Las confesiones de Gwyneth Paltrow: los consejos sobre sexo que da a sus hijos y su reacción al conocer que vende juguete eróticos

Gwyneth Paltrow, que es madre de Apple, 17 y Moses, 15 con su ex Chris Martin, estrena "Sex, Love & Goop" en Netflix (Foto: EFE)

Gwyneth Paltrow, de 49 años, se ha convertido casi en una vocera del placer y la exploración femenina gracias a su marca Goop. La actriz ganador del Oscar es muy abierta a la hora de hablar sobre sexo, no solo en lo público sino que también en el ámbito privado.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, la estrella de Hollywood reveló cuál es el consejo sobre sexo que ha dado a sus hijos Apple, de 17 años, y Moses, de 15. “Siempre trato de ser neutral sobre el tema. Creo que en mi generación recibimos muchos mensajes sobre el sexo que nos hicieron sentir mal por ello”, comentó.

“Creo que los adolescentes nunca van a querer hablar de sexo con sus padres. Afortunadamente, en la secundaria tuvieron una educación sexual muy completa, así que el colegio supo manejar las preguntas que pueden resultar más incómodas, y luego estoy allí para cualquier pregunta, pero normalmente suelen ser preguntas muy sencillas”, continuó.

“Siempre alentaré a mis hijos a que realmente se escuchen a sí mismos, escuchen sus instintos, escuchen si algo, ya sabes, se siente bien y que actúen desde ese lugar”, agregó la fundadora de Goop, quien tuvo a sus hijos con el líder de Coldplay, Chris Martin.

“Creo que lo principal que nadie te dice es que tienes que mantenerte muy cerca de tu propia verdad y tienes que mantenerte realmente en integridad con esa verdad. Cuando estás en una relación y no estás siendo plenamente tú mismo, estás sublimando cosas o estás pasando por alto algo, puede ser bastante perjudicial para cómo te sientes contigo mismo”, afirmó la actriz, que está casada con el productor Brad Falchuk desde 2018.

Gwyneth Paltrow con su hija Apple

Hablando de este tema, Gwyneth estrena el programa “Sex, Love & Goop”, que sigue la historia de parejas de la vida real que exploran diferentes formas de mejorar su vida sexual. Junto con Paltrow (quien es productora ejecutivo de la serie), un equipo de expertos en salud guían a las cinco parejas a través de técnicas únicas que ayudan a tener mayor intimidad y un sexo más placentero. Estará disponible en Netflix el 21 de octubre.

En una entrevista con Ellen DeGereneres, la actriz reveló que no tiene miedo a la hora de abordar temas sobre sexualidad con sus hijos ya adolescentes, incluso contó cuál fue la reacción de su hijo Moses al descubrir los artículos sexuales que vende a través de Goop.

“Esto es algo que sucedió de verdad. Hace unos meses me dijo: ‘Mamá, al principio me dio mucha vergüenza que Goop vendiera vibradores y luego me di cuenta de que no, porque es algo maravilloso. Estás consiguiendo que la gente no se avergüence de comprar algo. Eres una feminista”, contó la actriz sobre la conversación que tuvo con su hijo.

Aceptando su cuerpo

Gwyneth Paltrow festejó su cumpleaños 48 con una foto desnuda

Paltrow también confesó que todavía lucha con su imagen corporal pese a los consejos que ofrece a otras mujeres sobre la aceptación. “Desafortunadamente, siempre nos miramos con ojo crítico”, dijo la actriz a People. “Me encantaría llegar a un lugar donde ya no haga eso”.

Para la protagonista “Shakespeare in Love” los cambios en su cuerpo se hicieron más evidentes después de tener su primer hijo. “Yo acababa de cumplir los 20 cuando estás en esa fase de chica joven y sexy”, dijo la actriz. “Y luego piensas, ‘Bueno, ¿cómo puedo reconciliar lo que soy ahora con eso?’ Para mí, se trataba realmente de darme tiempo para ser madre y dejar que mi cuerpo dictara hacia dónde se dirigía“.

“Tenemos todas estas expectativas. Pero es como, ‘¿Quién dijo que nuestros cuerpos tienen que verse de cierta manera? Es difícil a medida que envejeces. Pero se trata de lograr un espectro más amplio de aceptación”, continuó la estrella, que logró construir desde cero una empresa valorada actualmente en más de 250 millones de dólares.

El propio viaje de aceptación de Paltrow sigue en proceso. “Me estoy enfocando más en los fundamentos del bienestar, como la meditación, la hidratación, los alimentos ricos en nutrientes y no tomar toneladas de alcohol, ¡que consumí demasiado durante la pandemia!”

Y, en última instancia, “nunca querría volver a los 20, o incluso a los 30″, dijo Paltrow. “Me conozco a mí misma, me agrado y estoy muy agradecido por la sabiduría que viene con la edad”.

