunicación que enseguida se dispusieron a confirmar el fallecimiento del músico norteamericano.

Los asistentes no pudieron ocultar sus sentimientos ante la pérdida de uno de sus ídolos musicales en Bogotá, Colombia, marzo 25 de 2022. Foto tomada de REUTERS/Nathalia Angarita

Finalmente como remate del primer día del Festival Estéreo Picnic, la organización brindó un sentido homenaje a Taylor llenando de velas blancas el escenario, poniendo la canción My Hero de la banda estadounidense y escribiendo en la pantalla principal “Taylor Hawkins por siempre”.

Soy admirador de la música rock desde que tengo uso de razón, es imposible no sentir tristeza por el fallecimiento de Taylor Hawkins de la mítica banda Foo Fighters, siempre considere que su talento en la batería era inigualable 😪💔 #FooFighters #taylorHawkings pic.twitter.com/ekTKVtgvVJ — Juan Diego Correa (@Jdieegocorrea) March 26, 2022

Dentro de las primeras versiones que se dan frente a este caso del artista, Taylor habría presentado un dolor fuerte en el pecho, lo que alertó de inmediato a los empleados del hotel Casa Medina en donde se hospedaba la banda, llamaron a los servicios de urgencias médicas, sin embargo, cuando estos llegaron Hawkins ya había muerto.

A modo preliminar las autoridades encargadas de investigar lo sucedido indicaron que no hay certezas de las causas que acabaron con la vida del baterista de Foo Fighters. No obstante, comentaron “la causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo con versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes”.

¿Quién era Taylor Hawkins?

El músico se encontraba en la capital de Colombia para presentarse en el Festival Estéreo Picnic, cuando fue encontrado en el hotel Casa Medina sin vida. Por ahora las autoridades no han entregado información de la causa de muerte del baterista.

Taylor Hawkins es originario de Forth Worth, Texas, en donde nació el 17 de febrero de 1972, pero luego se fue a vivir a Laguna Beach, California en donde se radicaría junto a sus dos hermanos , Jason y Heather.

Desde 1997 empezó hacer parte de Foo Figthers, cuando el líder de la banda, Dave Grohl lo contrató cuando él trabajaba para Alanis Morissette. De hecho, cuenta la historia que Grohl lo llamó para ver si le podía recomendar un baterista, y Hawkins fue quien se ofreció.

Hawkins hizo parte de la banda que acompañaba a Alanis Morissette durante su gira Jagged Little Pill, lo que le dio fama internacional y le ayudaría a entrar a Foo Fighters en 1997 junto a Dave Grohl para así alcanzar la cima a nivel profesional y recorrer el mundo con la que para muchos es una de las bandas más relevantes de los últimos tiempos del rock mundial.

Durante un tiempo, el baterista grabó por su cuenta algunas canciones en el estudio de un amigo, proyecto que terminó nombrándose años más tarde como Taylor Hawkins and the Coattail Riders, grupo en el que estaban Chris Channey y Gannim y del que se desprendió el álbum debut homónimo a principios del 2006.

