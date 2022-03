Diego Rebagliati estalló tras gol no cobrado para Perú: “En el VAR hacen lo que se les da la gana”

Diego Rebagliati opinó del VAR por una polémica en Perú vs. Uruguay.

La selección peruana se quedó con un sabor amargo en el Centenario. No solo porque cayó por la mínima diferencia ante Uruguay, sino porque sobre el final del partido hubo una acción polémica, que no fue revisada por el árbitro. Diego Rebagliati, comentarista del duelo, se mostró molesto y atacó al VAR.

“Es una jugada que claramente con tecnología, cuando no la había, uno puede aceptar que exista la duda porque no es que entró clarísimo. Nosotros que la vemos en la repitición, nos sigue quedando la sensación que en el VAR hacen lo que les da la gana”, manifestó el comentarista de Movistar Deportes, quien también confirmó que la pelota del partido no tenía el chip, que da aviso cuando entra al arco.