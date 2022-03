Paolo Guerrero se refirió al gol no cobrado a Perú: “Nos estarían quitando una clasificación a un Mundial”

Paolo Guerrero usó sus redes sociales para hablar del gol no cobrado.

Paolo Guerrero utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre el gol no cobrado en el Perú vs. Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022. El ‘Depredador’ pidió que encuentren un culpable porque están jugando con la clasificación de la ‘bicolor’ a la Copa del Mundo.

“Con todo respeto que se merece la Conmebol, los árbitros y todas las personas que pertenecen al VAR pero esto no es justo. Es inaceptable. Espero que hagan algo porque en este partido se jugaba mucho y todo el mundo lo sabe. Espero que aparezca un responsable, nos estarían quitando una clasificación a un Mundial”, escribió en su red social.

Jefferson Farfán, otro de los referentes de la ‘blanquirroja’, también se manifestó por Instagram. Si bien la ‘Foquita’ no dejó un mensaje, subió una historia con emojis de rabia tras lo sucedido en el estadio Centenario.

LA MOLESTIA DE CALLENS

“Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR”, comentó el defensa nacional en declaraciones al final del partido para el reportero Michael Succar, de Movistar Deportes. Sin embargo, eso no fue todo, ya que el periodista insistió en que si ese era el único argumento del juez principal de este duelo. “Sí, es lo único que me dijo. Le dije que lo revise y me dijo “ya lo revisamos”. Pero le dije que vaya al VAR. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, añadió enfurecido.

GOL NO COBRADO EN PERÚ VS. URUGUAY

Perú vs Uruguay: a la blanquirroja no le convalidaron un gol en el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 que se disputó en el estadio Centenario de Montevideo.

Un centro del lateral peruano Miguel Trauco sobre el área de Uruguay se fue abriendo por el aire con dirección al arco del portero Sergio Rochet.

El centro que terminó siendo un remate a portería superaba al arquero charrúa que logró controlar el balón con las manos. Sin embargo, Rochet retrocedió unos pasos para detener la pelota y se fue metiendo al arco.

El portero de Uruguay tomó el balón con las manos estiradas sobre la línea de gol del su arco. En las imágenes se aprecia aparentemente que la pelota cruzó la meta completamente.

Pese a los reclamos de los jugadores de la selección peruana, que incluso saltaron en señal del festejo del tanto, no fueron escuchados por el árbitro brasileño Anderson Daronco que no se inmutó.

Polémica por GOL legítimo no cobrado a Perú ante Uruguay

