VER Chile vs Brasil EN VIVO 0-0 por Eliminatorias Qatar 2022

El partido entre los seleccionados de Chile y Brasil será el más atractivo de la jornada eliminatoria al Mundial FIFA de Qatar 2022 que la Conmebol anunció para el próximo 2 de septiembre. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Las selecciones de Chile y Brasil se medirán hoy en el estadio Maracaná en un duelo válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Será un encuentro decisivo entre dos equipos, cuyos intereses son completamente diferentes. Mientras que los ‘sureños’ tienen la obligación de ganar para meterse en la lucha por el Mundial de Qatar 2022, los ‘cariocas’ (ya clasificados) buscarán probar jugadores de cara a este magno evento deportivo que se desarrollará en noviembre de este año. El árbitro del cotejo será el peruano Diego Haro.

‘La Roja’ se ubica en la sexta posición con 19 puntos , por lo que le urge ganar y esperar los resultados de sus competidores como Perú, Uruguay y Colombia. Esto tomando en cuenta que en la última fecha recibirá en Santiago a ‘La Celeste’. De ahí que en esta doble fecha tendrá que incrementar sus esfuerzos para conseguir ese ansiado cupo.

MINUTO A MINUTO

Empezó el partido

Alineaciones confirmadas

Chile: Bravo, Suazo, Roco, Isla, Díaz, Sánchez, Vidal, Vargas, Baeza, Medel, Aranguiz

Brasil: Becker, Danilo, Silva, Marquinhos, Casemiro, Telles, Paquetá, Fred, Richarlison, Neymar, Coutinho

Además, el técnico Martín Lasarte podrá contar con la presencia de Arturo Vidal y Ben Brereton dentro de la nómina , aunque no necesariamente en el once titular. Y es que Vidal recibió una sanción económica más 3 partidos de ausencia por una dura falta en el duelo de noviembre ante Ecuador. Sin embargo, la FIFA le redujo a 2 fechas y podrá estar ante Brasil. Por su parte, el delantero de 22 años viene de una lesión sufrida en febrero de este año, por lo que lo estuvo en espera hasta última hora. No obstante, junto al arquero Brayan Cortés, el defensa Guillermo Maripán y Erick Pulgar (positivo a COVID-19), no estarán presentes ante los pentacampeones del mundo.

En el caso del ‘Scratch’, como bien se dijo, el técnico Tite tiene la consigna buscar nuevas variantes para su plantel de cara a la Copa del Mundo. Con la clasificación en el bolsillo (primero con 39 puntos), si bien no tienen la obligación de ganar, es en estos partidos donde se ven la seriedad de los jugadores para afrontar partidos de Eliminatorias.

Una de las novedades ha sido Guilherme Arana, lateral izquierdo del Atlético Mineiro de su país quien a sus 24 años recibió la primera llamada del DT brasileño. Además, otros futbolistas como Ederson (Manchester City de Inglaterra), Gabriel Martinelli (Arsenal de Inglaterra) o Rodrygo Goes (Real Madrid de España) tendrían opciones de sumar minutos para convencer al técnico de estar en el Mundial. En cuanto a sus bajas , el extremo del Leeds United, Raphinha, quedó fuera por contagio de COVID-19, mientras que Gabriel Magalhaes estará ausente por el nacimiento de su hija.

HORARIOS Y CANALES DEL CHILE VS. BRASIL

Perú: Movistar Plus – 6:30 p.m.

Bolivia: Tigo Sports2 Bolivia – 7:30 p.m.

Brasil: SporTV, Canais Globo, Now Net de Claro – 8:30 p.m.

Chile: Chilevisión, Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go – 8:30 p.m.

Colombia: Caracol Play – 6:30 p.m.

Ecuador: Canal del Fútbol – 6:30 p.m.

España: #Vamos – 12:30 a.m. (viernes 25)

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere – 5:30 p.m.

Paraguay: Tigo Sports – 8:30 p.m.

Uruguay: VTV+ - 8:30 p.m.

Estados Unidos: Futbo Sports Network – 7:30 p.m.

Programación de Movistar Perú para la fecha 17 de Eliminatorias Qatar 2022.

ALINEACIONES PROBABLES: CHILE VS. BRASIL

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Gabriel Suazo; Enzo Roco, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Junior y Neymar Jr. DT: Tite

También podrás disfrutar el minuto a minuto en Infobae Perú con todas las incidencias y sucesos relevantes del partido.

CHILE VS. BRASIL: ESTADÍSTICAS

La selección de Chile tiene la urgencia de sumar tres puntos para seguir con vida en las presentes Eliminatorias. Ahora, si revisamos su actualidad, los rodea una irregularidad alarmante que complicaría su pase al Mundial. Y es que de los últimos 5 partidos, ganó 3 partidos (3-0 a Venezuela, 2-0 a Paraguay y 3-2 a Bolivia) y perdió otros 2 (2-0 con Ecuador y 2-1 con Argentina).

Además tiene a uno de los máximos regateadores del proceso clasificatorio como el delantero Alexis Sánchez con 43 ‘dribles’, quien además es el goleador de su selección con 5 anotaciones.

Sobre el combinado de Brasil, tiene una impresionante estadística que preocupa a los chilenos. En lo que va de las Eliminatorias no han perdido un solo partido, habiendo ganado en 12 ocasiones y con apenas 3 empates, números que evidencian una superioridad abismal con el resto de los equipos. Precisamente esas 3 igualdades se dieron fuera de casa, por lo que en tierras brasileñas han sido invencibles.

Con respecto a su máximo goleador, es el atacante del PSG, Neymar Jr. con 7 tantos, quien también ha puesto su nombre entre los máximos regateadores de la competición con 55 ejecuciones completadas.

CHILE VS. BRASIL: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Chile 0-1 Brasil (Eliminatorias Qatar 2022)

Chile 0-1 Brasil (Copa América Brasil 2021)

Chile 0-3 Brasil (Eliminatorias Rusia 2018)

Chile 2-0 Brasil (Eliminatorias Rusia 2018)

Chile 0-1 Brasil (Amistoso Internacional)

