Perú vs Paraguay: jugadores que se pierden el duelo en el Nacional por Eliminatorias Qatar 2022

El delantero del Newcastle United puso el 3-0 parcial ante Ecuador por Eliminatorias. Foto: Conmebol.

Casi de manera insólita, ningún futbolista peruano recibió tarjeta amarilla en el Perú vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022. El partido se jugó de manera intensa y los roces fueron constantes, pero el árbitro brasileño decidió no mostrar ninguna tarjeta para la blanquirroja’, que tendrá a todos disponibles para enfrentar a Paraguay. Sin embargo, la ‘albirroja’ si perdió a dos jugadores, uno muy importante.

Miguel Almirón , el futbolista paraguayo más desiquilibrante, es uno de los que se pierde por suspensión el siguiente compromiso. Mientras que Matias Villasanti es el que lo acompaña en esta mala noticia para Guillermo Barros Schelotto, que tendrá que replantear varias cosas para enfrentar a la ‘bicolor’. Sin embargo, vienen de una vicitoria 3-1 sobre Ecuador y llegarán motiviados.

A pesar de jugadas polémicas y las altas revoluciones del encuentro en el estadio Centenario de Montevido, la selección peruana terminó sin ninguna tarjeta amarilla y, salvo alguna lesión que se podrá confirmar en las siguientes horas, t odos los futbolistas convocados estarán aptos para Ricardo Gareca en la última fecha del torneo Conmebol.

Perú y Paraguay se enfrentarán este martes 29 de marzo desde las 06:30 p.m. (hora peruana) y se jugará en simultáneo con otros cuatro partidos, donde el más importante será el Colombia vs Venezuela, que acecha por el quinto puesto, aunque depende del resultado de la ‘bicolor’. Por ahora la ‘blanquirroja’ es quinta con 21 puntos, mientras que los cafeteros sextos con 20 unidades.

Miguel Almirón juega en el Newcastle United de la Premier League.

PUESTO | PAÍS | PUNTOS | DIFERENCIA DE GOLES

1. Brasil | 42 (+31 DG)

2. Argentina | 35 (+16 DG)

3. Ecuador | 25 (+8 DG)

4. Uruguay | 25 (-2 DG)

5. Perú | 21 (-5 DG)

6. Colombia | 20 (0 DG)

7. Chile | 19 (-5 DG)

8. Paraguay | 16 (-12 DG)

9. Bolivia | 15 (-15 DG)

10. Venezuela | 10 (-16 DG)

FECHA 18 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:

29 DE MARZO (hora peruana)

- 18:30 PM, Perú vs Paraguay

Estadio Nacional, Lima

- 18:30 PM, Venezuela vs Colombia

Estadio Cachamay, Guayana

- 18:30 PM, Bolivia vs Brasil

Estadio Hernando Siles, La Paz

- 18:30 PM, Chile vs Uruguay

Estadio Monumental, Santiago

- 18:30 PM, Ecuador vs Argentina

Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

¿QUÉ RESULTADOS CLASIFICAN A PERÚ AL REPECHAJE?

- Si Perú pierde ante Paraguay:

Perú se queda con 21 puntos y depende de los resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría dos resultados favorables en el Chile vs Uruguay y el Venezuela vs Colombia: Que los cafeteros pierdan ante la ‘Vinotinto’ y que la ‘Roja’ no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 21 puntos no sería superado por Colombia y Chile.

- Si Perú empata con Paraguay:

Perú sumaría 22 puntos y necesitaría también de dos resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría que Venezuela no pierda ante Colombia y que Chile no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 22 puntos se quedaría con el quinto lugar de la zona de repechaje.

- Si Perú le gana a Paraguay:

Perú sumaría 24 puntos y sería inalcanzable para Chile y Colombia sin importar los resultados.

Perú clasificaría al repechaje rumbo a Qatar 2022 con la Confederación de Asia.

SEGUIR LEYENDO