Chilavert: “Vergüenza mundial de la Corrupbol, le robaron a Perú, así matan el fútbol”

Chilavert escribió sobre el penal no cobrado a Perú. Foto: AFP

Una vez más el VAR vuelve a estar envuelto en una polémica después del escandaloso gol que no le cobraron a Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El balón había ingresado tras un error de cálculo del arquero Sergio Rochet, pero el árbitro brasileño continuó con el juego, algo que fue reclamado por los jugadores de la bicolor, periodistas y varios exjugadores, entre los que se encuentran José Luis Chilavert.

El exarquero y capitán de la selección paraguaya disparó contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y reconoció que la bicolor había sido perjudicada al no haber cobrado la anotación.

“Vergüenza Mundial de la Corrupbol, le robaron a Perú, así matan el fútbol”, escribió el exportero que jugó los Mundiales de Francia 98′ y Corea del Sur y Japón 2002 con la ‘Albirroja’.

Chilavert acompañó la publicación con una captura de pantalla en el que se ve al arquero uruguayo Rochet, al parecer con el 100 % del balón dentro del arco charrúa.

Luego, cuando el periodista argentino Martín Liberman escribió lo siguiente: “La polémica del final es un detalle. Perú sigue dependiendo de sí mismo para llegar al repechaje. Si le gana a Paraguay, jugará con el representante asiático. Colombia y Chile deben ganar y cruzar los dedos. Los puntos de Ecuador y de Uruguay son tangibles y es justo”; Chilavert contestó: “Le mufaron a Perú, es un detalle”.

Perú se encuentra en el quinto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022, con 21 puntos, y en la última fecha recibirá a Paraguay, una selección eliminada, pero que hoy goleó a Ecuador por 3-0. Por su parte, Uruguay clasificó al Mundial Qatar 2021.

POLÉMICA JUGADA

En los minutos del descuento del segundo tiempo, Miguel Trauco lanzó un centro desde el lado izquierdo que complicó al arquero uruguayo Sergio Rochet, que atrapó el balón sobre la línea de su arco y retrocedió, y a primera vista, la pelota pasó la raya.

Pese a a la jugada polémica, el árbitro brasileño Anderson Daronco no cobró el gol y siguió el partido. Algunos jugadores, como Alexander Callens, fueron a reclamarme al juez principal.

“Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR”, contó el seleccionado nacional.

“Es lo único que me dijo. Le dije que lo revise y me dijo ‘ya lo revisamos’. Pero le dije que vaya al VAR. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, agregó.

Perú tiene que enfrentar a Paraguay este martes 29 de marzo en el estadio Nacional a las 6:30 p.m. en busca de la victoria y el quinto lugar para el repechaje del Mundial Qatar 2022.

SEGUIR LEYENDO